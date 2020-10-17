Встречи, кандидаты, опросы и отчеты – итоги политической недели Грузии

Пандемия коронавируса, бушующая в Грузии, значительно повлияла на ход предвыборной кампании за несколько недель до выборов и фактически свела на нет градус политической борьбы

Последние две недели выдались очень спокойными, за исключением нескольких небольших стычек и свели конкуренцию партий в область заявлений и агитации на местах.

Парламентские выборы пройдут 31 октября.

Встречи, встречи, встречи

Представители партий на этой неделе полностью погрузились во встречи с избирателями.

Кто-то, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представлял кандидатов в торжественной обстановке, кто-то тихо собирался в районах, как "Европейская Грузия", чтобы ознакомиться с проблемами, кто-то, как "Гирчи", решил выбрать для встречи бары и рестораны.

Встреча Мечты в Мартвили:

ჩემთვის განსაკუთრებული პატივი და პასუხისმგებლობაა ვიდგე თქვენს წინაშე მარტვილის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად.... Опубликовано ქართული ოცნება / Georgian Dream Суббота, 17 октября 2020 г.

Встреча Европейской Грузии:

А партии "За справедливость", "Граждане", "Стратегия Агмашенебели", "Единая Грузия" решили, пока есть время, представить списки кандидатов в депутаты.

Кандидат недели

Кандидатом недели стал банкир Мамука Хазарадзе, который заявил, что в случае победы его партии "Лело для Грузии" он станет премьер-министром Грузии.

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Также "Лело" обнародовало и будущих министров по направлениям предвыборной программы партии.

Митинг недели

А вот самым обсуждаемым в обществе стал митинг блока "Сила в единстве", который возглавляет бывшая правящая партия "Единое национальное движение".

В Батуми собралось несколько тысяч человек, чтобы познакомиться с кандидатами блока и послушать его кандидата в премьер-министры Михаила Саакашвили. И это на фоне пандемии коронавируса, одним из эпицентров которой является как раз Батуми и вся Аджария.

Теперь все дружно обсуждают, можно было проводить митинг или нет.

Инциденты

Не обошлась предвыборная неделя без инцидентов. В разных точках страны произошло сразу три столкновения, в которых пострадали представители "Лело", "Грузинской мечты" и "Европейской Грузии".

Во всех трех случаях МВД Грузии возбудило уголовное дело и нашло виновных.

Дела предвыборные

А пока партии занимались предвыборной кампанией, Центральная избирательная комиссия озаботилась безопасностью дня голосования. Между ней и МВД Грузии уже оформлен меморандум о том, что полиция поможет сохранить спокойствие 31 октября.

Сократил ЦИК по разным причинам и список партий. Теперь в предвыборной гонке осталось лишь 48 партий и два блока, которые пока продолжают бороться за места в парламенте.

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Не забыла избирательная комиссия и про соотечественников за границей. Уже известно, что предвыборные участки откроются в 38 странах.

Дела заграничные

А пока идет агитация внутри Грузии кандидат в премьеры от блока "Сила в единстве" Михаил Саакашвили решил заняться агитацией среди эмигрантов и отправился в Грецию, где откроется больше всего избирательных участков.

Правда встреча с избирателями за границей для Саакашвили прошла не совсем гладко, на него напали трое неизвестных. Правда дотянуться до экс-президента Грузии им не удалось. Так что встреча все же состоялась.

Что говорят наблюдатели

На прошлой неделе свои отчеты представили сразу несколько местных организаций, наблюдающих за выборами.

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Согласно этим отчетам, предвыборная кампания в Грузии в целом проходит спокойно, но нарушения имеют место. Среди наиболее часто встречающихся нарушений наблюдатели называют использование административных ресурсов и давление на избирателей.

Что говорят рейтинги

Между тем на уходящей неделе появился новый предвыборный рейтинг партий, составленный компанией Edison Research по заказу телекомпании "ТВ Пирвели".

Согласно этому опросу лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта", правда с поддержкой всего 36%, остальные проценты распределили между собой оппозиционные партии, при этом у бывшей правящей партии "Единое национальное движение" всего 17%.

На третьем месте остается партия "Европейская Грузия" с 5%. Далее проценты распределились следующим образом: "Георгий Вашадзе – стратегия Агмашенебели" – 4%, "Лейбористская партия" – 3%, "Альянс патриотов Грузии" – 3%, "Гирчи" – 2%, "Лело для Грузии" – 2%, "Граждане – Алеко Элисашвили" – 1%, "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" – 1%, "Победившая Грузия – Ираклий Окруашвили" – 1%.