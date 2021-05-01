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Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима

Благодатный огонь прибыл в Грузию

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Религия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/religion/20210501/251624989/Blagodatnyy-ogon-pribyl-v-Gruziyu.html

Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает телеканал Imedi.

Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня

Огонь доставят в Патриархию Грузии, откуда его заберут в храмы по всей стране.

Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники.

Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.

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Теги:
Пасха, Благодатный огонь

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