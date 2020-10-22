"Кажется, я заболел коронавирусом" - паника, симптомы, советы и правда в соцсетях

Вторая волна COVID-19 "превзошла" все смелые ожидания эпидемиологов и отчаянно бьет антирекорды по заражениям и смертности

Интернет кишит догадками, мифами и предположениями о том, что же это все-таки за вирус. Sputnik Грузия прошерстил Сеть, нашел главные заблуждения о ковиде и попытался внести хоть какую-то ясность.

Коронавирус – симптомы "очевидцев"

Главным очагом всех слухов и советов по поводу коронавируса нового типа стало Facebook-сообщество "Стоп COVID-19 Грузия". В нем собрались зараженные, уже переболевшие вирусом и те, кто подозревает, что заболели им.

В основном, люди пишут практически об одних и тех же симптомах: это боль в горле, потеря вкуса и обоняния, температура. Но встречаются и не совсем характерные признаки. К примеру, сильная боль в спине и лопатках.

Переболевшие COVID-19 все чаще сообщают о низкой температуре и слабости. "У меня была низкая температура в первые два дня, потом у меня ужасно болела грудь и спина. Спустя два дня и это прошло. Примерно неделю у меня не было вкуса и аппетита, не было кашля и головных болей, но чувствовала я себя слабо", - пишет Кристине Чихладзе.

Разумеется, любой симптом на фоне сильного ухудшения эпидситуации в стране и во всем мире вызывает панику, стресс, шалящие нервы. "В общем, у меня температура 37, мне не хватает воздуха, плохо с сердцем, и меня трясет. У меня COVID? Помогите кто-то", - просит помощи Натия.

В таких случаях, чтобы успокоиться и унять нервы, лучше сделать тест на наличие коронавируса. Особое внимание стоит уделить симптому "не хватает воздуха", его проявление во время COVID-19 считается тяжелой формой.

По словам медиков, именно эти симптомы - повышенная частота дыхания (20-30 движений в минуту), температура выше 38 градусов, кашель - относят к признакам тяжелого протекания болезни. При таких симптомах человеку необходима госпитализация.

Я контакт – что делать?

Один из наиболее частых вопросов в период пандемии – это что делать, если вы являетесь контактом зараженного человека.

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии советуют контактам инфицированных оставаться в самоизоляции в течение 12 дней после контакта. Если нет возможности полностью изолироваться от членов семьи, то в целях безопасности стоит носить маску и соблюдать дистанцию – минимум один метр.

Врачи также призывают измерять температуру два раза в день, ведь порой низкую температуру можно и не почувствовать. В случае возникновения любых симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание), нужно немедленно позвонить на "112" или обратиться к семейному врачу.

Не стоит забывать и о тщательном мытье рук – минимум 20 секунд, также часто дезинфицировать поверхности.

И все же: грипп или коронавирус?

И, наконец, самый актуальный вопрос: грипп, простуда или все же коронавирус? Как известно, грипп и COVID-19 имеют схожие характерные симптомы – это высокая температура, кашель, боль в горле и мышцах, головная боль и др.

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Специалисты отмечают, что коронавирус очень коварен и может принять форму любого респираторного вируса, поэтому понять, ковид у вас или нет, поможет только тест. Врачи рекомендуют обращаться к тесту сразу, как вы ощутите самые характерные для коронавируса симптомы – потерю вкуса и обоняния.

Берегите себя и будьте здоровы!