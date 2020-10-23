Саакашвили и Иванишвили в сговоре? Острые теледебаты в Грузии

Предвыборная гонка в Грузии приближается к финишной прямой – до парламентских выборов в Грузии остается чуть более одной недели

Четыре оппозиционные политические партии, которые претендуют на места в законодательном органе Грузии десятого созыва, вступили в очередные дебаты в эфире Первого канала.

В передаче "Дебаты 2020" на этот раз приняли участие:

Ираклий Джамбурия (Свобода – путь Звиада Гамсахурдия)

Ираклий Кипиани ("Единое национальное движение – объединенная оппозиции "Сила в единстве")

Ираклий Картвелишвили (Новые христиан-демократы)

Зураб Чиаберашвили ("Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузи")

Экономическая программа

В экономической программе партии "Новые христиан-демократы" речь идет об использовании потенциала свободного рынка, а также о т.н. прогрессивном налоге.

"Пандемия разрушила экономику Грузии, поскольку она была зависима от туризма, и от экономики долга. Пандемия нанесла ущерб многим, только банки остались в выигрыше. Все говорили о понижении процента, а вместо этого они повысили процентную ставку. Мы должны освободиться от банковской экономики, от экономики долга. У около 80% жителей страны есть долг, причем такой долг, который они не могут заплатить. Я знаю многих пенсионеров, которые не могут взять пенсию из-за долга", - заявил Картвелишвили.

В экономической программе партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия" акцент делается на развитии и возрождении местного производства.

"В Грузии 730 наименований минеральной воды. Но никто не подумал построить 730 заводов, в котором было бы трудоустроено минимум 100 человек. Это значит 73 тысяч рабочих мест и столько же семей были бы обеспечены доходом, обеспечены элементарным источником существования. Таким образом, деньги поступали бы и в бюджет. А вместо этого, сейчас мы производим минеральную воду, которую можно посчитать на пальцах", - заявил Джамбурия.

В экономической программе партии "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу" речь идет о сокращении налогов, увеличении социальной помощи и понижении уровня безработицы в стране.

"Программа сокращения налогов, меньше регуляций и бюрократии, привлечение инвестиций является ключом развития производства в стране. А какие конкретно производства, какие сферы будут развиваться - это уже решат сами предприниматели, сам бизнес, сам народ. Задача правительства - создать лучшую бизнес среду", - заявил Чиаберашвили.

Экономическая программа избирательного блока "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве" предусматривает поэтапное упразднение налогов, в частности, налога на прибыль.

"Мы должны превратить Грузию в страну возможностей. Чтобы у успешного человека было желание вести бизнес-деятельность в Грузии. Единственным выходом для этого - чтобы Грузия интенсивно освоила соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также с Китаем, и работать над оформлением новых соглашений о свободной торговле с другими странами. Если Грузия станет страной, где нет подоходного налога и налога на прибыль, это будет прямо означать, что для инвесторов развитых стран она станет местом, где у них будет желание вести бизнес деятельсность", - заявил Кипиани.

Образование

Основное внимание в избирательной программе партии "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу" в плане образования уделяется вопросу децентрализации учебных заведений.

"Успеваемость в частных школах гораздо выше, чем в публичных. Мы должны улучшить качество успеваемости в публичных школах, а для этого необходимо, чтобы школа была для учеников, чтобы ученики получали лучшее образование. Лучше всего этому служит децентрализация, в том числе дерегуляция. Мы должны увеличить размер школьных ваучеров. Школы должны получасть больше денег, которые будут тратиться в том числе на рост зарплат педагогов", - сказал Чиаберашвили.

Программа образования избирательного блока "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" предусматривает увеличение вдвое финансирования системы образования и переходим на ваучерную систему.

"Мы должны побороть нищету с помощью образования. Сегодня в Грузии 70 тысяч учеников зарегистрированы в базе данных социально незащищенных, которые не получают полноценного образования. Это напрямую говорит о завтрашней нищей Грузии. То, что эти дети не могут получить полноценное образование и является самым большим риском того, что в Грузии может быть нищета. Именно поэтому, согласно программе объединенной оппозиции, мы удваиваем бюджетное финансирование в образовании и переходим на ваучерное финансирование. Это значит, что мы даем две тысячи лари родителям и они могут отвезти своих детей, как в частные, так и публичные школы. Наша цель – появление конкуренции в системе образования", - заявил Кипиани.

