Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 16 октября

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 185 839, далее идут Азия и Европа

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 16 октября составило 38 394 169, скончались 1 089 047 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 185 839, на втором месте Азия – 8 204 366, далее идет Европа – 7 406 193.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 336 515, скончались 5 297 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 38 851 358 выявленных случаев инфицирования и 1 097 278 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США, Индии и Бразилии

С начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 942 744 человек, скончались 217 323 пациента с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно последним данным университета, выздоровели более трех миллионов заболевших.

Американская компания Johnson&Johnson надеется выяснить в ближайшие дни, сможет ли она возобновить испытания своей вакцины от коронавируса. Ранее Johnson&Johnson сообщила о приостановке предоставления доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Согласно правилам, состояние заболевшего изучается. В компании пока не знают, получил ли доброволец экспериментальную вакцину или плацебо.

В Индии за время пандемии выявили 7307 097 случаев коронавирусной инфекции и свыше миллиона летальных исходов от последствий заболевания. Страна находится на втором месте по числу заболевших, почти догнав США, и на третьем – по смертности.

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 28,5 тысяч, скончались 713 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Днем ранее сообщалось о 27 235 зараженных и 749 летальных исходах. В общей сложности в Бразилии заразились коронавирусом 5 169 368 человек, скончались 152 460 пациентов. Излечились почти 4,6 миллиона человек.

Ситуация в мире

Более 30 тысяч заразившихся коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, этот показатель является очередным антирекордом. До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло более 26 тысяч. В среду сообщалось о почти 23 тысячах заразившихся.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 809 тысяч, скончались 33 125 человек. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 88 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки выросло на рекордные 7334, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. Днем ранее сообщалось о 6638 новых случаях заражения и 33 летальных исходах.

По данным института, за последние 24 часа в Германии скончались еще 24 пациента с коронавирусом. С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 348 557 случаев заболевания коронавирусом и 9734 летальных исхода. Излечились 284,6 тысячи зараженных.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Португалии увеличилось за сутки на 2 101, это рекордный суточный прирост. За последние сутки в стране были зафиксированы 11 смертей. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 93 294 человека, число жертв достигло 2 128. С начала эпидемии выздоровел 55 081 пациент.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 15 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 14 440 человека.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 7 367 пациентов выздоровели, 113 скончались.

В карантине к этому времени находятся 5 721 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 836, в ковид-гостиницах – 1 090.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается в трехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения.

Однако ограничения все же есть - с 16 октября рестораны и другие развлекательные заведения в Тбилиси и регионе Имерити на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, им запрещено работать после 22:00.

При этом с 12 октября в стране заработали детские сады, но до открытия практически все дошкольные учреждения прошли проверку на готовность работать в условиях пандемии.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.