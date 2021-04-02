Родительская суббота 3 апреля 2021: приметы, что нельзя делать

В родительские субботы, как правило, верующие вспоминают умерших родителей и молятся за упокой их душ в загробном мире

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. По православному церковному календарю 3 апреля отмечают родительскую субботу третьей седмицы Великого поста – день особого поминовения усопших.

Родительские субботы – это специальные дни, когда верующие вспоминают умерших родных и близких - как правило, в православном церковном календаре они конкретных дат не имеют и привязаны к важным религиозным праздникам.

Вселенская родительская суббота 2021: приметы, что нельзя делать>>

Это третья родительская суббота в году, в которую совершаются вселенские панихиды и усопшие, по молитвам Церкви, могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.

Третья родительская суббота

По церковному календарю третья родительская суббота ежегодно приходится на третью седмицу Великого поста, которая в 2021-м выпадает на 3 апреля. Великий пост, который предшествует Светлому Воскресению Христову, начался 15 марта и продлится по 1 мая включительно.

Во время Великого поста обычные ежедневные панихиды и литии не проводятся, и Церковь, чтобы не лишать усопших своего молитвенного покровительства на целых семь недель, установила для молитвы о них три специальных дня - субботы 2-й, 3-й и 4-й недели Великого поста.

Традиции родительской субботы

В православных храмах, по церковной традиции, накануне родительской субботы - в пятницу вечером - проводят панихиды. В родительскую субботу утром проводят заупокойную божественную литургию, а после нее - общую панихиду.

В родительскую субботу, по традиции, в церкви поминают усопших родителей - прихожане подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души в загробном мире.

Прихожане, по старой традиции, приносят в храм постные продукты и вино, которые освящают во время богослужения, а потом раздают всем желающим. В родительскую субботу также раздают милостыню с просьбой помолиться за усопших.

В родительскую субботу православные, помолившись в храме, идут на кладбище – убирают могилки и молятся за упокой души покойных.

За упокой души родных и близких помолиться можно и дома, если не удалось посетить храм и кладбище.

Что можно и нельзя делать

В родительскую субботу 3 апреля, как и в другие, нельзя делать по дому тяжелую работу. В эту субботу, помолившись за умерших, можно организовать семейный поминальный обед.

Во Вселенскую родительскую субботу можно сходить на могилки усопших, зажечь свечи и помолиться за них, но нельзя оставлять там алкоголь и сигареты. Уходя с кладбища, нельзя говорить усопшему "до свиданья" – это плохая примета, означающая, что в ближайшее время живой сам может отправиться к покойнику.

В родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать с земли оброненную вещь.

Также в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

В родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя во Вселенскую родительскую субботу ссориться, ругаться, обижать окружающих, сплетничать и злословить.

Нельзя 3 апреля наблюдать за падающими звездами – это плохая примета, предвещающая неприятности.

По приметам во Вселенскую родительскую субботу нельзя убирать со стола после ужина и мыть посуду – в старину люди верили, что умершие родственники ночью придут покушать.

Приметы

Основные приметы, сохранившиеся за многие столетия, связаны с погодой, которую предсказывали по природным явлениям, а также по поведению насекомых и птиц.

По приметам, весной не будет хорошего улова, если водоемы 3 апреля все еще покрыты льдом.

Гроза 3 апреля явная примета, что урожай в этом году будет богатым, а первый раскат с наступлением утра – указывает на богатую жатву.

Желтые лучи солнца на восходе, пение синиц и комары, летающие 3 апреля, – примета, указывающая на теплую погоду.

По приметам, цветение мать-и-мачехи также указывает на потепление, а синие облака на небе – к теплой, но дождливой погоде.

Большое количество березового сока - примета, указывающая на обилие дождей.

Материал подготовлен на основе открытых источников