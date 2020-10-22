"Зеленая" экономика, спортивные дети и отказ от НАТО: интересные дебаты в Грузии

До парламентских выборов в Грузии остается менее двух недель, а у политических партий - все меньше времени, чтобы ознакомить население со своими программами

В эфире Первого канала прошли очередные политические дебаты. На этот раз в них приняли участие представители девяти политических субъектов, которые претендуют на места в законодательном органе Грузии десятого созыва.

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Гостями передачи "Дебаты 2020" на этот раз были следующие оппозиционные лидеры:

Георгий Лагидзе ("Будущая Грузия")

Мераб Шарабидзе ("Гачечиладзе – Партия зеленых")

Лазаре Закариадзе ("Новая сила")

Заза Церетели ("Эка Беселия – За справедливость")

Давид Миротадзе ("Реформаторы")

Гурам Палавандишвили ("Грузинская идея")

Лаша Цхададзе ("Национал-демократическое движение")

Лела Гуледани ("Выбор для родины")

Тенгиз Ткешелашвили ("Партия развития Грузии")

Экономическая программа

В программе партии "Гачечиладзе - Партия зеленых" акцент делается на т.н. "зеленую экономику" и открытие в стране зеленых предприятий. Цель партии - "зеленая трансформация Грузии".

"Все, что экологично, то экономично. Загрязняющие окружающую среду технологии, неустойчивое управление связано с экономическими потерями. В нашей стране уже есть зародыш зеленой экономики. Например, переход на гибридные машины, что поощряется со стороны государства. Есть много перспективных направлений, которые делают этот подход абсолютно реалистичным. Другого выхода нет, мы должны двигаться в этом направлении", - сказал Шарабидзе.

Программа партии "Новая сила" предусматривает признание Грузии страной-реформатором номер один в регионе Восточной Европы. Грузия должна продолжить проводить экономические реформы, сохранить низкий уровень бюджетных налогов, продолжить финансирование проектов, поддерживающих частный сектор.

"Главное, что мы хотим сказать – мы не утверждаем, что осуществим программу, но утверждаем, что наше стратегическое видение является точным. Наша организация сделает все, чтобы грузины вернулись к земле", - заявил Закариадзе.

Программа партии "Эка Беселия – За справедливость" предусматривает проведение экономических реформ.

"Мы хотим, чтобы процесс рассмотрения бюджета был открытым и все имели возможность принять в нем участие. И утвердить документ только после того, как вместе с профессионалами будет согласовано то, на что мы хотим, чтобы деньги бюджета были потрачены. Второе – мы хотим освободить малый и средний бизнес от давления – это значит сокращение или полное освобождение от налогов тех предпринимателей, доход которых не превышает 5 тысяч лари. И третий принцип, который мы хотим осуществить – это т.н. принцип 70/30. Это значит, что 70% налогов будет приходить на тех предпринимателей, у которых больше дохода, а таких примерно 30%", - заявил Церетели.

Согласно программе партии "Реформаторы", банкам запретят выдавать кредит в иностранной валюте. А годовая процентная ставка банков понизится до 3%.

"Я уверен, что многие политические силы поддержат нас в этом направлении. Поскольку тема банков беспокоит всю Грузию, и всем хорошо известно, какие у нас проценты. Некоторые страны идут к обнулению процента, а 3% является той реальностью, которую можно достичь в нашей стране. И достичь этого можно в довольно кратчайшие сроки", - заявил Миротадзе.

Программа партии "Грузинская идея" предусматривает возрождение грузинского производства и содействие развитию сельского хозяйства.

"Что касается прокладки асфальта, строительства мостов, то наш девиз – ни одного метра асфальта не должно быть проложено до тех пор, пока в стране есть хотя бы один голодный и бездомный человек. Должны быть построены дома или установлены палатки, где у людей будет возможность переночевать и получить горячую пищу. Для этого нужно всего несколько десятков миллионов лари. Но в государстве нет воли сделать это. А это должен быть приоритетом номер один", - заявил Палавандишвили.

Развитие рынка капитала, увеличение финансирования сельского хозяйства, борьба с безработицей – такова часть экономической программы партии "Национал-демократическое движение".

"В реальности все это очень легко осуществить, если, конечно, мы будем идти в правильном направлении и будем правильно воспринимать существующую ситуацию. Экономическое направление является нашим главным приоритетом, и мы пытаемся донести до общества здравый смысл, в рамках которого мы сможем развиваться в экономическом направлении", - заявил Цхададзе.

Согласно программе партии "Выбор для родины", предусмотрен 12% экономический рост, а также рост прожиточного минимума.

