О чем пишут грузинские газеты: коронавирус в Грузии начал бесконтрольно распространяться

За кого проголосует избиратель, которому не по нраву "Грузинская мечта" и "Национальное движение", начинается ли бесконтрольное распространение коронавируса в Грузии и обречен ли уже зимний туризм - главные темы в грузинской прессе

Между какими партиями распределятся голоса на выборах?

Грузинские избиратели с 2012 года на каждых выборах сталкиваются с двумя альтернативами - "Грузинская мечта" или "Национальное движение". По мнению аналитиков, эта биполярность, несмотря на усилия других политических игроков, не будет нарушена и в этом году, однако количество избирателей, для которых ни "Мечта", ни "Национальное движение" неприемлемы, увеличилось, пишет газета "Резонанси".

Политолог Ника Читадзе считает, что у оппозиционных партий нет соответствующего рейтинга, поэтому на первое место снова выйдет "Грузинская мечта", а "Национальное движение" - на второе.

"Основной альтернативой "Грузинской мечты" остается "Национальное движение", в котором фактор Михаила Саакашвили играет важную роль. Эти две партии являются так называемым центром притяжения, вокруг которого вращаются другие политические партии. А голоса тех избирателей, которым не нравятся эти две политические силы, получат "Лело", "Европейская Грузия" и "Стратегия Агмашенебели", - сказал Читадзе газете "Резонанси".

При этом политолог отметил, что главная битва все равно идет между "Грузинской мечтой" и "Национальным движением" и основная причина, по которой лидируют именно эти две партии, - это рейтинг.

"Согласно различным социологическим опросам, "Национальное движение" имеет в три-четыре раза более высокий рейтинг, чем "Европейская Грузия". Поэтому "Национальное движение" остается основной оппозиционной силой", - сказал Читадзе.

По словам Читадзе, главное - какой процент получит "Грузинская мечта" и сможет ли она получить большинство в парламенте, однако, несмотря на все заявления и разногласия, "Национальное движение" остается на втором месте.

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"Есть люди, которые не хотят возвращения "Национального движения", потому что эта партия ассоциируется с насилием и так далее. А часть общества не хочет видеть во власти ни одну из этих двух партий. Заявления оппозиционных партий предназначены именно для таких избирателей. Они пытаются испытать свои силы с этими людьми, но их рейтинг все еще очень низкий", - сказал Читадзе.

Начнется ли массовое бесконтрольное распространение коронавируса?

Рост числа инфицированных коронавирусом ожидался, заявила руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе газете "Резонанси", отметив, что поводов для серьезной тревоги нет, но требует серьезного внимания.

"По состоянию на сегодняшний день Тбилиси уже опасная зона, что с учетом плотности населения и массовых мероприятий было ожидаемо", - сказала Энделадзе.

На вопрос, почему больше не объявляют источники инфицированных - кто в каком кластере, и означает ли это, что началось бесконтрольное распространение коронавируса, Энделадзе сказала, что бывают случаи, когда источники неизвестны, потому что поиск источника - сложный процесс, а это означает, что начинается массовое бесконтрольное распространение вируса.

"Уже существует опасность бесконтрольной передачи. Это количество может увеличиться еще больше, и для этого необходимо, чтобы каждый соблюдал существующие правила. В первую очередь, правильно использовать защитные маски, мыть руки, соблюдать гигиену и так далее", - сказала Энделадзе.

По словам врача, ношение маски в общественных местах, в транспорте, в супермаркетах и везде должно стать образом жизни.

Обречен ли уже зимний туризм?

Пандемия коронавируса полностью потопила грузинский туризм. Один из самых прибыльных секторов для Грузии сейчас находится в сложной ситуации. Закрытие границ в стране настолько сильно ударило по сектору, что говорить о его восстановлении преждевременно - на это уйдут годы и много ресурсов, пишет газета "Резонанси".

Эксперт в области туризма, профессор Ника Кварацхелия говорит, что в этом году нет даже малейшей возможности исправить проблему.

"Ситуация везде тяжелая, кроме Грузии туризм сильно сократился и в других странах, но, в отличие от нас, у них есть промышленность, сельское хозяйство и другие сферы, которые помогают преодолеть проблему. У нас вся экономика была привязана к туризму, поэтому мы оказались в сложном положении. Ситуация не улучшится и зимой, поэтому у нас снова будет такая неблагоприятная статистика. Ситуация особенно сложная с точки зрения снижения доходов, у нас большие убытки. Только по состоянию на август доходы от туризма сократились почти 1,8 миллиарда долларов, что является серьезной потерей для экономики", - сказал Кварацхелия газете "Резонанси".

Сейчас все надежды возлагаются на зимний сезон, хотя все будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация сложится к концу осени.

По словам специалиста сферы туризма Марины Метревели, делать прогнозы сложно, тем более что ситуация совсем не обнадеживающая.

"Внутренний туризм нам ничего не дал, наоборот, распространил коронавирус. Рабочие места, которые были, большую часть генерировал туризм в разных сферах. Сейчас или должна поступить инвестиция, которая максимально поможет людям вздохнуть, так как эта инвестиция должна создать рабочие места, или должны открыть небо, и тогда приедут туристы", - сказала Метревели газете "Резонанси".

По ее словам, какой бы курорт ни заработал, произойдет то же, что летом с Батуми.

"Если это все так продлится, а на 90% прогноз таков, что этой зимой улучшения не будет, положение будет очень сложным. В зимний сезон на курортах могут появиться горячие точки, как в Батуми. Для того, чтобы туризм слегка вздохнул, нужно открыть небо и впустить в страну иностранных туристов", - сказала Метревели.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"