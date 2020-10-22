Громкие захваты заложников в Грузии

Вся Грузия шокирована захватом заложников в Зугдиди. К счастью, никто из людей не пострадал, но захватчик сумел сбежать, прихватив с собой полмиллиона долларов

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

Неизвестный мужчина 21 октября захватил в заложники более 40 человек на западе Грузии, в городе Зугдиди. Преступник, одетый в военную форму и закрывший лицо черной маской, ворвался в здание Банка Грузии с гранатой и автоматом. Захватчик потребовал 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности. Спецоперация по освобождению людей продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, сотрудники правоохранительных органов выдали преступнику деньги, и в сопровождении трех заложников и одного полицейского он покинул здание банка поздно вечером. На данный момент все заложники освобождены, захватчик находится в розыске.

Самым нашумевшим и кровопролитным захватом заложников, связанным с Грузией, считается захват самолета в 1983 году. Про те события написаны книги и сняты фильмы. 18 ноября 1983 года с целью бегства из СССР в США молодые люди взяли в заложники пассажиров самолета Ту-134. Тогда спецназ штурмом взял самолет. Погибли семь человек – два пилота и бортпроводница, двое пассажиров и двое захватчиков.

В истории независимой Грузии тоже были громкие захваты заложников. Sputnik Грузия представляет справочную информацию о них.

19 февраля 1998 года. Вооруженные сторонники грузинского экс-президента Звиада Гамсахурдиа похитили четырех военных наблюдателей ООН: граждан Швеции, Уругвая, Чехии в селе Джихашкари Зугдидского района.

После переговоров 22 февраля уругваец был освобожден. Оставшиеся заложники были освобождены после проведения встречи президента Эдуарда Шеварднадзе с представителями оппозиции 25 февраля. Восемь похитителей были арестованы.

9 июля 1999 года. В Кодорском ущелье был захвачен вертолет и взяты в заложники находившиеся в нем члены Верховного Совета Абхазской автономной республики в изгнании и журналисты. В вертолете летел и министр здравоохранения Грузии Автандил Джорбенадзе, его освободили вскоре после захвата, а всех остальных отпустили в течение суток. При этом захватившие заложников не обратили внимание на мешки, валявшиеся в вертолете - в них были деньги, зарплата за полгода для работников учреждений в регионе.

Октябрь 1999 года. Неизвестными были захвачены с целью выкупа члены миссии ООН - гражданин Чехии, гражданин Греции, гражданин Уругвая, гражданин Швейцарии, гражданин Швеции. Заложники освобождены без выкупа.

1 июня 2000 года. При патрулировании Кодорского ущелья была взята в заложники патрульная группа миссии ООН. В числе заложников были сотрудники миссии ООН граждане Дании Кай Лаурсен и Томас Розенквист, гражданин Великобритании, сотрудник британской неправительственной организации "Хелло Траст" Джон Вудворд и переводчица — жительница Абхазии. Заложники освобождены без выкупа.

Ноябрь 2000 года. В Панкисском ущелье Грузии были похищены испанские бизнесмены Франсиско Родригес и Антонио Тримильо. Их около года удерживали в одном из сел Панкисского ущелья и отпустили за выкуп в размере 550 тысяч долларов.

Декабрь 2001 года. В Кодорском ущелье были похищены гражданин Греции и гражданин Польши. Заложники освобождены без выкупа.

18 марта 2002 года. В Кодорском ущелье захвачена в заложники группа российских военнослужащих в составе командира роты капитана Староварова, лейтенантов Белова и Старовойтова и стрелка-охранника рядового Подшивалова. При выполнении задачи группа попала в засаду и была похищена. Заложники освобождены без выкупа.

18 июня 2002 года. В Панкисском ущелье Грузии похищен британский бизнесмен Питер Шоу. Он провел в заложниках пять месяцев. Во время операции грузинских спецслужб по освобождению бизнесмена произошла перестрелка с его похитителями. Один - убит.

Июнь 2003 года. В Кодорском ущелье похищены двое граждан Германии и один Дании. Заложники освобождены без выкупа.

7 августа 2012 года. На грузинскую территорию Панкисского ущелья с территории Дагестана проникла группа хорошо вооруженных боевиков. Всего боевиками были захвачены в заложники три группы местных жителей общей численностью около десяти человек. Во время спецоперации по освобождению заложников погибли три спецназовца МВД Грузии и еще пятеро были ранены, при этом 11 предполагаемых боевиков были убиты.