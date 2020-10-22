"Лицом к лицу" - сколько политиков Грузии лично столкнулись с коронавирусом

До парламентских выборов в Грузии осталось чуть больше недели, и у политиков все меньше времени на агитацию и встречи с избирателями. Коронавирус тоже внес свои коррективы в предвыборную кампанию и ограничил возможности партий.

Кого настиг COVID-19

Одним из первых коронавирус атаковал партию "Наша Грузия - Альянс солидарности", в начале сентября заразились сразу нескольких депутатов.

Коронавирусом переболели депутаты парламента: политический секретарь партии Леван Гогичаишвили и исполнительный секретарь Гедеван Попхадзе. Вскоре вирус выявили у еще одного члена их партии, депутата Сакребуло (горсовета) Тбилиси Джабы Джишкариани. Из-за этого партии даже пришлось на некоторое время взять паузу в предвыборной кампании.

В этот же период COVID-19 подтвердился у одного из лидеров новой оппозиционной коалиции "Стратегия Агмашенебели" Тако Чарквиани, которая предположила, что могла заразиться от Гогичаишвили во время их совместного участия в передаче на одном из телеканалов.

Чарквиани является лидером партии "Закон и справедливость". Она вместе с лидером партии "Новая Грузия" Георгием Вашадзе недавно покинула оппозиционное объединение "Сила в единстве". Они создали коалицию "Стратегия Агмашенебели" и участвуют в парламентских выборах самостоятельно. Политик боялась, что могла заразить и Вашадзе, но этого не случилось.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Предвыборная символика. Расклеенные по городу плакаты разных партий и блоков

18 октября о своем инфицировании сообщил кандидат на пост премьер-министра Грузии от оппозиционной партии "Лело для Грузии" банкир Мамука Хазарадзе. При этом политик упрекнул правительство, назвав шаги правящей "Грузинской мечты" "некомпетентными, непрофессиональными и безответственными". Что, по его мнению, ставит под угрозу здоровье граждан и привело к вспышке коронавируса.

На данный момент Хазарадзе госпитализирован, но его партия продолжает все так же активно участвовать в предвыборной гонке.

Коронавирус не миновал и правящую партию "Грузинская мечта". Несколько дней назад стало известно о заражении мажоритарных депутатов от Ланчхути и Кутаиси. Заболели глава парламентского комитета по образованию, науке и культуре Геннадий Маргвелашвили и председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нино Цилосани.

Ограничить публичную активность из-за заражения младшего сына решил лидер самой эпатажной партии "Новый политический центр – Гирчи" Зураб Джапаридзе. Притом, что для скандального политика это совсем не ко времени. Он баллотируется единым мажоритарным кандидатом в Дидубе-Чугурети в Тбилиси от более 30 оппозиционных партий. Продолжать предвыборную кампанию он планирует в онлайн-режиме.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в следующую субботу, 31 октября. В стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки выявили еще 1 595 новых случаев коронавируса, и общее число инфицированных с начала пандемии достигло 22 803.