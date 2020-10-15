Сильный лидер и слабые позиции: парадоксы партии Нино Бурджанадзе

Партия "Единая Грузия – демократическое движение" и ее лидер Нино Бурджанадзе идут на выборы под номером 3

"Единая Грузия" - один из серьезных игроков грузинской оппозиции. А ее лидер Нино Бурджанадзе – еще один весомый политик, который потенциально может получить шанс управлять страной в составе оппозиционной коалиции, в случае если правящая партия не сможет удержать власть.

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Сильный лидер

Ведущую роль в партии играет ее лидер Нино Бурджанадзе, у которой 25-летний опыт в политике и которая успела побывать за свою карьеру по обе стороны власти уже дважды.

Свою политическую карьеру она начала еще членом "Союза граждан Грузии", который до 2003 года стоял во главе Грузии.

Пробыв во власти почти восемь лет, Бурджанадзе, будучи председателем парламента, стала одним из лидеров оппозиции. Вместе с Михаилом Саакашвили и Зурабом Жвания она стояла во главе "Революции роз", которая завершила в стране эпоху президентства Шеварднадзе. Тогда же она в первый раз была исполняющим обязанности президента, пока в должность главы государства не вступил Михаил Саакашвили.

В то время Нино Бурджанадзе была ярым сторонником Саакашвили, и ее не смутил силовой разгон митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Когда Саакашвили под давлением общественности подал в отставку, она вновь заняла пост исполняющего обязанности президента Грузии и вновь передала ему пост.

Идиллия между ней и Саакашвили была до апреля 2008 года. Тогда в преддверии парламентских выборов партию Бурджанадзе подвинули в избирательных списках, и она ушла в оппозицию.

В июле того же года политик создала партию "Демократическое движение – единая Грузия" и стала одной из участниц оппозиционного движения.

В мае 2011 года организованную этой партией акцию жестко разогнали, сама Бурджанадзе не пострадала, так как успела уехать до разгона. Однако именно разгон акции ее партии стал окончательной точкой в решении грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили прийти в политику в 2012 году.

Партия Бурджанадзе сегодня

Несмотря на свою оппозиционность, Бурджанадзе и ее партия особой популярностью среди населения не пользовались. Эксперты склонны полагать, что это связано с внешней политикой ее команды.

"Единую Грузию" долго считали пророссийской из-за визитов Бурджанадзе в Москву, и она часто становилась объектом нападок как со стороны оппозиции, так и власти.

Переломить ситуацию ей удалось в 2019 году, когда оппозиция объединилась против власти Иванишвили. Бурджанадзе неожиданно оказалась в одном объединении с прозападной оппозицией, в том числе с партией Саакашвили "Единое национальное движение".

Хоть Бурджанадзе и сейчас заявляет о неприемлемости возвращения Саакашвили к власти, с другими оппозиционными силами она активно сотрудничает и таким образом страхует себя от нападок с их стороны.

Предвыборная программа

На этих выборах партия Бурджанадзе предлагает свое видение развития Грузия, отличающееся от общего потока обещаний.

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В программе есть пункты об обязательном дошкольном и общем образовании, увеличении пенсий и зарплат, изменении системы экономики, заботе о здравоохранении. Однако главным ее отличием является прямой диалог с Россией, которого нет у других партий.

Чего ей удастся добиться с такими предвыборными обещаниями - узнаем 31 октября. А пока предлагаем ознакомиться с результатами ее партии на предыдущих выборах.

Тип выборов Год Доля проголосовавших Количество голосов Президентские 2013 10,18% 166 061 Органы местной власти 2014 10,22% 144 691 Парламентские 2016 3,54% 62 166 Органы местной власти 2018 2,69% 38 898

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