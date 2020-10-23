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Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

"Он старался не оставлять следов и не курил" – экс-заложники о захватчике банка в Зугдиди

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Страх, паника, нервы – что только не пришлось пережить заложникам во время нападения на банк на западе Грузии, во время жуткого происшествия, которое напугало всю страну

Двадцать первое октября – день, когда жители Грузии напрочь забыли и об ухудшении эпидемиологической ситуации, и о предстоящих парламентских выборах, до которых осталось всего-то ничего. Прикованные к экранам телевизоров, все с волнением следили и переживали за заложников, которые оказались на волосок от смерти.

Мамука Арешидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В этот день в один из филиалов Банка Грузии в Зугдиди ворвался вооруженный автоматом и гранатой мужчина.

По словам очевидцев, он выстрелил вверх несколько раз, выдернул чеку, приведя гранату в действие, крикнул: "Всем лежать! Это ограбление!" И взял в заложники 43 человека.

Спецоперация по освобождению заложников, среди которых были как сотрудники, так и посетители Банка Грузии, продолжалась до утра. Удовлетворив все требования похитителя – полмиллиона долларов, машина и безопасность – правоохранителям удалось освободить всех заложников, а преступник скрылся от правосудия, прихватив с собой деньги.

На данный момент все бывшие заложники уже опрошены полицией. Они рассказали все, что увидели и перенесли в тот злосчастный день. Особенно интересны рассказы тех, кто провел с преступником целых 15 часов.

Как выяснилось, преступник отпускал заложников поэтапно: начал с женщин и пожилых людей, а также тех, у кого сдавали нервы.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

"Я сидела у оператора, когда услышала шум. Увидела, когда он ворвался и сказал: "Ложитесь и не двигайтесь". Сначала все лежали на полу. Потом, спустя долгое время я сказала ему, что мне плохо и попросила его меня отпустить. Он разрешил мне идти", – вспоминает одна из пожилых заложниц в эфире телеканала Formula.

"Он старался не оставлять следов"

Лаша Шенгелия находился с вооруженным захватчиком до последней минуты. Он стал одним из четырех добровольцев, которые вызвались сопровождать преступника до безопасного места.

Ника Гварамия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Он спросил, кто идет с ним. Помимо Авто Галдава, начальника департамента полиции Самегрело - Земо Сванети, должны были быть еще три заложника. И мы сами выразили желание, все остальные были женщины, – вспоминает Шенгелия в эфире телеканала Rustavi 2. – Он нас связал и так посадил в машину. У руля сидел один из заложников. Я сидел рядом с ним... Он разрешал нам курить. Когда я спросил у него, не курит ли он, он ответил, что да, курит, но сейчас не может. Он всячески соблюдал все меры, чтобы не оставить какой-либо след".

Когда захватчик с заложниками доехали до пункта назначения, он приказал им выйти из автомобиля и уходить, не оборачиваясь, иначе он выстрелит.

"Он все время перекладывал гранату из одной руки в другую, – говорит Шенгелия. – Было впечатление, что он и сам конкретно не знал, куда ехать. Сначала сказал ехать в сторону Цаленджиха. Мы поехали, потом свернули... Он следил за тем, преследовали ли его".

Операция ради денег

У другого заложника Ираклия Кварацхелия, который по приказу захватчика говорил с журналистами в прямом эфире от его имени, было, по его словам, минутное дело в Банке Грузии – он должен был получить пластиковую карту. Мужчина ждал своей очереди у оператора, когда вдруг услышал звук выстрела. 

Спецназ. Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
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"Он держал в руках гранату в течение семи часов, когда рука уставала, переносил ее в другую. Этот человек, действительно, пришел для того, чтобы провести эту операцию и забрать деньги. Другой цели и другой мотивации в его действиях я не заметил ни тогда, ни после", – рассказал Кварацхелия в эфире Formula TV.

Захватчик сидел в кресле прямо напротив Ираклия и, по словам заложника, держал автомат, целясь прямо в него. "Сначала я позвонил на телеканал "ТВ Пирвели", но не дозвонился, потом он сказал попытаться связаться с "Мтавари архи", а потом найти Нику Гварамия (директор телеканала "Мтавари архи" – ред.) на Facebook. Помню, что он говорил мне объяснять по телефону, какая здесь ситуация. Потом я оказался в прямом эфире "Мтавари архи", и он мне диктовал что говорить. Потребовал по камере показать заложников, а в это время сам прикрыл глаза", – вспоминает Кварацхелия.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

По мнению Кварацхелия, именно всеобщая огласка сыграла важную роль и помогла заложникам выжить. Ведь вначале полиция не знала, что у захватчика в руках граната, а в случае штурма или насильственного решения проблемы, все бы заложники погибли.

"Я видел снайперов"

"Когда мы поднимались на второй этаж, я видел снайперов, – говорит Кварацхелия. – Так что если бы в него выстрелили или напугали бы, на 100% все закончилось бы фатально.

Спецназ. Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Спецназ. Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

По словам Кварацхелия, у преступника был единственный план – получение денег из банка. После того, как он не нашел ни менеджера, ни исполняющего обязанности менеджера, и не получил денег, он взял заложников и отвел их на второй этаж.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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И тогда он начал озвучивать свои требования.

Кварацхелия отмечает, что профессионализм включенного в переговоры начальника полицейского департамента региона Галдава, сыграл ключевую роль в спецоперации.

"Когда Галдава направлялся в здание, чтобы застраховаться от всяких непредусмотренных случаев, то говорил ему (захватчику – ред.) уточнить, где остановить машину, оставить ее заведенной или нет, дверь открытой или закрыть. Профессионализм этого человека сыграл решающую роль в том, что никто не пострадал", – уверен Кварацхелия.

В сумке, с которой Автандил Галдава вошел в здание, предположительно были деньги, полагает бывший заложник. 

"Галдава зашел с сумкой, там были пять пачек. Что-то было завернуто в полиэтиленовый пакет. Я не могу утверждать, что это были деньги, но они очень были похожи на долларовые купюры. Захватчик взглянул и этого оказалось достаточно, чтобы он удостоверился, что там были деньги", – вспоминает Ираклий Кварацхелия.

Сам Кварацхелия, по его словам, решил не идти в добровольцы и не сопровождать захватчика до безопасного места, потому что боялся, что его присутствие только усугубит ситуацию. Поскольку к этому времени в СМИ появилось его фото с экс-президентом Михаилом Саакашвили и распространилась информация о том, что он якобы является сторонником оппозиционной партии "Единое национальное движение". В противном случае ситуация могла бы принять политический характер, говорит Кварацхелия.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

Позже МВД, действительно, подтвердило передачу преступнику денег. Как отметили в ведомстве, захватчик получил выкуп за заложников, но для полиции главным было спасение людей. Сейчас злоумышленник в розыске. Говоря о деталях спецоперации, глава МВД Вахтанг Гомелаури, отказался раскрывать детали поисков преступника. Хотя следствие не исключает, что среди заложников могли быть сообщники преступника.



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