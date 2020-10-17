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Предвыборная символика 2020. Плакаты партий, расклеенные на заборах

Встречи, кандидаты, опросы и отчеты – итоги политической недели Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (424)
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Sputnik Грузия
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Пандемия коронавируса, бушующая в Грузии, значительно повлияла на ход предвыборной кампании за несколько недель до выборов и фактически свела на нет градус политической борьбы

Последние две недели выдались очень спокойными, за исключением нескольких небольших стычек и свели конкуренцию партий в область заявлений и агитации на местах.

Парламентские выборы пройдут 31 октября.

Голосование в ходе выборов 19 мая в Марнеули
© Sputnik / Alex Shlamov
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Встречи, встречи, встречи

Представители партий на этой неделе полностью погрузились во встречи с избирателями.

Кто-то, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представлял кандидатов в торжественной обстановке, кто-то тихо собирался в районах, как "Европейская Грузия", чтобы ознакомиться с проблемами, кто-то, как "Гирчи", решил выбрать для встречи бары и рестораны.

Встреча Мечты в Мартвили:

ჩემთვის განსაკუთრებული პატივი და პასუხისმგებლობაა ვიდგე თქვენს წინაშე მარტვილის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად....

Опубликовано ქართული ოცნება / Georgian Dream Суббота, 17 октября 2020 г.

 

Встреча Европейской Грузии:

აშკარად ოთხფეხა უკეთ პოზირებს 🤣

Опубликовано Tamara Chergoleishvili Пятница, 16 октября 2020 г.

 

А партии "За справедливость", "Граждане", "Стратегия Агмашенебели", "Единая Грузия" решили, пока есть время, представить списки кандидатов в депутаты.

Кандидат недели

Кандидатом недели стал банкир Мамука Хазарадзе, который заявил, что в случае победы его партии "Лело для Грузии" он станет премьер-министром Грузии.

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Также "Лело" обнародовало и будущих министров по направлениям предвыборной программы партии.

Митинг недели

А вот самым обсуждаемым в обществе стал митинг блока "Сила в единстве", который возглавляет бывшая правящая партия "Единое национальное движение".

В Батуми собралось несколько тысяч человек, чтобы познакомиться с кандидатами блока и послушать его кандидата в премьер-министры Михаила Саакашвили. И это на фоне пандемии коронавируса, одним из эпицентров которой является как раз Батуми и вся Аджария.

Опубликовано Levan Varshalomidze Пятница, 16 октября 2020 г.

 

Теперь все дружно обсуждают, можно было проводить митинг или нет.

Мамука Хазарадзе и его сторонники по партии Лело
© Sputnik / Alex Shlamov
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Инциденты

Не обошлась предвыборная неделя без инцидентов. В разных точках страны произошло сразу три столкновения, в которых пострадали представители "Лело", "Грузинской мечты" и "Европейской Грузии".

Во всех трех случаях МВД Грузии возбудило уголовное дело и нашло виновных.

Дела предвыборные

А пока партии занимались предвыборной кампанией, Центральная избирательная комиссия озаботилась безопасностью дня голосования. Между ней и МВД Грузии уже оформлен меморандум о том, что полиция поможет сохранить спокойствие 31 октября.

Сократил ЦИК по разным причинам и список партий. Теперь в предвыборной гонке осталось лишь 48 партий и два блока, которые пока продолжают бороться за места в парламенте.

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Не забыла избирательная комиссия и про соотечественников за границей. Уже известно, что предвыборные участки откроются в 38 странах.

Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© Sputnik / STRINGER
На Михаила Саакашвили в Афинах попытались напасть неизвестные

Дела заграничные

А пока идет агитация внутри Грузии кандидат в премьеры от блока "Сила в единстве" Михаил Саакашвили решил заняться агитацией среди эмигрантов и отправился в Грецию, где откроется больше всего избирательных участков.

Правда встреча с избирателями за границей для Саакашвили прошла не совсем гладко, на него напали трое неизвестных. Правда дотянуться до экс-президента Грузии им не удалось. Так что встреча все же состоялась.

Что говорят наблюдатели

На прошлой неделе свои отчеты представили сразу несколько местных организаций, наблюдающих за выборами.

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Согласно этим отчетам, предвыборная кампания в Грузии в целом проходит спокойно, но нарушения имеют место. Среди наиболее часто встречающихся нарушений наблюдатели называют использование административных ресурсов и давление на избирателей.

Что говорят рейтинги

Между тем на уходящей неделе появился новый предвыборный рейтинг партий, составленный компанией Edison Research по заказу телекомпании "ТВ Пирвели".

Жители и гости грузинской столицы гуляют весенним днем по мосту Мира в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Каких перемен ждут в Грузии? Edison Research обнародовал результаты нового опроса

Согласно этому опросу лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта", правда с поддержкой всего 36%, остальные проценты распределили между собой оппозиционные партии, при этом у бывшей правящей партии "Единое национальное движение" всего 17%.

На третьем месте остается партия "Европейская Грузия" с 5%. Далее проценты распределились следующим образом: "Георгий Вашадзе – стратегия Агмашенебели" – 4%, "Лейбористская партия" – 3%, "Альянс патриотов Грузии" – 3%, "Гирчи" – 2%, "Лело для Грузии" – 2%, "Граждане – Алеко Элисашвили" – 1%, "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" – 1%, "Победившая Грузия – Ираклий Окруашвили" – 1%.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (424)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы


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