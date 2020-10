"Уже в постройке": зачем Россия возрождает "самолеты судного дня"

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В случае начала третьей мировой именно с борта "летающих штабов" высшее военное и политическое руководство страны будет организовывать оборону и управлять войсками на земле, на море и в воздухе. Самолеты этого класса сегодня есть только у России и США. Об их особенностях и задачах — в материале Андрея Коца для РИА Новости.

Отношения между ядерными державами обострились до предела. Дипломаты зашли в тупик, стороны отозвали послов. Вооруженные силы приведены в максимальную готовность. Стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами уходят в океан, подвижные грунтовые ракетные комплексы выдвигаются на маршруты боевого патрулирования. Мир замер в ожидании третьей мировой.

К счастью, подобный сценарий пока лишь фантастика. И в России, и в США прекрасно понимают, что полномасштабная война может быстро перерасти в ядерную и привести к десяткам миллионов жертв. Однако военные всегда готовятся к худшему. Обе стороны предполагают, что первый удар в таком конфликте обезглавит противника, лишит его возможности управлять войсками и организовать какое-либо сопротивление. Главная цель — военные и политические центры.

В угрожаемый период руководство России и высший командный состав Вооруженных сил в условиях строгой секретности перевезут на военный аэродром, где их будут дожидаться крылатые командные пункты. Основная задача экипажей "самолетов судного дня" — вывести первых лиц государства из-под удара и предоставить им возможность управлять обороной страны с воздуха. Боевую устойчивость этих командных пунктов обеспечивают истребители сопровождения и танкеры-заправщики. Схожая тактика разработана и в США — еще в годы холодной войны.

В ВКС России — четыре "самолета судного дня" Ил-80, построенных на базе пассажирских лайнеров Ил-86. Мощная энергоустановка, современные средства связи, система жизнеобеспечения позволяют находиться в воздухе несколько дней — конечно, с дозаправками.

От гражданского предшественника Ил-80 отличается высоким "лбом" — крупным накладным отсеком в носовой части фюзеляжа, где размещено различное радиоэлектронное оборудование. Кроме того, на Ил-80 нет иллюминаторов — чтобы экипаж и пассажиры не ослепли от вспышки близкого ядерного взрыва. В хвостовой части — выпускная тросовая антенна для связи с подводными лодками.

Подробная информация по Ил-80 — государственная тайна. Известно лишь, что на борту установлена аппаратура для управления всеми видами и родами Вооруженных сил, предусмотрены помещения для работы и отдыха высокопоставленных пассажиров, дополнительные емкости для запасов топлива. Самолет может взлетать с любого гражданского и военного аэродрома, оборудован средствами защиты от оружия массового поражения и способен действовать автономно в случае уничтожения наземного и спутникового оборудования систем ретрансляции, связи и навигации.

Однако Ил-80 эксплуатируются в войсках уже свыше 15 лет и выработали большую часть своего ресурса. Кроме того, базовые лайнеры Ил-86 — среднемагистральные. Их практическая дальность — всего 3800 километров, этого недостаточно для воздушного пункта управления. Поэтому выбор Ил-96-400М в качестве базы для нового "самолета судного дня" вполне оправдан: дальность этой машины при максимальной нагрузке — около девяти тысяч километров.

В Вооруженных силах США есть четыре самолета E-4B Nightwatch ("Ночной дозор"), созданных на основе авиалайнера Boeing-747. Каждый берет на борт до 100 человек и может находиться в воздухе до недели при регулярной дозаправке. Е-4B защищены от поражающих факторов ядерного взрыва и напичканы самым современным радиоэлектронным оборудованием.