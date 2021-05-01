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Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Религия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/religion/20210501/251623111/Blagodatnyy-ogon-soshel-v-Khrame-Groba-Gospodnya.html

Схождение Благодатного огня – чудо, которое ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Как зажигается благодатный огонь в Иерусалиме: схождение огня 2021

После этого патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипр, Болгария, Беларусь, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

Теги:
Благодатный огонь

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