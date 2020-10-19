Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 19 октября

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 593 565, далее идут Азия и Европа

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 19 октября составило 39 596 858, скончались 1 107 374 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 593 565, на втором месте Азия – 8 424 480, далее идет Европа – 7 889 116.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 389 683, скончались 6 046 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 39 898 689 выявленных случаев инфицирования и 1 112 588 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа медики в США выявили 57 519 новых случаев заражения и еще 711 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 69 156 и 883 соответственно.

Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,1 миллиона человек, скончались 219 311 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.

МИД Мексики сообщил, что предложил США продлить запрет на пересечение общей сухопутной границы на 30 дней после очередной переоценки ситуации с распространением COVID-19.

"После анализа распространения COVID-19 в обеих странах и возвращения ряда регионов страны к сигналу высокой опасности распространения вируса Мексика предложила США продлить еще на месяц ограничения на пересечение общей границы, за исключением необходимых случаев", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Согласно следующему сообщению МИД, страны будут координировать санитарные меры в приграничных регионах, которые будут действовать до 21 ноября 2020 года включительно.

Коронавирус в Бразилии и Индии

Число погибших из-за коронавируса в Бразилии превысило 153,9 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По имеющимся данным, за сутки скончались 230 пациентов с COVID-19, общее число погибших достигло 153 905.

При этом количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 10 982 и составило 5 235 344. По воскресеньям власти обычно выявляют меньше случаев, чем в другие дни недели. Вылечились в общей сложности 4,65 миллиона человек.

Количество выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 62,2 тысячи, общее число заболевших превысило 7,43 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.

Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 999 тысяч тестов медики выявили более 70 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,52 миллиона человек. Число умерших превысило 112 тысяч, за сутки от болезни скончались 837 человек.

Ситуация в мире

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса на Апеннинах.

Правительственный декрет предусматривает целый ряд нововведений, связанных с организацией работы государственных учреждений, предприятий общественного питания и школ, которые направлены на то, чтобы еще сильнее ограничить возможность скопления людей как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Согласно обнародованным в воскресенье данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 414 241 подтвержденный случай COVID-19, в настоящее время число зараженных граждан составляет 126 237.

Почти 30 тысяч новых заразившихся коронавирусом зафиксировано во Франции за сутки, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique.

Общее число заболевших превысило 897 тысяч, скончались 33 477 человек (за последние 24 часа умерли 85 человек). За последнюю неделю были госпитализированы 7 530 больных, из них 1 343 - в реанимации.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 16 982, скончались 67 человек.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 16 171 человека, скончались 150. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 722 409 человек, скончались 43 646.

Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 1 815, это наибольший показатель с 8 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 1 815 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 347 493. Умерли 72 больных, всего умерших - 9 296. Вылечились сегодня 1 504 пациента, всего - 304 003", - говорится в сводке минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 19 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 17 477 человек.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 8 060 пациентов выздоровели, 136 скончались.

В карантине к этому времени находятся 6 380 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 836, в ковид-гостиницах – 1 420.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных в воскресенье превысил тысячу случаев.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения.

Однако ограничения все же есть. С 16 октября рестораны и другие развлекательные заведения в Тбилиси и регионе Имерети на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, им запрещено работать после 22:00.

При этом с 12 октября в стране заработали детские сады, но до открытия практически все дошкольные учреждения прошли проверку на готовность работать в условиях пандемии.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.