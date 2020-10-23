О пандемии, политике и окружающей среде – что сказал Путин на встрече клуба "Валдай"

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", темой которого в этом году – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Об этом сообщает РИА Новости.

О пандемии

По словам российского лидера, эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь, и самое главное, повседневную привычную жизнь каждого человека. Президент отметил, что коронавирус не отступил, а мир стоит на пороге "тектонических сдвигов" во всех сферах жизни.

"Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было предоставить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой", – сказал он.

По мнению Путина, международное сообщество в борьбе с коронавирусом сделало далеко не все, есть и упущенные возможности.

О меняющихся ролях в мире

Президент России отметил, что сегодня США уже вряд ли могут претендовать на исключительность, и задался вопросом, нужно ли это самой Америке.

"По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия. Заметно трансформировалась роль Великобритании и Франции в мировых делах, серьезно усилились такие державы, как Бразилия и ЮАР", – заявил он.

Путин призвал государства быть честнее в межгосударственных отношениях в условиях пандемии коронавируса и отказаться от политики двойных стандартов.

"Много других стран, которые страдали и страдают от коронавирусной инфекции, нуждаются не в той помощи, которая может прийти со стороны, а просто в снятии ограничений, хотя бы в гуманитарной сфере, в поставках медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмена технологиями. Это гуманитарные вещи в прямом, чистом виде. Нет ведь, так и не отменили никаких ограничений, прикрываясь какими-то соображениями, которые ничего общего не имеют с гуманитарной составляющей. Хотя в то же время все говорят о гуманизме", – сказал глава государства.

Об ожидающих "затухания России"

Также Путин прокомментировал ожидания ослабления России в некоторых странах.

"Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", – заявил он.

Президент подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои интеллектуальные, территориальные, экономические и военные возможности и потенциал.

О самостоятельности государств

Говоря о государственном устройстве, президент отметил, что пытаться слепо копировать кого-то – неверно.

"Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие – это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", – сказал Путин.

По его словам, не имеет значения, как называется политический строй, который в каждой стране свой, своя политическая культура, традиции, свой взгляд на развитие.

"Встает вопрос: а что такое сильное государство? В чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженной силы и оборонного потенциала. Хотя, думаю, вы понимаете, насколько эта составляющая важна для России с точки зрения географии, целого комплекса геополитических вызовов. И, конечно, нашей исторической ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН для обеспечения глобальной стабильности. И тем не менее убежден, что сила государства – прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства", – выразил мнение российский лидер.

О контроле над вооружениями

Говоря о контроле над вооружениями, Путин отметил, что без ограничений в этой сфере у мира нет будущего. Он напомнил, что Вашингтон поэтапно выходит из подобных соглашений.

"Всем же хорошо известно – выход из системы Противоракетной обороны, потом из Договора по ракетам меньшей и средней дальности, потом по "открытому небу", ну выхода еще нет, но в Америке заявили, что они начали процедуру выхода из этого договора. Почему? На каком основании? Даже не объясняют почему, просто не объясняют почему", – сказал он.

Президент отметил, что Москва не против подключения Китая к договору СНВ, но подчеркнул, что Вашингтон должен сам вести диалог с Пекином, а не перекладывать это на Россию.

Путин также выступил за подключение всех ядерных держав к этому соглашению.

"Нам европейцы говорят, а пускай они (США. – Прим. ред.) выходят, а вы не выходите. Я говорю: здрасьте, вот кино хорошее. Вы же все члены НАТО, значит, вы будете летать, передавать американцам информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся в этом договоре. Поэтому давайте-ка дурака не будем валять, давайте будем разговаривать по-честному друг с другом. <...> Но на самом деле, я так понимаю, что и европейские партнеры США хотели бы, чтобы США остались в этом договоре и чтобы там ничего не разрушалось", – рассказал президент.

Об обстановке в Карабахе

В ходе дискуссии участники затронули обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Глава государства также отметил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по Нагорному Карабаху. По словам Путина, он несколько раз в день говорит по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Он отметил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. По словам президента, это была напряженная работа по сближению позиций.

"Казалось, что еще чуть-чуть – и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", – сказал Путин.

Об окружающей среде

Президент отметил, что сегодня нужно обсуждать отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности.

"Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету. Тема охраны окружающей среды – она давно и прочно вошла во всемирную повестку".