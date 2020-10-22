О чем пишут грузинские газеты: изменится ли рейтинг партий до выборов?

Изменится ли рейтинг партий за оставшиеся дни до парламентских выборов, понадобится ли "Грузинской мечте" коалиция для формирования правительства и насколько 31 октября подходит для проведения выборов в Грузии - главные темы в грузинской прессе

Рейтинг оппозиционных партий может снизиться

До парламентских выборов осталось меньше десяти дней – оппозиционные партии считают, что 31 октября власть сменится, а правящая команда надеется, что сможет прийти к власти и в третий раз. Может ли измениться рейтинг партий за оставшееся время и какие факторы смогут повлиять на это, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Гия Абашидзе считает, что за оставшееся время рейтинг оппозиционных партий, которые друг друга критикуют, может снизиться.

"Трагикомично, что оппозиционные партии, вместо объединения, чтобы победить "Грузинскую мечту", критикуют друг друга, что прямо указывает на их ослабление… Это ухудшает шансы оппозиционных партий и укрепляет позиции "Мечты"… Вопрос в том, что произойдет за оставшиеся 10 дней, организует ли нац-оппозиционный фланг провокации. По большой вероятности они могут это совершить, но это еще больше их ослабит, потому что люди хотят стабильности и решать судьбу страны у избирательной урны, а не крики со свистками на улице", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

Аналитик думает, что после выборов "Национальное движение" может выйти на улицу с акциями протеста.

"В любом случае ожидаю, что со стороны нац-оппозиции будут акции протеста, ожидаю, что несколько НПО, аффилированных с "нацами", сделают такие заявления, что якобы отдельные нарушения были системными нарушениями, и попытаются делегитимировать эти выборы. Но это у них не выйдет", - сказал Абашидзе.

По словам аналитика, предстоящие парламентские выборы в Грузии пройдут нормально, но естественно с погрешностями.

"Такие погрешности, не системные, есть и в Соединенных Штатах, и в Великобритании. Естественно у них (оппозиционной части) будет такая попытка, но как мы ранее видели, на их акции протеста приходят 200-300 человек, которых нац-телевидения показывают как полмиллиона. Хотя реальность как на улице, так и в здании будет совершенно другая. Так что я ожидаю, что выборы пройдут мирно и нормально. Будут отдельные эксцессы, но в результате легитимация выборов под вопросом не будет", - сказал Абашидзе.

Понадобится ли "Мечте" коалиция для формирования правительства?

"Грузинской мечте" нужно будет создать коалицию для формирования правительства, сказал политолог Паата Закареишвили газете "Ахали таоба".

"Грузинская мечта" всегда будет устойчивой, но это не главное. Главное, в какой форме произойдет формирование правительства. Это - главный критерий, а не то, у кого сколько процентов будет по пропорциональному списку", - сказал Закареишвили.

Политолог полагает, что "Грузинская мечта" не наберет больше 45%, что, по его словам, очень минимальное преимущество, и ей придется войти в коалицию с какой-нибудь партией, что является нормальным процессом.

"Несмотря на это, оппозиция будет настолько сильна, что не даст "Мечте" разгуляться. А это в любом случае будет неудачей "Мечты". "Грузинская мечта" не сможет повторить результаты 2016 года. Поэтому все оценят это как поражение, на фоне 2016 года, когда у нее был достаточно высокий рейтинг и успех", - сказал Закареишвили.

Политолог считает, что коалиция правящей партии понадобится в любом случае.

"Для нее же хуже, если коалиция не понадобится. Если она пойдет без коалиции, тогда ополчит против себя всю оппозицию, и следующие четыре года, до 2024 года, если до этого не будут назначены досрочные выборы, будут очень кризисными годами. Это будет только на совести "Мечты", так как она практически отказалась от своего условия провести пропорциональные выборы", - сказал он.

При этом отметил, что, если "Грузинская мечта" не сможет создать коалицию, тогда создать коалицию придется оппозиции.

"Возможно, оппозиционные партии воздержатся от сотрудничества с "Мечтой", так как это означает запачкаться и разделить с ней ответственность. А сегодня все думают о выборах 2024 года. Эти выборы – генеральная репетиция следующих выборов", - сказал Закареишвили.

При этом отметил, что создание сегодня коалиции для Мечты равносильно проигрышу, поэтому они попытаются независимо сформировать правительство.

Подходит ли дата - 31 октября для выборов?

Насколько 31 октября положительный день для проведения выборов, какие шансы на победу у правящей партии и оппозиции или конкретных политиков, рассказал астролог Михаил Цагарели газете "Ахали таоба".

"Выборы будут очень сложными, потому что 31 октября полнолуние, энергетически тяжелый день, когда энергии Солнца и Луны находятся в противостоянии друг с другом. Это способствует росту напряжения и конфликтов. Психиатры хорошо знают, что происходит в такой день с людьми с психическими расстройствами. Полнолуние один из сатанических дней", - сказал Цагарели.

Астролог отметил, что второй момент состоит в том, что 31 октября Хэллоуин, который американцы отмечают как праздник.

"В действительности это день слета колдунов во всем мире. Это ночь так называемой черной магии. Они делают гадости, и происходит аккумуляция негативных энергий и сатанических сил", - сказал он.

Третий момент, по словам астролога, в том, что само по себе число 31, которое по нумерологии 3+1=4, тяжелая цифра.

"Эта цифра создает дополнительные осложнения и для достижения элементарных вещей нужно четырехкратное усилие. А это все вместе в целом создает серьезное напряжение", - сказал Цагарели.

Астролог отметил, что, если бы выборы перенесли на 25 октября, все было бы гораздо лучше, но для этого нужна соответствующая интуиция и интеллект, которых, к сожалению, у некоторых не хватает.

"31 октября не годится еще потому, что в этот день планета Меркурий - управляющая коммуникациями, разумом и интеллектом, ретроградная, что означает, что осложняются все коммуникации, все виды переговоров. Проблемы может создать и компьютерная техника, будут различные сложности, поэтому этот период для выборов нехорош. Он еще более осложнит и без того сложную ситуацию, связанную с выборами", - сказал Цагарели.

При этом он отметил, что у "Грузинской мечты" все-таки больше шансов на успех, по сравнению с другими, но этот успех будет достигнут с преодолением очень больших сложностей.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба"