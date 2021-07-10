Исторический день: мощи Святой Кетеван переданы Грузии навечно

В день передачи мощей в храме Святой Троицы в Тбилиси прошла праздничная служба, на которой присутствовали первые лица Грузии и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Святая Кетеван отныне будет укреплять связи между Грузией и Индией, заявил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Шио во время проповеди на праздничной службе в честь передачи мощей святой православной церкви Грузии.

В июле этого года по решению премьер-министра Индии Нарендры Моди мощи святой царицы Кетеван были переданы Грузии навечно.

© Sputnik / Alex Shlamov SPUTNIK Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии

"Сегодня мы являемся свидетелями великого исторического дня. То, чего желали и чего добивались годами, стало возможным сегодня. Правительство Индии приняло беспрецедентное решение бесплатно передать священные части царицы Кетеван в постоянную собственность Грузии. Отныне мощи Святой Кетеван будут укреплять и традиционную культурную близость между нашими странами", – сказал Шио.

Местоблюститель от имени верующих поблагодарил премьер-министра и главу МИД Индии за принятое решение.

В день передачи мощей в храме Святой Троицы в Тбилиси прошла праздничная служба, на которой присутствовали первые лица Грузии и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который привез мощи в Грузию.

© Sputnik / Alex Shlamov Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии

Согласно историческим источникам, царицу Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Она умерла в муках.

Португальские миссионеры, которые стали свидетелями убийства царицы, тайно выкопали ее останки и доставили в монастырь в Испагане. Позже миссионеры доставили останки в Грузию. До 1723 года они хранились в храме Алаверди, а позже пропали.

Кроме Грузии и России, часть мощей святой царицы Кетеван доставили в Гоа, в монастырь Святого Августина, в Ватикан и в Бельгию. В начале XIX века монастырь в Гоа был уничтожен. Научные экспедиции искали в Индии мощи в разное время.

© Sputnik / Alex Shlamov SPUTNIK Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии

В 2013 году журнал Archeology писал, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.