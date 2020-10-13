О чем пишут грузинские газеты: почему у Грузии спорные территории со всеми соседями?

Наберет ли оппозиция больше голосов на предстоящих парламентских выборах, чем "Грузинская мечта", какое влияние окажет скандальное дело о границе на выборы и почему у Грузии спорные территории со всеми соседями - главные темы в грузинской прессе

Почему у Грузии спорные территории со всеми соседями

Грузия - одна из немногих стран в мире, которая не установила полностью границу ни с одним из своих соседей, сказал политолог Вахтанг Маисая газете "Резонанси".

"У Демократической Республики Грузия было вдвое больше территорий, чем у нашей нынешней Грузии. К сожалению, мы не можем предъявлять территориальные претензии Турции, так сформировалось с прошлых лет до сегодняшнего дня, немного сложно что-либо требовать", - сказал Маисая.

Политолог отметил, что спорные территории у Грузии есть с Азербайджаном, Арменией и Россией.

"Пока не произойдет демаркация, делимитация и установление государственных границ, до этого говорить немного сложно. Мы несостоявшееся государство. Как мы не смогли решить этот вопрос 30 лет", - сказал Маисая.

По его словам, с советских времен мы признаем демаркацию границ Советской Республики Грузия, которая произошла в тот период.

"У нас не определены морские территории, нейтральные воды и внутренние территориальные воды. Все территории спорные. Мы прошли через четыре политических руководства, но никто из них не уделил должного внимания этому вопросу", - отметил Маисая.

По его словам, необходимо начать переговоры с Арменией, Азербайджаном и Россией.

"Необходимо начать переговоры о демаркации и делимитации с Арменией, Азербайджаном и Россией. В наших интересах, с какой позицией мы предстанем перед каждым из них и как будем защищать свою позицию", - сказал Маисая.

Оппозиция получит больше голосов на выборах, чем "Мечта"

Прогнозировать результаты предстоящих парламентских выборов сложно, заявила эксперт по политическим вопросам Хатуна Лагазидзе газете "Ахали таоба".

"Это выборы, которые сложно прогнозировать даже за оставшиеся 20 дней, из-за возникших внешних и внутренних проблем и манипуляций. Результаты выборов также зависят от того, сохранены ли у сторон еще какие-либо компроматы друг против друга, которые взорвутся за неделю до выборов, как тюремные кадры. Поэтому делать прогнозы невообразимо сложно", - сказала Лагазидзе.

По словам эксперта, по сегодняшним данным объективно у "Грузинской мечты" 35%, плюс минус максимум 38%.

"На втором месте "Национальное движение". Кроме них еще у нескольких партий есть обнадеживающий рейтинг от 5 до 8%. Еще многие, примерно около 10 партий, преодолеют барьер и войдут в парламент, хотя у них может быть всего по одному представителю. То есть, если завтра пройдут выборы, у оппозиции есть шанс в сумме набрать больше голосов, чем "Грузинская мечта", - сказала Лагазидзе.

По ее словам, судьбу выборов реально решат неопределившиеся избиратели, число которых примерно 30%.

Как повлияет скандал вокруг Давид-Гареджи на выборы?

Текущие процессы по скандальному делу вокруг Давид-Гареджи настроят избирателей более критично к правительству, но особых изменений в общем отношении не будет, сказал аналитик Арчил Гамзардия газете "Резонанси".

"Многое вокруг этой темы неизвестно. Поэтому она обсуждается в основном в политическом контексте и создает впечатление, что больше является частью предвыборного процесса, чем что-либо другое. Следовательно, когда такой процесс начинается, информационная кампания имеет большое значение, а власти в эту минуту избегают СМИ, хотя существует слишком много вопросов", - сказал Гамзардия.

По словам аналитика, неясен мотив, почему задержанным так внезапно было предъявлено тяжелейшее обвинение.

"Процесс мог бы начаться, скажем, на тему профессионального равнодушия, но власть этого не сделала, и в то же время ей очень сложно аргументировать собственное решение. Это может в определенной степени повлиять на избирателей, но не думаю, что изменения будут переломные", – сказал Гамзардия, отметив, что в Грузии активный избиратель не попадает легко под разные влияния.

Аналитик отметил, что для части общества, которая не определилась, за кого будет голосовать, необходим документальный аргумент, чтобы она заняла политическую позицию и использовать ее на выборах.

"Если дело Давид-Гареджи перерастет в так называемую тенденцию и затронет массы, то оно может оказать влияние на электорат, но пока не внесло каких-либо существенных изменений, и этого недостаточно для человека с неопределившейся позицией, чтобы изменить отношение в пользу какой-либо политической группы", - сказал Гамзардия.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Ахали таоба" и "Резонанси"