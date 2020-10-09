Какие товары из Грузии пользуются спросом за рубежом

Темпы роста экономики из-за пандемии коронавируса продолжают катастрофично падать по всему миру, в том числе и в Грузии

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Кризис в мировой экономике из-за пандемии коронавируса продолжает углубляться, а темпы роста по всему миру, в том числе и в Грузии, катастрофично падают.

От коронавируса в Грузии пострадали почти все сферы экономики, не является исключением и торговля - по данным Национальной службы статистики, внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 16,7% по сравнению с январем-августом прошлого года и составил более семи миллиардов долларов.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2020 года

Sputnik Грузия рассказывает, что производит Грузия в условиях пандемии коронавируса, какие страны покупают грузинскую продукцию во время кризиса и как содействовать росту экспорта.

Что производит Грузия

В Грузии производят широкий ассортимент товаров - ферросплавы, медные руды и концентраты, натуральные виноградные вина, минеральные воды, руды и концентраты драгоценных металлов, азотные удобрения, золото, муку и гранулы из мяса, рыбы или ракообразных, спиртные напитки, лесные и другие орехи и т.д. Эти же товары возглавляют экспортную продукцию.

Экспорт продукции местного производства из Грузии за январь-август 2020 года

Несмотря на ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса, в результате активного сотрудничества с ассоциацией производителей фундука и экспортерами ведется организованная поставка грузинского лесного ореха на зарубежные рынки.

По последним данным, из Грузии было экспортировано более 5 458 тонн лесного ореха, что на 62,2% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. По информации Минсельхоза Грузии, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Евросоюза - Германию, Италию, Чехию, Испанию, Польшу, Литву, Францию, Грецию, Австрию, Эстонию, Латвию. Также грузинский фундук отправляется на экспорт в Армению, Россию, Великобританию, Украину, Беларусь, Бразилию и Мексику.

Экспортеры лесного ореха стараются укрепить свои позиции на мировом рынке, с начала 2020 года экспорт фундука и других орехов вырос на 52,1%, по сравнению с январем-августом прошлого года и составил 28,7 миллиона долларов.

Грузия также производит и экспортирует крупный рогатый скот, овец, овощи и фрукты, в том числе помидоры, картофель, лук, болгарский перец, баклажаны, зелень, мандарины, яблоки, груши и персики.

Из Грузии экспортировано 1 753 тонны яблок, почти в пять раз больше показателя аналогичного периода прошлого года - доходы Грузии от экспорта яблок за рубеж уже превысили показатель прошлого года на 573 тысячи долларов и составили 773 тысячи долларов.

По данным Минсельхоза, основными странами-импортерами грузинских яблок являются Россия (1672,8 тонны), Казахстан (75,1 тонны), Армения (4,8 тонны) и другие страны (0,2 тонны).

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа по помощи в разбивке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, Грузия беспрепятственно осуществила экспорт персиков и нектаринов. Минсельхоз Грузии организовал "зеленый коридор", благодаря чему экспортерам удалось быстро вывезти фрукты за границу даже в условиях ограничений, действующих из-за COVID-19.

Из Грузии с 1 мая по 4 октября экспортировано 25,3 тысячи тонн персиков и нектаринов, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. За сезон 2019 года из Грузии было экспортировано более 13,2 тысячи тонн персиков и нектаринов.

Какие страны покупают грузинскую продукцию во время кризиса

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес серьезный удар по грузинской экономике – по данным Сакстата, в январе-августе грузинскую продукцию вывезли на сумму около 2,1 миллиарда долларов - на 14,7% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Экспорт без реэкспорта составляет 51% от общего объема экспорта - с начала года этот показатель, по сравнению с тем же периодом 2019 года, сократился на 2,7% и составил около 1,1 миллиарда долларов.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия думает, что такая тенденция сохранится до конца мая-июня 2021 года.

"Единственное, что повлияло положительно на экспорт это вывоз фруктов за рубеж, но, если мы говорим о том, какое влияние окажут эти данные в связи с тем же курсом лари, я бы сказал, что все это все-таки действует негативно, потому что сальдо отрицательное, и это длится годы, и с точки зрения подсчета экспорта мы пока не видим какую-либо положительную динамику, что экспорт значительно вырастет до лета 2021 года", - сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Во время кризиса грузинскую продукцию покупали Россия, Турция Болгария, Украина и Швейцария.

Экспорт продукции местного производства из Грузии за январь-август 2020 года

В десятку стран, куда экспортировали товары из Грузии во время пандемии, также входят Армения, Азербайджан, Китай, США и Литва. Все эти страны, кроме Швейцарии и Литвы, входят также в десятку основных торговых партнеров Грузии.

Как содействовать росту экспорта?

Правительство Грузии, чтобы содействовать росту экспорта, должно поменять экономическую политику, считает вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.

"Те шаги, которые предпринимает наша экономическая команда, – это просто определенная реакция на результаты, которые принесла пандемия, чтобы они были менее болезненные. Что касается роста экспорта, для этого нужно поменять экономическую политику", - сказал Шенгелия.

Экономист считает, что развитие экономики, которую власти последние 35 лет подвесили в основном на сферу туризма, должно произойти по трем направлениям быстро и революционным путем.

"Первое направление - это внедрение новых технологий, второе - развитие биофармацевтического рынка и третье и главное - полезные ископаемые, существующие в Грузии, должны перерабатывать и вывозить продукт на экспорт в окончательном виде", - сказал Шенгелия, отметив, что всем перечисленным направлениям нужны дешевые кредиты.

При этом добавил, что с этим в Грузии существует проблема, которую создал Национальный банк своей денежно-кредитной политикой.

"Сегодня процентная ставка составляет 8%. Это означает из коммерческих банков кредиты не будут выданы меньше 11-12%. А в условиях таких процентов ни одно из этих направлений не сможет развиваться", - сказал Шенгелия.

Экономист считает, что для того, чтобы вывести страну из кризиса, нужен хороший стратегический план развития экономики, которому будут следовать попунктно.

"В Грузии пока не было такого экономического плана развития со своей стратегией. И сейчас не видим, поэтому до тех пор, пока не будет урегулирована проблема денежно-кредитной политики, не завершится непотизм в стране, я не думаю, что у нашей страны будет положительное будущее с точки зрения экономики", - сказал Шенгелия.

Как власти преодолевают кризис

Правительство Грузии, пересмотрев приоритеты из-за кризиса, вызванного пандемией, и заявив о планах импортозамещения, разработало программу помощи сельскому хозяйству, направленную на развитие фермерских хозяйств, владеющих зарегистрированной землей.

Благодаря этой программе около 200 тысяч фермеров получили дополнительные льготы.

В стране также осуществляются следующие госпроекты: "Проект льготного агрокредита", софинансирование предприятий; агрострахование; "Внедри будущее"; "Проект по содействию фермерам в проведении весенних работ"; "Грузинский чай". Некоторые из них изменены в связи с кризисом.

Власти считают, что сельское хозяйство в Грузии является той отраслью, которая может по каким-то направлениям не только прокормить страну, но и иметь экспортный потенциал, а для этого должна произойти индустриализация сельского хозяйства.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Грузии начала резко ухудшаться, - число инфицированных коронавирусом в стране растет большими темпами, правительство Грузии делает все возможное, чтобы больше не возникло необходимости в строгих ограничениях, которых экономика страны может больше не выдержать.

Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения привела к росту дефицита бюджета почти до 8%.

Одним из основных источников покрытия образовавшегося дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны. От международных финансовых институтов привлекли денежную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.