Повышение уровня и качества образования является основным программным видением партии "Новые христиан-демократы".

"Многие талантливые люди, которые хотят учиться и использовать свои знания для своей родины, не могут получить надлежащего образования. В стране успешным считается тот, кто окончит школу, а затем уедет за границу, чтобы получить высшее образование. А реально государство теряет эту молодую силу, которая должна развивать эту страну", - заявил Картвелишвили.

В партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия" делают акцент на том, чтобы качественное образование стало доступным для всех слоев населения.

"В первую очень, пока мы будем говорить об образовании, нужно привести в порядок экономику. Если семьи не усилятся в экономическом плане, не сократится количество социально незащищенных людей, то как эти люди будут приезжать в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, чтобы получить образование? Как они будут учиться, если у них нет даже куска хлеба? За последние 30 лет мы достигли в Грузии того, что богатые получают образование, а бедные – нет", - заявил Джамбурия.

Вопрос – ответ

В очередном раунде дебатов политические лидеры ответили на вопросы ведущего передачи.

Журналист процитировал отрывок из предвыборной программы блока "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве": власти не вмешиваются в жизнь граждан, защищают свободу, личную жизнь, предприниматели не испытывают давления, власти объединяют, а не разделяют, они одинаково заботятся как о сторонниках, так и о противниках, единомышленниках и оппонентах, а критика не воспринимается как вражда. Если у вас будет однопартийная власть и будите в большинстве, почему мы должны верить, что все это будет исполнено, - спросил ведущий дебатов.

"Мы представляем объединенную оппозицию, которая состоит из разных партийных субъектов и хочу отметить, что эта объединенная оппозиция больше превратилась в общественное единство. Пример тому - команда реформ, которая разработала план развития страны вместе с партиями. В конечном итоге именно это общественное единство, которое создает основу многопартийности парламента и является гарантией того, что эти реформы будут осуществлены. Именно эти реформы, которые касаются судебной системы, прокуратуры экономических реформ и являются гарантом успеха нашей страны и появления возможностей в нашей стране", - заявил Кипиани.

Следующий вопрос был задан лидеру партии "Новые христиан-демократы". Ведущий поинтересовался, с какими партиями будут они сотрудничать в случае, если смогут попасть в парламент.

"Мы будем сотрудничать с разными партиями в парламенте. Идея христиан-демократического движения является идеологией, которая основана на либеральных и консервативных элементах. Мы будет сотрудничать со всеми политическими партиями, ведь парламент является столом политических переговоров. Диалог возможен со всеми политическими партиями и группами", - заявил Картвелишвили.

С кем вы исключаете сотрудничество или есть ли у вас уже партнеры, с которыми вы представляете сотрудничество, - с этим вопросом ведущий обратился к лидеру партии "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия".

"В первую очень, мы должны уважать население, которое примет решение на выборах, затем это будет подсчитано в ЦИК и станут известны победившие или проигравшие стороны… Мой оппонент утверждал, что Шеварднадзе свергли. Шеварднадзе не свергли, он передал власть молодежному крылу своей партии "Единому национальному движению". Разве это не правда? А вы не думаете, что они в сговоре с Бидзиной Иванишвили? Почему всегда получается так, что перед выборами они выступают друг против друга, а затем сидят в обнимку в парламенте. На публике вы называете друг друга врагами, а затем обнимаетесь. Вас обманывают, мои дороги", - заявил Джамбурия.

Очередной вопрос ведущий задал Чиаберашвили. Если у "Европейской Грузии" будет возможность сформировать правительство единолично, будут ли они делится с этой силой с другими политическими группами, спросил ведущий.

"75% населения страны говорит, что будущее правительство должно быть коалиционным. Исходя из этого, наш принципиальный подход заключается в том, чтобы согласитсья с этим мнением большинства нашего населения. Безусловно, все политические партии, кроме "Грузинской мечты" и "Альянса патриотов", должны найти общий язык для того, чтобы укомплектовать состоящее из профессионалов и добросовестных людей правительство, которое будет сообща принимать такие решения, которые принесут добро обществу и этой стране", - заявил Чиаберашвили.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.