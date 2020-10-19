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Аллергические реакции, пандемия и октябрь – что нужно знать жителям Грузии

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Коронавирусная осень, увы, не отменяет страданий из-за других вирусных заболеваний и тем более от аллергии, возбудителем которой может быть все: от средств дезинфекции до растений и сезонных овощей

Аллергия и ее различные проявления, в том числе крапивница, которая в последнее время часто встречается среди жителей Грузии, названа медиками чумой XXI века.

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Врачи часто называют ее дремучим лесом, поскольку во многих случаях докопаться до точной причины возникновения аллергии сродни поиску выхода из лабиринта.

Как и следовало ожидать, с наступлением осени обращаемость граждан Грузии к аллергологам увеличилась. На фоне пандемии COVID-19 и необходимости использования дезинфекционных средств, жалобы людей с аллергией резко возросли.

Sputnik Грузия решил разобраться, что нужно знать об аллергии осенью, какие проблемы могут вызвать дезинфекционные средства, а также когда и каких растений нужно остерегаться, чтобы избежать вспышки аллергической реакции?

Пандемия, дезинфекционные средства и аллергия

Ковид принес много вреда, хлопот и проблем жителям планеты, но людям с разными аллергическими реакциями в этот сложный период приходится сложнее других. Чтобы защититься от коронавируса, люди часто и в большом количестве используют дезинфекционные средства, что может привести к разным аллергическим реакциям.

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Дезинфекция Киевского вокзала

Химические вещества попадают в организм разными путями — через кожу, слизистые, дыхательную систему. При ингаляционном поступлении развиваются аллергические риниты, бронхиты, при поступлении через кожу – дерматозы.

Именно поэтому пациенты с аллергическими реакциями должны обратиться к аллергологу и сделать специальный тест на аллергены. Кстати, родители могут сделать детям тест на дезинфекционные средства, используемые в условиях пандемии в детских садах и школах.

Сезоны аллергии

Аллергологи выделяют несколько сезонов аллергии. Первый - начинается ранней весной, когда в Грузии цветут деревья и растения.

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© photo: Sputnik / Nikolai Khizhnyak
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Далее следует период цветения трав и цветов, который приходится на май-июль. К концу лета - началу осени начинают цвести амброзия, подорожник, крапива и другие растения, отличающиеся высокой аллергенностью. Они широко распространены в Грузии.

При этом необязательно иметь эти растения дома или во дворе, чтобы у человека развилась на них аллергия. Аллергия развивается на пыльцу растений. Частицы пыльцы растений очень маленькие и легкие, поэтому ветер разносит их даже на расстоянии ста-двухсот километров.

Симптомы сезонной аллергии часто похожи на простуду. Может развиться аллергический ринит. Данная проблема наблюдается у 20% населения Грузии, и выражается она, в основном, воспалением слизистой носа.

Чихание, прозрачное, водянистое выделение из носа, зуд глаз, носа, нёба, конъюнктивит, сухой кашель, кожные реакции – это не полный перечень тех симптомов, которые наступают в результате аллергии.

Аллергологи предупреждают, что управлять этим заболеванием возможно: нужно лишь обратиться к врачу, быть внимательным к симптомам и подобрать нужные медикаменты.

© photo: Sputnik / Александр Кондратюк
Полынь

На данный момент в Грузии завершили цвести растения с высокими аллергичными свойствами - это амброзия и марь. В этот период концентрация частиц пыли полыни снижается, но все равно остается высокой. Поэтому люди, имеющие аллергию на это растение, должны быть осторожными. Также могут начать цвести кедр и астровые.

Пылевой клещ

Одним из самых распространенных аллергенов осеннего сезона считается пылевой клещ. Именно он может стать причиной выявления или обострения аллергии осенью.

Профилактика распространения клещей
© photo: Sputnik / Pavel Lisicin
Профилактика распространения клещей

Способствовать размножению пылевых клещей может высокая влажность в помещении, переход в закрытое пространство и проведение большего количества времени в комнате, а также закрытые окна и их недостаточное проветривание, включение обогревателя. Пылевой клещ может размножиться и в комнате, когда люди достают из шкафа пледы или теплую одежду.

Установить, есть ли аллергия на пылевой клещ, можно специальными тестами, выявлением аллергенов в крови, фадиатопом (специальный тест), а также мультиаллергенными молекулярными тестами и т. д.

Что такое тест фадиатоп?

Phadiatop – это скрининг-тест, который имеет отличительную чувствительность и специфичность к ингаляционной аллергии (то есть к тем аллергенам, которые человек вдыхает). В фадиатоп входит сбалансированная смесь аллергенов – трав, деревьев, сорняков, животных (кошка, собака, лошадь), пылевых клещей и грибковых аллергенов.

© photo: Sputnik / Иван Макеев
Аллергия

Положительный тест указывает на то, что пациент является аллергичным к ингаляционным аллергенам от одного до более большего количества компонентов. В том случае, если тест отрицательный, пациент может быть спокоен – у него нет аллергии на ингаляционные аллергены.

Крапивница – болезнь века

Хронической крапивницей страдает около 1% населения планеты. Во время крапивницы появляются волдыри с ярко красной окраской и выпуклостью, сильным зудом, усиливающимся от прикосновений.

Высокогорный курорт Саирме
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Ее медицинским термином является уртикарея. Она может длиться годами и в один день спонтанно исчезнуть, не исключено, что навсегда.

Причиной возникновения крапивницы могут стать растения, пища, разные заболевания, стресс. Найти точную причину порой бывает довольно сложно.

Факторами, усиливающими крапивницу, считаются жаропонижающие и обезболивающие средства, жара, холод, лучи солнца, наркотические средства, плотная одежда, сопутствущие вирусные или бактериальные инфекции и др. Однако множество пациентов связывают крапивницу с приемом пищи.

Какая пища может обострить аллергию?

По словам аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук Нино Ломидзе, абсолютная польза диеты во время хронической крапивницы не доказана, но у отдельных пациентов она может снизить частоту обострений.

"При этом самовольная диета еще больше может ухудшить качество жизни пациента. Поэтому воздержаться от конкретного продукта стоит, только согласовав это с врачом и с учетом своей медицинской истории", - отметила Ломидзе.

Обострить аллергию могут пищевые добавки E 100-E1518, консерванты или искусственные красители, эмульгаторы, гумектанты, ароматизаторы, антиоксиданты, подсластители, модифицированный крахмал, стабилизаторы, зелень, приправы, яйцо, майонез, копченое мясо и морепродукты.

Девушка в респираторной маске
© CC BY 2.0 / Flickr / Eneas De Troya / Epidemia de Pánico / Panic Epidemy
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Что касается овощей, то помидоры, артишок, горох, грибы, шпинат, маслины, сладкий перец также могут сыграть негативную роль. Из фруктов чаще ягоды – малина, клубника, ежевика и так далее. Из хлебобулочных изделий лучше воздержаться от сортов, содержащих, например, кунжут.

Спровоцировать аллергию могут и алкоголь, растительный чай, маргарин, чипсы, жевательная резина и конфеты.

В любом случае, для правильного лечения любой формы аллергии следует обратиться к специалисту. Именно аллерголог подберет медикаменты и в случае необходимости назначит соответствующую диету.



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