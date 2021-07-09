Мощи святой царицы Кетеван доставлены в Грузию

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар привез в Тбилиси мощи святой царицы Кетеван, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Торжественная церемония освящения мощей и передача их Православной церкви Грузии пройдет в субботу, 10 июля.

Джайшанкар в аэропорту встречали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Шио.

"Это исторический и очень важный день. Хочу выразить особую благодарность правительству Индии. Решением премьер-министра Индии священные части святой Кетеван были переданы Грузии", - сказал Залкалиани.

По его словам, за прошедшие годы было много попыток вернуть их в Грузию, но они потерпели неудачу.

"Благодаря доброй воле, взаимной поддержке и тесному сотрудничеству между двумя странами премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии священной части Святой мученицы царицы Кетеван", - сказал Залкалиани.

В свою очередь отец Шио отметил, что для Грузии прибытие мощей святой царицы Кетеван – значительное событие.

"Святая царица Кетеван - это образец христианства, преданности, патриотизма. Таким образом, ее пришествие является для нас отличным знаком того, что это путь к спасению нашей нации. Она дала нам прекрасный пример самопожертвования для веры и для страны", - сказал Шио.

При этом он отметил, что прибытие мощей станет предпосылкой для возвращения к вере.

Согласно историческим источникам, царицу Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Она умерла в муках.

Португальские миссионеры, которые стали свидетелями убийства царицы, тайно выкопали ее останки и доставили в монастырь в Испагане. Позже миссионеры доставили останки в Грузию. До 1723 года они хранились в храме Алаверди, а позже пропали.

Кроме Грузии и России, часть мощей святой царицы Кетеван доставили в Гоа, в монастырь Святого Августина, в Ватикан и в Бельгию. В начале XIX века монастырь в Гоа был уничтожен. Научные экспедиции искали в Индии мощи в разное время.

В 2013 году журналист Archeology писал, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.

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