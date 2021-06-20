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Храм Святой Троицы - Самеба

В Грузии отмечают праздник Троицы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Религия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/religion/20210620/252072612/V-Gruzii-otmechayut-prazdnik-Troitsy.html

Из-за пандемии коронавируса верующие в храмах будут находиться в маске и на дистанции друг от друга

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. В связи с праздником Святой Троицы, который православные в 2021 году отмечают 20 июня, праздничные богослужения пройдут во всех храмах Грузии.

Особо праздник отмечается в самом большом храме страны — Кафедральном соборе Самеба (Троица) в Тбилиси.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из-за пандемии коронавируса верующие в храмах будут находиться в маске и на дистанции друг от друга.

Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, его называют еще и Пятидесятницей, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи.

Евангелие повествует, что сионская горница, где Святой Дух сошел в виде огненных языков на апостолов, стала первым христианским храмом.

Это событие означало триединство Бога, три ипостаси Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух – существующие в единстве, творят мир и освящают его Божественной благодатью.

Троицу с древних времен считают днем основания Новозаветной Церкви на земле – именно в этот день Святой Дух наделил особой силой апостолов, чтобы ученики Иисуса смогли проповедовать Евангелие во всем мире и донести до каждого весть о Христе как о Спасителе всего человечества.

Праздник в честь Троицы установили апостолы, но в церковный календарь торжество внесли в конце IV века, после признания догмата о Божественном триединстве.

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Теги:
Грузия, День Святой Троицы

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