"Регионально-кластерная экономика формирует уникальную компетенцию региона, уникальную специализацию. Должна быть создана кластерная карта, и все регионы должны быть специализированы на имеющиеся в регионе ресурсы. Это уникальное сотрудничество частного сектора, государственного, гражданского сектора, а также исследовательских центров. Именно здесь появляются инновации", - заявила Гуледани.

Экономическая программа "Партии развития Грузии" предусматривает создание банка развития Грузии, быстрое перераспределение капитала на граждан. А также создание налоговой системы, которая будет ориентирована на начинающих, малых и средних предпринимателей.

"Банк развития Грузии, у которого будут разные фонды, создаст очень сильную сельскохозяйственную экономику, очень сильную экономику инноваций. Также усилится грузинское производство, сектор обслуживания, будут созданы грузинские авиалинии, будет усилена грузинская железная дорога, логистические узлы, порты и т.д.", - заявил Ткешелашвили.

Главный акцент в экономической программе партии "Будущая Грузия" делается на борьбу с нищетой и безработицей. Программа партии также предусматривает увеличение пенсии и социальной помощи вдвое, сокращение налогов и создание в стране не менее 100 тысяч рабочих мест.

"Мы должны развивать малый и средний бизнес. Государство должно выдавать долгосрочные кредиты под низкий процент и тем самым содействовать развитию малого и среднего бизнеса. В том числе и банки тоже должны поощрять, чтобы они стали выдавать низкопроцентные кредиты. Также жизненно важно содействовать развитию сельского хозяйства в Грузии. Сельское хозяйство спасет Грузию. В этом плане у государства есть огромный ресурс, и этот ресурс должен быть использован", - заявил Лагидзе.

Образование

В партии "Эка Беселия – За справедливость" считают, что современные технологии должны стать приоритетом в системе образования.

"Мы хотим усилить высшее образование по определенным направлениям, например в плане современных технологий. Весь мир постепенно переходит на современные технологии, и мы думаем, что данное направление должно стать приоритетным в нашей системе. Безусловно, зарплата педагогов и учителей должна повыситься, и у них должны быть условия для нормальной работы", - заявил Церетели.

В партии "Реформаторы" считают, что в системе образования необходимо провести реформы, которые должны быть разработаны с участием специалистов отрасли.

"Система образования сейчас в кризисе не только в Грузии, но и во всем мире. И то, что в этом направлении нужны реформы – это совершенно ясно. Естественно у нас, у "Реформаторов", есть определенные видения, но это более глобальный процесс, и думаю, что с нашей стороны выписывать определенный рецепт было бы несерьезно", - отметил Миротадзе.

В партии "Грузинская идея" считают нынешнюю систему образования катастрофической и намерены ее полностью изменить.

"Мы планируем демонтаж этой катастрофической системы. Ситуация катастрофическая, ужасная ситуация в этом плане. Сейчас в школах хотят ввести урок сексуального воспитания, который подразумевает пропаганду гомосексуализма. Уже в седьмом классе появляется информация о презервативе. Мы фактически оккупированы этой грязной силой", - заявил Палавандишвили.

В партии "Национал-демократическое движение" считают необходимым переподготовку педагогов и повышение их квалификации.

"Педагоги могут знать конкретную отрасль, которую передают своим ученикам в педагогическом плане. Самое главное - искусство и методология обучения. Я могу знать отрасль, но не уметь ее преподавать. Соответственно, нужно ввести очень много новшеств в систему образования. Но одно очевидно: педагоги должны быть переподготовлены, и, в то же время, должны быть созданы профучилища, которые помогут развивать новые отрасли и новые направления", - заявил Цхададзе.

В партии "Выбор для родины" считают, что система образования должна быть ориентирована на то, чтобы дать детям возможность самореализации.

"Дети должны научиться решать проблемы. Дети должны учиться командному принципу, поскольку это важно для их развития. Дети должны быть хорошими лидерами, иметь навыки коммуникации. Также должна быть создана национальная программа, где будет сформирована система ценностей", - заявила Гуледани.

В "Партии развития Грузии" считают, что систему образования нужно развивать по трем направлениям.

"Первое это – профессиональное образование. Из-за того, что у нас нет профессионального образования, мы не может создавать экономику экспорта, у нас нет инженеров, нет специалистов производства. Мы приглашаем иностранных специалистов и платим им деньги за это. Второе направление – это спорт с раннего возраста. Государство должно полностью профинансировать хотя бы один вид спорта, чтобы дать молодежи возможности развития. И третье направление – это переподготовка педагогов", - заявил Ткешелашвили.

