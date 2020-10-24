Драки, встречи и коронавирус: предпоследняя неделя перед выборами в Грузии

До выборов остается ровно неделя, партии уже представили свои списки, ЦИК начал печать бюллетеней и предусмотрел все сюрпризы от коронавируса, а наблюдатели обнародовали последние отчеты перед предвыборной кампанией

Прошедшая неделя была омрачена сразу несколькими инцидентами и пандемией коронавируса.

Решения ЦИК

Центральная избирательная комиссия уже начала печать бюллетеней для выборов. Всего будет напечатано 7 102 600 бюллетеней.

Семь типографий напечатают 3 160 900 бюллетеней для выборов в парламент Грузии по пропорциональной системе , 3 097 800 – для парламентских выборов по мажоритарной, 584 тысячи – для выборов в Верховный совет Аджарии, 40,1 тысячи – для выборов депутатов сакребуло (райсоветы) и 219,8 тысячи – для выборов мэров.

Кроме того, ЦИК принял решение о проведении выборов в зонах карантина и клиниках для больных коронавирусом. Для этого будут открыты 127 спецучастков, для которых будут установлены свои правила.

Также Центризберком издал постановление, согласно которому участковые избирательные комиссии будут работать вопреки коронавирусу даже не в полном составе в виде спецгрупп.

Известно и точное число избирателей в Грузии – 3 526 032 человека.

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Коронавирус и выборы

Между тем коронавирус продолжает косить грузинских политиков, участвующих в выборах. На прошлой неделе инфекцию выявили сразу у двух известных участников выборов.

Заболели коронавирусом лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и один из лидеров "Европейской Грузии" Отар Кахидзе.

С коронавирусом был связан и крупный скандал на прошлой неделе, когда сначала на акции бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и ее блока "Сила в единстве" в Батуми, а после на акции в Кутаиси люди не соблюдали дистанцию и были без масок. Блок обвинили в безответственном отношении к населению.

Инциденты недели

Не обошлось на этой неделе без инцидентов. В понедельник вечером было совершено нападение на членов избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты от блока "Сила в Единстве", одного из основателей партии "Прогресс и свобода" Кахи Окриашвили в Болниси.

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Представители штаба ехали на автомобиле из села Нахидури по направлению Тбилиси, когда их начали преследовать две машины, предположительно выехавшие из Болниси. Одна из них опередила политиков, а другая подъехала сзади. Они зажали представителей штаба с двух сторон, вынудив их съехать с дороги, из-за чего автомобиль политиков упал в овраг.

Также из машин в сторону оппозиционеров выстрелили примерно шесть раз.

Стрельба была слышна и у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Дманиси, где пострадали четыре человека. Что стало причиной конфликта, до сих пор неизвестно.

Оба случая расследует МВД Грузии.

Отчеты перед выборами

Между тем международные и местные неправительственные организации продолжают оценивать ход выборов в Грузии.

Национально-демократический институт (NDI) США опубликовал второй предвыборный бюллетень, в котором оценивает работу Избирательной администрации, текущее состояние по направлению избирательных кампаний, гендерное равенство в политике и вовлеченность недостаточно представленных групп, а также СМИ и дезинформацию и влияние COVID-19 на избирательные процессы.

Бюллетень охватывает период с 20 августа по 20 октября и акцентирует внимание на некоторых основных выводах, выявленных в предвыборный период: насилие и угрозы в отношении журналистов в Болниси и Марнеули; акция протеста в Панкиси, из-за которой Панкисское общественное радио вынуждено было временно приостановить вещание; отказ представителей "Грузинской мечты" участвовать в дебатах в критически настроенных к властям СМИ; анонимные страницы в социальных сетях, дискредитирующие правящую и оппозиционную партии.

Организация советует избирательным субъектам избегать обсуждения таких тем, которые могут содержать риски противостояния и раскола общества.

Свой отчет представила и неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Документ охватывает период с 29 сентября по 21 октября, и в нем указаны все выявленные нарушения, среди которых: девять предполагаемых случаев физического насилия по политическим мотивам; 37 фактов предположительного политического давления/угроз; два факта давления на СМИ; один факт создания препятствий в деятельности наблюдателя; десять фактов предполагаемого подкупа избирателей; три факта увольнения с работы по предположительным политическим мотивам и 18 фактов предполагаемого использования административного ресурса.