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Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба

Грузия отмечает светлый праздник Пасхи

© Sputnik / Alex Shlamov
Религия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/religion/20210502/251625352/Gruziya-otmechaet-svetlyy-prazdnik-Paskhi.html

Из-за распространения коронавируса многие священники призвали паству молиться дома и не приходить в церковь

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия, большая часть населения которой - православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово.

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет - она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 2 мая.

Воскресение Христово - один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба

К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.

В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) - один из самых любимых праздников, его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба

Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение, однако уже второй год для верующих оказывается тяжелым из-за распространения коронавируса.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба

По решению власти по всей стране закрыты кладбища. Это означает, что на второй день после Пасхи граждане не смогут посетить могилы родных.

На Пасху в Грузии принято накрывать стол и принимать гостей. Однако в этом году, как и в прошлом, отмечать Пасху советуют строго в кругу семьи.

Теги:
Грузия, Пасха

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