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Граница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи

О чем пишут грузинские газеты: почему у Грузии спорные территории со всеми соседями?

© Sputnik / STRINGER
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Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (73)
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Наберет ли оппозиция больше голосов на предстоящих парламентских выборах, чем "Грузинская мечта", какое влияние окажет скандальное дело о границе на выборы и почему у Грузии спорные территории со всеми соседями - главные темы в грузинской прессе

Почему у Грузии спорные территории со всеми соседями

Грузия - одна из немногих стран в мире, которая не установила полностью границу ни с одним из своих соседей, сказал политолог Вахтанг Маисая газете "Резонанси".

"У Демократической Республики Грузия было вдвое больше территорий, чем у нашей нынешней Грузии. К сожалению, мы не можем предъявлять территориальные претензии Турции, так сформировалось с прошлых лет до сегодняшнего дня, немного сложно что-либо требовать", - сказал Маисая.

Саломе Зурабишвили
photo : Administration of President of Georgia / FB
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Политолог отметил, что спорные территории у Грузии есть с Азербайджаном, Арменией и Россией.

"Пока не произойдет демаркация, делимитация и установление государственных границ, до этого говорить немного сложно. Мы несостоявшееся государство. Как мы не смогли решить этот вопрос 30 лет", - сказал Маисая.

По его словам, с советских времен мы признаем демаркацию границ Советской Республики Грузия, которая произошла в тот период.

"У нас не определены морские территории, нейтральные воды и внутренние территориальные воды. Все территории спорные. Мы прошли через четыре политических руководства, но никто из них не уделил должного внимания этому вопросу", - отметил Маисая.

По его словам, необходимо начать переговоры с Арменией, Азербайджаном и Россией.

"Необходимо начать переговоры о демаркации и делимитации с Арменией, Азербайджаном и Россией. В наших интересах, с какой позицией мы предстанем перед каждым из них и как будем защищать свою позицию", - сказал Маисая.

Оппозиция получит больше голосов на выборах, чем "Мечта"

Прогнозировать результаты предстоящих парламентских выборов сложно, заявила эксперт по политическим вопросам Хатуна Лагазидзе газете "Ахали таоба".

Михаил Саакашвили
© Sputnik / STRINGER
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"Это выборы, которые сложно прогнозировать даже за оставшиеся 20 дней, из-за возникших внешних и внутренних проблем и манипуляций. Результаты выборов также зависят от того, сохранены ли у сторон еще какие-либо компроматы друг против друга, которые взорвутся за неделю до выборов, как тюремные кадры. Поэтому делать прогнозы невообразимо сложно", - сказала Лагазидзе.

По словам эксперта, по сегодняшним данным объективно у "Грузинской мечты" 35%, плюс минус максимум 38%.

"На втором месте "Национальное движение". Кроме них еще у нескольких партий есть обнадеживающий рейтинг от 5 до 8%. Еще многие, примерно около 10 партий, преодолеют барьер и войдут в парламент, хотя у них может быть всего по одному представителю. То есть, если завтра пройдут выборы, у оппозиции есть шанс в сумме набрать больше голосов, чем "Грузинская мечта", - сказала Лагазидзе.

По ее словам, судьбу выборов реально решат неопределившиеся избиратели, число которых примерно 30%.

Как повлияет скандал вокруг Давид-Гареджи на выборы?

Текущие процессы по скандальному делу вокруг Давид-Гареджи настроят избирателей более критично к правительству, но особых изменений в общем отношении не будет, сказал аналитик Арчил Гамзардия газете "Резонанси".

"Многое вокруг этой темы неизвестно. Поэтому она обсуждается в основном в политическом контексте и создает впечатление, что больше является частью предвыборного процесса, чем что-либо другое. Следовательно, когда такой процесс начинается, информационная кампания имеет большое значение, а власти в эту минуту избегают СМИ, хотя существует слишком много вопросов", - сказал Гамзардия.

По словам аналитика, неясен мотив, почему задержанным так внезапно было предъявлено тяжелейшее обвинение.

Предвыборная символика. Баннеры партий Европейская Грузия и Грузинская мечта в Сабуртало
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Процесс мог бы начаться, скажем, на тему профессионального равнодушия, но власть этого не сделала, и в то же время ей очень сложно аргументировать собственное решение. Это может в определенной степени повлиять на избирателей, но не думаю, что изменения будут переломные", – сказал Гамзардия, отметив, что в Грузии активный избиратель не попадает легко под разные влияния.

Аналитик отметил, что для части общества, которая не определилась, за кого будет голосовать, необходим документальный аргумент, чтобы она заняла политическую позицию и использовать ее на выборах.

"Если дело Давид-Гареджи перерастет в так называемую тенденцию и затронет массы, то оно может оказать влияние на электорат, но пока не внесло каких-либо существенных изменений, и этого недостаточно для человека с неопределившейся позицией, чтобы изменить отношение в пользу какой-либо политической группы", - сказал Гамзардия.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Ахали таоба" и "Резонанси"

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