Аллергические реакции, пандемия и октябрь – что нужно знать жителям Грузии

Коронавирусная осень, увы, не отменяет страданий из-за других вирусных заболеваний и тем более от аллергии, возбудителем которой может быть все: от средств дезинфекции до растений и сезонных овощей

Аллергия и ее различные проявления, в том числе крапивница, которая в последнее время часто встречается среди жителей Грузии, названа медиками чумой XXI века.

Врачи часто называют ее дремучим лесом, поскольку во многих случаях докопаться до точной причины возникновения аллергии сродни поиску выхода из лабиринта.

Как и следовало ожидать, с наступлением осени обращаемость граждан Грузии к аллергологам увеличилась. На фоне пандемии COVID-19 и необходимости использования дезинфекционных средств, жалобы людей с аллергией резко возросли.

Sputnik Грузия решил разобраться, что нужно знать об аллергии осенью, какие проблемы могут вызвать дезинфекционные средства, а также когда и каких растений нужно остерегаться, чтобы избежать вспышки аллергической реакции?

Пандемия, дезинфекционные средства и аллергия

Ковид принес много вреда, хлопот и проблем жителям планеты, но людям с разными аллергическими реакциями в этот сложный период приходится сложнее других. Чтобы защититься от коронавируса, люди часто и в большом количестве используют дезинфекционные средства, что может привести к разным аллергическим реакциям.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Дезинфекция Киевского вокзала

Химические вещества попадают в организм разными путями — через кожу, слизистые, дыхательную систему. При ингаляционном поступлении развиваются аллергические риниты, бронхиты, при поступлении через кожу – дерматозы.

Именно поэтому пациенты с аллергическими реакциями должны обратиться к аллергологу и сделать специальный тест на аллергены. Кстати, родители могут сделать детям тест на дезинфекционные средства, используемые в условиях пандемии в детских садах и школах.

Сезоны аллергии

Аллергологи выделяют несколько сезонов аллергии. Первый - начинается ранней весной, когда в Грузии цветут деревья и растения.

Далее следует период цветения трав и цветов, который приходится на май-июль. К концу лета - началу осени начинают цвести амброзия, подорожник, крапива и другие растения, отличающиеся высокой аллергенностью. Они широко распространены в Грузии.

При этом необязательно иметь эти растения дома или во дворе, чтобы у человека развилась на них аллергия. Аллергия развивается на пыльцу растений. Частицы пыльцы растений очень маленькие и легкие, поэтому ветер разносит их даже на расстоянии ста-двухсот километров.

Симптомы сезонной аллергии часто похожи на простуду. Может развиться аллергический ринит. Данная проблема наблюдается у 20% населения Грузии, и выражается она, в основном, воспалением слизистой носа.

Чихание, прозрачное, водянистое выделение из носа, зуд глаз, носа, нёба, конъюнктивит, сухой кашель, кожные реакции – это не полный перечень тех симптомов, которые наступают в результате аллергии.

Аллергологи предупреждают, что управлять этим заболеванием возможно: нужно лишь обратиться к врачу, быть внимательным к симптомам и подобрать нужные медикаменты.

© photo: Sputnik / Александр Кондратюк Полынь

На данный момент в Грузии завершили цвести растения с высокими аллергичными свойствами - это амброзия и марь. В этот период концентрация частиц пыли полыни снижается, но все равно остается высокой. Поэтому люди, имеющие аллергию на это растение, должны быть осторожными. Также могут начать цвести кедр и астровые.

Пылевой клещ

Одним из самых распространенных аллергенов осеннего сезона считается пылевой клещ. Именно он может стать причиной выявления или обострения аллергии осенью.

© photo: Sputnik / Pavel Lisicin Профилактика распространения клещей

Способствовать размножению пылевых клещей может высокая влажность в помещении, переход в закрытое пространство и проведение большего количества времени в комнате, а также закрытые окна и их недостаточное проветривание, включение обогревателя. Пылевой клещ может размножиться и в комнате, когда люди достают из шкафа пледы или теплую одежду.

Установить, есть ли аллергия на пылевой клещ, можно специальными тестами, выявлением аллергенов в крови, фадиатопом (специальный тест), а также мультиаллергенными молекулярными тестами и т. д.

Что такое тест фадиатоп?

Phadiatop – это скрининг-тест, который имеет отличительную чувствительность и специфичность к ингаляционной аллергии (то есть к тем аллергенам, которые человек вдыхает). В фадиатоп входит сбалансированная смесь аллергенов – трав, деревьев, сорняков, животных (кошка, собака, лошадь), пылевых клещей и грибковых аллергенов.

© photo: Sputnik / Иван Макеев Аллергия

Положительный тест указывает на то, что пациент является аллергичным к ингаляционным аллергенам от одного до более большего количества компонентов. В том случае, если тест отрицательный, пациент может быть спокоен – у него нет аллергии на ингаляционные аллергены.

Крапивница – болезнь века

Хронической крапивницей страдает около 1% населения планеты. Во время крапивницы появляются волдыри с ярко красной окраской и выпуклостью, сильным зудом, усиливающимся от прикосновений.

Ее медицинским термином является уртикарея. Она может длиться годами и в один день спонтанно исчезнуть, не исключено, что навсегда.

Причиной возникновения крапивницы могут стать растения, пища, разные заболевания, стресс. Найти точную причину порой бывает довольно сложно.

Факторами, усиливающими крапивницу, считаются жаропонижающие и обезболивающие средства, жара, холод, лучи солнца, наркотические средства, плотная одежда, сопутствущие вирусные или бактериальные инфекции и др. Однако множество пациентов связывают крапивницу с приемом пищи.

Какая пища может обострить аллергию?

По словам аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук Нино Ломидзе, абсолютная польза диеты во время хронической крапивницы не доказана, но у отдельных пациентов она может снизить частоту обострений.

"При этом самовольная диета еще больше может ухудшить качество жизни пациента. Поэтому воздержаться от конкретного продукта стоит, только согласовав это с врачом и с учетом своей медицинской истории", - отметила Ломидзе.

Обострить аллергию могут пищевые добавки E 100-E1518, консерванты или искусственные красители, эмульгаторы, гумектанты, ароматизаторы, антиоксиданты, подсластители, модифицированный крахмал, стабилизаторы, зелень, приправы, яйцо, майонез, копченое мясо и морепродукты.

Что касается овощей, то помидоры, артишок, горох, грибы, шпинат, маслины, сладкий перец также могут сыграть негативную роль. Из фруктов чаще ягоды – малина, клубника, ежевика и так далее. Из хлебобулочных изделий лучше воздержаться от сортов, содержащих, например, кунжут.

Спровоцировать аллергию могут и алкоголь, растительный чай, маргарин, чипсы, жевательная резина и конфеты.

В любом случае, для правильного лечения любой формы аллергии следует обратиться к специалисту. Именно аллерголог подберет медикаменты и в случае необходимости назначит соответствующую диету.