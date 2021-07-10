Представители религиозных конфессий Грузии выступили против закона об оскорблении верующих

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Совет религий при Народном защитнике Грузии выступил против предложения представителя Грузинской православной церкви принять закон об оскорблении национальных чувств и чувств верующих.

Инициативу 5 июля озвучил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Шио на службе, устроенной патриархией Грузии в знак неприемлемости проведения в центре Тбилиси "Марша чести" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

"Мы, представители религиозных объединений, часто в той или иной степени сталкивались с нетерпимостью, ненавистью, дискриминацией, ограничением прав, оскорблениями, насилием. Исходя из желания защищать права человека мы хорошо понимаем, что значит подвергаться преследованиям и угнетению. Поэтому мы выражаем поддержку всем жертвам массового насилия. Такое больше никогда не должно повториться. Насилие разрушает мир и сеет хаос", – говорится в заявлении, которое подписали 16 церквей, представляющих в Грузии религиозные меньшинства.

При этом представители различных конфессий назвали предложенный Патриархией Грузии закон "ограничивающим свободу слова".

По их мнению, он будет иметь тяжелые последствия для развития общества.

Акция противников ЛГБТ-сообщества 5 июля переросла в беспорядки. Агрессивно настроенные демонстранты нападали на журналистов и разгромили офисы ряда НПО и международных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ.

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