Внешняя торговля Грузии продолжает падать

С начала 2020 года вырос в Грузии импорт пшеницы на 8,2%, медных руд и концентратов – на 0,8%, мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы – на 0,5%

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии продолжает падать – внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 14,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил более 8,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится на сайте Национальной службы.

С января по сентябрь 2020 года грузинскую продукцию вывезли на сумму более 2,4 миллиарда долларов – на 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2020 года

Импорт с начала 2020 года составил более 5,7 миллиарда долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с января по сентябрь составил более 3,3 миллиарда долларов, что представляет собой 40,8% от всего внешнеторгового оборота.

Что вывозят из Грузии

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2020 года

Экспорт с начала 2020 года вырос только на медные руды и концентраты (14,1%), спиртные напитки (10,8%) и золото (29,5%).

В то же время, в январе-сентября 2020 года экспорт легковых машин упал на 37,3%, ферросплавов – на 24,9%, натуральных виноградных вин – на 5,6%, лекарственных средств – на 49,5%, минеральных и пресных вод – на 16,9%, азотных удобрений – на 21% и так далее.

Что завозят в Грузию

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

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С начала 2020 года вырос только импорт пшеницы на 8,2%, медных руд и концентратов – на 0,8%, мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы – на 0,5%.

В то же время, импорт легковых автомобилей упал на 31,5%, нефти и нефтепродуктов – на 32,5%, лекарственных средств - на 12%, нефтяных газов и газообразных углеводородов - на 11,3% и так далее.

Торговые партнеры Грузии

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай. В целом оборот с этими странами в январе-сентябре составил более 2,5 миллиарда долларов, что составляет 36% от общего торгового оборота.

Турция на первом месте – внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2020 года составил более 1,1 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 13,8%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 13,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2020 года

В Турцию с начала 2020 года вывезли около 27,8 тысячи тонн ферросплавов, 940,5 тонны трикотажных изделий, более 5,6 тысячи тонн жиров рыб, морских млекопитающих и их фракции, и другие товары.

За этот период из Турции завезли более 53,1 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 383 тонны лекарственных препаратов, около 17,1 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.

Россия на втором

внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 14,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил более 8,1 миллиарда долларов

С начала 2020 года оборот между Грузией и Россией сократился на 9,4% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года и составил более 934,6 миллиона долларов – 11,5% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли около 79,5 тысячи тонн ферросплавов, более 28,2 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 53,1 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 4,6 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 255,7 тысячи тонн.

Из России также завезли около 368,7 тысячи тонн пшеницы, более 89 тысяч тонн нефтяных газов, более 26,5 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.

Китай на третьем

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем составил около 864,9 миллиона долларов, что составляет 10,7% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 12%.

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С начала года в Китай вывезли около 203,1 тысячи тонн медных руд и концентратов, около 10,2 тысячи тонн руд драгоценных металлов, более 2,5 тысячи тонн натуральных виноградных вин и так далее.

Из Китая импортировали около 27,3 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, более 5,8 тысячи тонн покрышек, 404,5 тонн готовой продукции, в том числе выкройки одежды и так далее.

С кем еще торгует Грузия

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – более 640 миллионов долларов, Армения – более 465,5 миллиона долларов, США – около 460,5 миллиона долларов, Украина – около 417,4 миллиона долларов, Германия – около 312,6 миллиона долларов, Болгария – около 311,9 миллиона долларов, Италия – около 152,7 миллиона долларов.

Что ждет экономику Грузии?

Министр экономики Грузии Натия Турнава, комментируя последние данные по внешней торговле, опубликованные Национальной службой статистики страны "Сакстат", считает, что экономика страны постепенно возвращается к положительному развитию.

По данным Сакстата, экспорт в сентябре составил 332 миллиона долларов. В то же время дефицит улучшился на 98,5 миллиона долларов.

"Очень отрадно, что в сентябре наш экспорт увеличился на 8,6%. В то же время импорт сократился, а это означает улучшение сальдо внешней торговли", – сказала Турнава.

По словам главы Минэкономики, особый вклад в рост экспорта принадлежит сельскохозяйственной и текстильной продукции.