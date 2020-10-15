Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 15 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти 300 тысяч новых случаев заражения, скончались более четырех тысяч человек

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 15 октября составило 38 002 699, скончались 1 083 234 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 090 384, на втором месте Азия – 8 127 106, далее идет Европа – 7 219 501.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 287 031, скончались 4 108 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 38 442 524 выявленных случаев инфицирования и 1 091 464 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

С начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 916 099 человек, скончались 216 872 пациента с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно последним данным университета, выздоровели более трех миллионов заболевших.

Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса. Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается. В компании пока не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии за сутки выявили 63 509 заболевших коронавирусной инфекцией, 730 пациентов скончались. Всего в Индии зарегистрировано более 7,3 миллиона случаев COVID-19 и более 111 тысяч летальных исходов от последствий заболевания. Страна находится на втором месте по числу заболевших, почти догнав США, и на третьем – по смертности.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось на 27 235, скончались 749 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Таким образом, общее число выявленных в стране случаев заражения коронавирусом достигло 5,14 миллиона, количество летальных исходов составляет превышает 152 тысячи. Отмечается, что выздоровели более 4,57 миллиона инфицированных. Бразилия находится на третьем месте по числу заболевших и на втором – по смертности.

Ситуация в мире

Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 5 132, скончались еще 43 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости вирусом в стране. По данным института, за все время в ФРГ зафиксировали 337 тысяч случаев заражения коронавирусом и 9 682 смертей среди пациентов с COVID-19. Выздоровели около 281 тысячи инфицированных.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1 671, скончались 57 больных, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего заразившихся в стране 340 тысяч, умерших – 9 014, вылечились – 298 тысяч.

Число случаев коронавируса в Израиле выросло за минувшие сутки на 1 370, до 298 тысяч, скончались 18 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 098, сообщает министерство здравоохранения. При этом 252 тысячи человек уже выздоровели. В Израиле действуют строгие нормы общенационального карантина. Закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжают работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 19 724, скончались 137 человек, сообщил минздрав страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 655 тысяч человек, скончались 43 155. В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон в понедельник объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 13 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 13 521 человека. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 7 159 пациентов выздоровели, 109 скончались.

В карантине к этому времени находятся 5 792 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 836, в ковид-гостиницах – 1 042.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С понедельника в стране заработали детские сады, но до открытия практически все дошкольные учреждения прошли проверку на готовность работать в условиях пандемии.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.