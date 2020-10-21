О чем пишут грузинские газеты: транспорт – основная причина распространения коронавируса

Как повлиял коронавирус на предвыборную кампанию, потеряла ли "Грузинская мечта" рейтинг, набранный в борьбе с пандемией, что может повлиять на судьбу выборов и является ли городской транспорт основным источником распространения вируса – главные темы в грузинской прессе

Предвыборная дуэль или взаимные обвинения власти и оппозиции

Эпидемия коронавируса уже значительно повлияла и на предвыборные процессы – правящая партия и оппозиция друг друга обвиняют в политизации этой темы и различных манипуляциях. Оппозиция обвиняет власть в использовании создавшейся ситуации в политических целях, в том числе и в том, что она планирует ввести ограничения после выборов, чтобы не допустить проведение акций протеста, пишет газета "Резонанси".

Политолог Рамаз Сакварелидзе называет взаимные обвинения оппозиции и правящей партии предвыборной дуэлью.

"Обвинения оппозиции в адрес власти мне кажутся нереальными, потому что по опросам у власти реально больше сторонников. Если число этих сторонников сократится из-за коронавируса, тогда власть окажется в проигрышной позиции и ее шансы с оппозицией уравняются", – сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Что касается проведения акций протеста после выборов, политолог считает, что для оппозиции не составляет проблемы пустить народ в очаг инфекции, как это было недавно в Батуми.

"В Батуми были ограничения, но они не коснулись акций и, возможно, впоследствии также не коснутся", – отметил он.

При этом политолог напомнил, что устраивать акции протеста оппозиции было сложно еще до коронавируса.

"Заявления власти в отношении оппозиции рассматриваю как предвыборную дуэль. Если оппозиция соберет своих сторонников, значит ее сторонники заразятся, а такая безалаберность не должна ее устраивать так же, как и власть", – сказал Сакварелидзе.

Потеряла ли "Грузинская мечта" рейтинг, набранный в борьбе с пандемией

Аналитики считают, что опасность потерять рейтинг перед выборами правящей партии не грозит, хотя после выборов, возможно, проблема рейтинга у власти возникнет, пишет газета "Резонанси".

"Руководство рейтинг сейчас не потеряет, но как только пандемия пройдет и ситуация более или менее успокоится, рейтинг власти катастрофически упадет. Но в этой ситуации, когда обострилась вторая волна во всем мире, она рейтинг не потеряет, потому что в этом случае рядовые граждане надеются только на Бога и правительство", – заявил аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси".

Политолог Арчил Гамзардия считает, что в интересах власти провести парламентские выборы 31 октября, так как в ближайшем будущем ее рейтинг начнет падать.

"Рейтинг власти весной повысился потому, что внезапно появился фактор страха и мероприятия правительства оказались эффективными. Хотя чем больше граждане осознают, с какими процессами и перспективами имеют дело, тем больше доверие к власти снизится. Поэтому в интересах власти провести выборы своевременно", – сказал Гамзардия газете "Резонанси".

Насколько коронавирус сократит активность избирателей?

Эпидемия коронавируса повлияет на явку избирателей на парламентских выборах 31 октября и этот фактор будет работать в пользу правящей партии, сказал политолог Ника Читадзе газете "Резонанси".

"На мой взгляд, явка может снизиться примерно на 10-15%. Мы знаем, что многие люди работают в Грузии без регистрации. Например, много людей приехало в Тбилиси из регионов. Возможно, у них и так есть проблемы с выборами – им трудно уехать в родной край на один день", – сказал Читадзе.

По его словам, к этому добавляется ситуация с коронавирусом, которая может создать дополнительные проблемы.

"Создавшаяся ситуация больше играет в пользу правительства, потому что оно, используя свой административный ресурс, сможет больше мобилизовать своих сторонников и отвезти их в регионы. Кроме того, чиновники, присутствующие на местах, естественно, пойдут на избирательные участки и проголосуют", – сказал Читадзе.

Что может повлиять на судьбу выборов?

До парламентских выборов 2020 года осталось десять дней, а количество неопределившихся избирателей, согласно опросам общественного мнения, все еще довольно велико, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Гия Хухашвили считает, что за оставшийся период существующее положение может кардинально изменится из-за политической и пандемической ситуации, а также большого количества неопределившихся избирателей.

"Мы видим, что ситуация довольно неординарная. Число неопределившихся избирателей по-прежнему критическое, то есть столько, сколько может решить судьбу выборов", – сказал Хухашвили.

При этом аналитик отметил, что ситуация довольно драматическая с точки зрения распространения инфекции.

"Если в эти дни вернется страх смерти, то есть возникнет ощущение, что правительство не контролирует ситуацию, это может дорого стоить правительству. Так что все еще может измениться, и измениться критически", – сказал Хухашвили.

Транспорт является основным источником распространения вируса

Инфекционисты считают, что городской транспорт является одним из основных источников распространения коронавируса – в некоторых случаях только один человек, не соблюдающий правила безопасности в автобусе, маршрутке или метро, может заразить десятки пассажиров. Исходя из этого, если нынешний темп роста числа инфицированных сохранится в течение некоторого времени, правительство может полностью остановить городской транспорт в разных эпицентрах эпидемии, например в Тбилиси и Кутаиси, пишет газета "Резонанси".

"Общественный транспорт – один из основных распространителей коронавирусной инфекции. Именно здесь люди собираются наиболее часто и активно, и нарушение правил даже одним человеком может нанести вред слишком большому количеству людей. Этот вирус действительно распространяется очень быстро. Поэтому даже один инфицированный может заразить множество людей. Мы должны быть очень осторожны", – сказал эпидемиолог Ираклий Хмаладзе газете "Резонанси".

По его словам, немного сложно представить, какие правила должны быть введены в транспорте.

"Единственное, вероятно, процедуры измерения температуры перед входом в транспорт и правильное использование маски. Других дополнительных ограничений мы придумать не можем", – сказал он.

Хмаладзе считает, что, если полностью остановят транспорт, это вызовет определенные трудности.

"Правительство и все мы пытаемся как-то довести эту ситуацию до выборов до 31 октября так, чтобы не нужно было вводить жестких ограничений. Что будет после выборов, это мы увидим все вместе. В каком случае остановят транспорт, я действительно не знаю, они решат сами", – сказал эпидемиолог.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"