Lacasa de Zugdidi, или Блокбастеры отдыхают! Спецоперация в Зугдиди взорвала соцсети

Читайте в подборке Sputnik Грузия, как грузинские пользователи соцсетей отреагировали на спецоперацию в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Вся Грузия уже второй день обсуждает события, произошедшие в городе Зугдиди на западе страны, где несколько десятков человек были взяты в заложники в филиале Банка Грузии.

Захват и освобождение заложников в Зугдиди - подробная трансляция с места событий>>

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении главы краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети МВД Грузии Автандила Галдава и трех заложников, которыми он прикрывался, как живым щитом. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга были освобождены.

Преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся. Он объявлен в розыск.

"Спектакль, да и только!"

Среди пользователей соцсетей нашлось немало скептиков – многие назвали случившееся просто-напросто спектаклем. Только вот кто его разыграл и зачем – об этом остается только догадываться.

"Ни на секунду не верю. Надо было пол-ляма спереть - сперли. Никогда его не найдут, а про ограбление века все забудут", - считает Тамара Тома.

"Вот разыграли спектакль... Комедия, да и только..." - пишет Eleonora Zechadse.

"Эх, мне кажется, что это просто хороший спектакль, кто-то скушал очень хорошие деньги", - уверен Dimitri Polenin.

Некоторые пользователи интернета подошли к обсуждению темы с юмором и сравнили нападавшего в Банке Грузии с главными героями голливудских блокбастеров.

"Это и Рэмбо, и Шварцнеггер, и Брюс Уиллис в одном флаконе!" - пишет Нана Сирадзе.

"Зорро появился, может он бедным собрался помогать!" - шутит пользователь Даджи Чуткерашвили.

А некоторые участники горячих дискуссий не смогли не высказать мнение, что все произошедшее не обошлось без двух главных соперников грузинской политической арены – Бидзины Иванишвили и Михаила Саакашвили. Конечно же, не без доли юмора.

"Без сомнения, это был Миша, деньги у него закончились, и он пришел в банк", - пишет Roini Gvilava.

"Ох, окаянный Бидзина, что заставило тебя все это придумать", - гадает Maka Maka.

Все серьезно

Конечно же, нашлись и те, кто серьезно отнеслись к теме, обойдя критику правоохранительных органов и политической системы.

"Полагается строжайшее наказание! Такие дела – не шутки! Такой безответственностью большое количество людей оказались в опасности", - пишет Теймураз Кутателадзе.

"Молодцы, спасибо правоохранительным органам! Какой беды избежала страна, причем в такой сложный период внутри нее и за нее пределами", - пишет Marika Chikovani.

"Я не поняла, куда он девался с такими деньгами и закрытыми границами? Что это было? Бедные люди, какие часы пережили там..." - пишет Anna Lomidze.

Интересно, что нашлись и такие пользователи интернета, которые оправдали действия похитителя. Ведь в результате произошедшего никто не пострадал, а нападавший добился своего.

"А то что он украл…Я считаю, что не крал..Он взял положенное ему…Плюс-минус в сотнях, не важно…Если и правда он военный, подумайте, может он прошел на службе через такое, что даже этих денег мало. Может и больше полагалось, так что не судите да несудимые будете", - такое необычное мнение выразила Нонна Габрелян.

Lacasa de Zugdidi

Многие поклонники американской платформы Netflix сравнили произошедшее в Зугдиди с событиями известного испанского сериала "Бумажный дом" (в оригинале Lacasa de papel - ред.).

Сериал повествует об ограблении Королевского монетного двора Испании. Группа людей, которые идентифицируют друг друга по названиям городов – Токио, Москва, Берлин, Денвер, Осло, Хельсинки, Рио и Найроби, под руководством инкогнито по кличке "Профессор" берут в заложники несколько десятков людей и держат осаду монетного двора в течение нескольких суток. В итоге, отпустив всех заложников, забирают несколько миллиардов евро и скрываются в неизвестном направлении.

Премьера нового сезона сериала намечена на 2021 год, но местные шутят, мол, в Грузии новый сезон увидели раньше, чем во всем остальном мире.

Пользователи Facebook в шутку прозвали события 21 октября в Грузии "Lacasa de Zugdidi". Некоторые даже сделали фан-арт – главным героям сериала дали имена городов региона Самегрело – Зугдиди, Поти, Сенаки, Хоби, Абаша, Мартвили, Чхороцку.

Не обошли вниманием душевный порыв одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава, который предлагал себя в качестве заложника в обмен на освобождение трех человек из здания Банка Грузии. Поклонники "Бумажного дома" сравнили его с героем сериала по имени Артурито – это отрицательный персонаж, директор Королевского монетного двора, который то и дело пытался помешать грабителям, но у него ничего не получалось. Тем самым он еще больше усугублял положение всей группы заложников в ходе ограбления.

"Это мародерство" - в "Грузинской мечте" оценили действия оппозиции в Зугдиди>>

Еще одна параллель с сериалом – в "Бумажном доме" среди захваченных людей был самый главный и важный заложник – дочь посла Великобритании. Напомним, некоторые СМИ распространили информацию, что в филиале Банка Грузии во время нападения находился член семьи мэра Зугдиди.