В партии "Будущая Грузия" также делают акцент на необходимости переподготовки педагогов и открытии новых профучилищ. Кроме того, как отметил Лагидзе, внимание должно удаляться изучению грузинского языка там, где проживают представители этнических меньшинств.

"Педагоги должны быть переподготовлены, и им должны назначить больше зарплаты для того, чтобы у них была мотивация приезжать в эти регионы и преподавать грузинский язык представителям этнических меньшинств. Они являются полноценными гражданами нашей страны, и они должны знать государственный язык", - заявил Лагидзе.

В программе партии "Гачечиладзе – партия зеленых" образование и наука объединены и эти два направления взаимосвязаны.

"Наука абсолютно распущена в нашей стране, и это соответственно видно по училищам на всех уровнях. Исходя из приоритетов нашей партии, мы направим наши усилия, чтобы в школах и на последующих уровнях образования усилить обучение природоохранных вопросов", - заявил Шарабидзе.

Внешняя политика

Партия "Эка Беселия – За справедливость" поддерживает интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО.

"Это важно, поскольку стремление в Евросоюз значит, что страна будет стремиться провести демократические реформы. Это значит, что в стране будут сформированы демократические системы, а главной основой этих систем является свободная и демократическая судебная система", - заявил Церетели.

В партии "Реформаторы" считают приоритетным союзничество Грузии с Соединенными Штатами Америки и интеграцию в североатлантический альянс.

"Безусловно, отношения с Евросоюзом для нас важны с экономической точки зрения, а также демократического развития. Однако интеграция в НАТО для нас жизненно важна, и прямое сотрудничество с США являются решающим на том фоне, который создан в регионе. Также важно иметь хорошие отношения с нашими соседями", - отметил Миротадзе.

Восстановление территориальной целостности Грузии и отказ от интеграции в НАТО является главным приоритетом внешнеполитического курса партии "Грузинская идея".

"Я против НАТО, поскольку НАТО не только военная организация, но и организация ценностей. НАТО раздражает Россию. Правительство России не раз говорило, что если мы откажемся от НАТО, то можем говорить о восстановлении территориальной целостности. НАТО ни в чем нам не нужно", - заявил Палавандишвили.

Прозападный курс и интеграцию в ЕС выбирает "Национал-демократическое движение".

"Мы должны сделать все, чтобы быть наравне с европейскими странами, у которых прекрасно защищены как территориальная целостность, так и содержательное развитие. Уровень стран гораздо более высокий. Исходя из этого, мы считаем, что западная ориентация является самым важным приоритетом для нашего государства", - заявил Цхададзе.

Европейские ценности важны, но это не означает, что Грузия не должны вести диалог с Россией, считают в партии "Выбор для родины".

"Мы считаем, что посредники нам не нужны, чтобы разговаривать с абхазами и осетинами. Должно быть больше народной дипломатии. В первую очередь, мы должны учитывать интересы нашей страны. Безусловно, добрососедские отношения в регионе, решение конфликтов мирным путем. Здесь можно очень хорошо сбалансировать интересы. Но нужно работать, работать очень много в этом направлении", - отметила Гуледани.

В партии "Гачечиладзе – Партия зеленых" заявляют, что являются силой с ярко выраженной прозападной ориентацией.

"Мы безусловно поддерживаем решение и стремление большей части населения Грузии интеграции в европейские и евроатлантические структуры", - отметил Шарабидзе.

Внешнеполитический курс "Партии развития Грузии" направлен на создание сильного государства, которому никто извне не будет диктовать, что делать.

"Мы считаем, что у государства должно быть свое видение, своя доктрина. Поэтому мы сформировали идею нового Израиля, которая подразумевает становление нашего государства реально сильным, самобытным государством. У Грузии должна быть абсолютная безопасность - это значит сильная армия, сильный резерв. И второе, что не менее важно – это включение внешней политики в развитие экономики. Это очень важный аспект", - отметил Ткешелашвили.

Интеграцию Грузии в НАТО и ЕС считают жизненно важной в партии "Будущая Грузия". Однако до вступления Грузии в альянс предлагают разместить на территории страны войска США.

"С учетом нашего геополитического положения, важно оформить союзническое соглашение с нашим стратегическим партнером. То, что сегодня происходит в регионе, - факт, что угрожает и нашей государственности и безопасности. Я не постесняюсь этого сказать – в Грузии должны быть размещены войска США. Это однозначно является предпосылкой укрепления нашего суверенитета, это нужно нашему обществу, все должны увидеть, что у Грузии есть сильный союзник", - заявил Лагидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.