Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает телеканал Imedi.

Огонь доставят в Патриархию Грузии, откуда его заберут в храмы по всей стране.

Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники.

Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.

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