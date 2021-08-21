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Метехская церковь

Постные дни в сентябре 2021: что можно и нельзя есть

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Религия
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Sputnik Грузия
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Пост – это путь к очищению от грехов и духовному совершенствованию через молитвы и покаяние, воздержание от страстей и пороков, а также самоограничение в пище и развлечениях

По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста, а также по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в сентябре, а также что можно и нельзя есть в пост.

Постные дни в сентябре 2021

Многодневных постов, по церковному календарю, в сентябре нет, поэтому поститься верующие будут только по средам и пятницам. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.

Празднование Вознесения Господня в Калининграде
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
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В сентябре также выпадают два однодневных поста - в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи - 11 числа и Воздвижения Креста Господня - 27 числа.

Постные дни в сентябре выпадают на 1, 3, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 27 и 29 числа.

В православии, по строгости, различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. С благословения священника в определенные дни можно соблюдать более строгую степень поста, чем установлено.

Что можно и нельзя есть

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки.

В сентябре в постные дни можно есть растительную пищу. В меню можно включить различные салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, соленья, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.

Молельня в православном соборе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В постные дни в сентябре, по церковному уставу, верующим нельзя есть рыбу и рыбные продукты.

Строго поститься нельзя тяжелобольным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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