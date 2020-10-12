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Пандемия коронавируса COVID 19. ПЦР тестирование в Индии, которое осуществляют израильские медики-добровольцы

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 12 октября

© AP Photo / Manish Swarup
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1342)
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Самое высокое число заражений коронавирусом нового типа выявлено в Северной и Южной Америке – 17 794 771, на втором месте идут Азия и Европа

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 12 октября составило 37 109 851 человек, скончались – 1 070 355, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 17 794 771, на втором месте Азия – 7 911 036, далее идет Европа – 6 918 265.

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За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 347 526 (это рекордный показатель с начала пандемии), скончались 5 497 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 37 404 289 выявленных случаях инфицирования и 1 075 848 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,6 тысячи, скончались более 600 пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса.

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По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 54 639 новых случаев заболевания коронавирусом и 618 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 57 420 и 990 соответственно.

Согласно последним данным университета, в США коронавирусом заразились в общей сложности 7 719 254 человека, скончались 214 379 пациентов с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.

Ситуация в в мире

За последние 24 часа в Бразилии медики выявили 12 342 заболевших, скончались 290 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В целом коронавирусом в Бразилии заразились 5 094 979 человек, общее число летальных исходов составляет 150 488. Вылечились более 4,4 миллиона заболевших.

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Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

Число умерших превысило 108 тысяч, за сутки от болезни скончались 918 человек.

За последние сутки в Колумбии выявили 8 447 новых случаев инфицирования, скончались 165 пациентов. Болеют в настоящий момент 89 925 человек.

В общей сложности с начала эпидемии коронавирусом заразились 902 747 человек, умерли 27 660 пациентов с COVID-19. Выздоровели - 783 131.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за сутки на 16 101, сообщает санитарное агентство республики Santé Publique.

По последним данным, общее число заражений во Франции с начала эпидемии составляет 734 974. В целом скончались 32 730 пациентов с коронавирусом, 46 за последние 24 часа.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1 502, скончались 59 больных, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлены 1 502 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 335 533. Умерли 59 больных, всего умерших - 8 837. Вылечились сегодня 1 212 пациентов, всего - 294 357", - говорится в сводке минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 12 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 11 794 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 6 327 пациентов выздоровели, 85 скончались.

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© Sputnik / STRINGER
Тбилиси, Батуми, Кутаиси – в Грузии скончались семь пациентов с коронавирусом

В карантине к этому времени находятся 5 590 человек.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, однако установило новые ограничения: запрещены свадьбы, поминки и другие массовые мероприятия. Вместе с тем пока действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, закрыты границы.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1342)
Теги:
Турция, Франция, Колумбия, Индия, Бразилия, США, Грузия, Университет Джонса Хопкинса, Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019


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