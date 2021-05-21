Какой сегодня церковный праздник: 21 мая 2021

По православному церковному календарю 21 мая 2021 отмечают день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Кроме того, по церковному календарю 21 мая поминают Арсения Великого и Пимена, постника Печерского

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Богослов

По церковному календарю 21 мая поминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова – самого юного и любимого из 12 учеников Спасителя.

Иоанна и его старшего брата Иакова Иисус призвал на Генисаретском озере (Тивериадское озеро) – оба брата последовали за Ним, оставив своего отца.

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin Икона "Апостол Иоанн Богослов"

Возвышенного юношу Иисус любил особенно за его девственную чистоту и жертвенную любовь. Богослов, которого Иисус особенно приблизил к Себе, неотступно следовал за Учителем по Крестному пути, скорбя всем сердцем.

Иоанн, единственный из всех апостолов, стоял у креста Спасителя на Голгофе, не заботясь о собственной безопасности. Именно ему распятый Иисус вверил Пресвятую Богоматерь, сказав: "Сын Мой, вот твоя мать!"

С того момента, вплоть до самого Успения Богородицы, Богослов служил Ей как родной матери, не отлучаясь из Иерусалима.

После Успения Божьей Матери, Богослов начал проповедовать о Спасителе в Ефесе и других малоазийских городах. Проповедь апостола сопровождалась многочисленными и великими чудесами.

Прожил Богослов долгую жизнь. Он скончался в возрасте ста с лишним лет. По просьбе Иоанна изумленные ученики похоронили cвятого живьем в крестообразной могиле, накрыв платком лицо. Однако через некоторое время, когда вскрыли могилу, тела Иоанна там не оказалось.

На могиле Иоанна в древности каждый год 21 мая выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде церковь установила празднование в этот день.

Арсений Великий

По церковному календарю 21 мая поминают преподобного Арсения Великого.

Родился будущий святой в христианской семье в Риме в 354 году. Получив отличное образование и хорошо владея латинским и греческим языками, он стал диаконом в одной из римских церквей.

Заметив образованного молодого человека, император Феодосий пригласил его стать учителем его сыновей Аркадия и Гонория. По настоянию папы Римского Дамасия, Арсений, оставив в 29 лет диаконское служение, уехал в Константинополь, но продолжал мечтать о монашестве и уединенной жизни.

В 394 году он тайно отплыл в Александрию на корабле, а оттуда отправился в один из монастырей в Скитской пустыне. Приняв постриг, Арсений ушел в затвор. Он выходил к братии только на богослужения.

Преподобный стал известен среди египетского монашества благодаря замечательным наставлениям о монашестве, записанным его учениками. Он также написал одно из толкований на Евангелие от Луки.

Преподобный скончался в 95 лет.

Постник Печерский

По церковному календарю 21 мая поминают преподобного Пимена, постника Печерского.

Подвизался будущий святой в Дальних пещерах. Пищу преподобный вкушал только один раз в день и небольших количествах. Воздерживался он не только в пище, но и от поступков, мыслей и чувств неугодных Богу. За воздержание и труды его прозвали постником.

Игуменом Киево-Печерского монастыря преподобный Пимен был с 1132 по 1141 год.

Именины

По церковному календарю 21 мая именины отмечают Арсений, Адриан, Иван и Никифор.

Материал подготовлен на основе открытых источников