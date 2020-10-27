От Зугдиди до Еревана, Баку и Карабаха – судьба Грузии связана не только с выборами

Чем ближе парламентские выборы, тем выше накал обвинений, которые адресуют друг другу конкурирующие политические силы. Мозаика событий стремительно меняет очертания, и на прошлой неделе прессе с трудом удавалось за ними угнаться

Еженедельным изданиям пришлось сложнее других. Чтобы не упустить своего, они ухватились за тему Давид-Гареджи с проблемой спорных участков грузинско-азербайджанской границы. Тем более, что общественность с недоверием отнеслась к аресту бывших членов демаркационной комиссии Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. Их сочли стрелочниками. А кое-кто даже поторопился выставить обвиняемых в роли жертвы предвыборных манипуляций власти.

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Однако словно в воду глядел премьер Георгий Гахария, предостережение которого процитировала "Квирис палитра" (19-26.10): нас ждут токсичные 2 недели, когда политики готовы идти на все. Так и вышло. Террорист захватил заложников в зугдидском филиале "Банка Грузии", и факт немедленно перекрыл все остальные. Правда, как к нему причастна политика, пока неясно.

Криминал с политической подоплекой

В обмен на освобождение заложников нападавший потребовал 500 тысяч долларов ("Резонанси", 22.10). Устами одного из потерпевших "Ахали таоба" (23.10) подробно описала, что держал он себя уверенно. В газетных репортажах особо подчеркивалось наличие у преступника специальных навыков. Даже в том, как он носил маску, держал в руках автомат и гранату с выдернутой чекой.

Власти и правоохранители исполнили требования террориста. Тот, отпустив почти всех заложников, беспрепятственно покинул на полицейской машине территорию банка. Оставшихся четырех мужчин, включая начальника краевой полиции, он освободил уже в лесу. После чего скрылся в неизвестном направлении ("Резонанси", 22.10).

Руководство страны и ряд экспертов сочли проведенную операцию успешной (23.10). Главная задача заключалась в том, чтобы никто не пострадал, подчеркнул министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, и она была решена. Он добавил, что подобные приоритеты полностью соответствуют международной практике. Следующим этапом стало объявление преступника в розыск. Причем, есть версия, что он действовал не один.

При всем внешне, вроде бы, криминальном характере инцидента, у многих аналитиков зародились подозрения о наличии в нем политической подоплеки. Уже то, что все произошло впритык к выборам, по их мнению, говорит само за себя. Рамаз Сакварелидзе не исключает и других провокаций. Вплоть до попыток повторить события "гавриловской ночи" 20 июня прошлого года, когда властям пришлось прибегнуть к силовым методам ("Резонанси", 23.10).

Показательно, что некоторые оппозиционные партии не преминули истолковать ситуацию в своих интересах. Роман Гоциридзе (23.10) назвал ее серьезным кризисом системы и предрек новые аналогичные случаи. Газета сообщила об инциденте в Кобулети, где на следующий день ограбили инкассатора. Последовали домыслы и гадания. Один из экспертов даже вспомнил о существовании в Чечне Академии спецназа. А де-факто абхазские власти поспешили заверить, что так называемую границу с Грузией нападавший не пересекал.

Покинувшая еще в прошлом году "Грузинскую месту" Эка Беселия заявила, что власть должна понести ответственность. А лидер "Свободной Грузии" Гоги Цулая даже потребовал ее расформировать ("Ахали таоба", 23.10). По утверждению лейбориста Георгия Гугава на примере зугдидского случая хорошо видно, что власть заключила контракт с криминалами (22.10).

Впрочем, не осталась в долгу и власть. Глава парламентского комитета Анри Оханашвили упрекнул оппозицию, что в острый момент она стала проводить политические брифинги на месте происшествия. Оппозиционные телеканалы предоставили террористу эфир, а официозная "Сакартвелос Республика" (22-23.10) не удержалась от прямых намеков в адрес "Нацдвижения". Дескать, заложник, помогавший преступнику озвучивать требования, был лицом, приближенным к Михаилу Саакашвили.

Волна или шторм?

Хуже всего, что в такое время политики начинают поедать друг друга, - справедливо возмутился в "Ахали таоба" (23.10) политолог Торнике Шарашенидзе. Упрек легко можно распространить и на другие аспекты жизни страны. В частности, на то, как непоследовательно ведут себя оппозиционные партии и власть в условиях резко обострившейся пандемии.

"Волна или шторм?" - задает вопрос "Квирис палитра", обыгрывая получившую широкое хождение в мире теорию "второй волны" коронавируса. "Резонанси" чуть ли не ежедневно информирует о новых антирекордах: с 1192 случаев за сутки 19 октября до 1595 в номере от 22-го. Что, тем не менее, не помешало "Нацдвижению" провести массовую акцию в Батуми, на которой совершенно не соблюдались рекомендации медиков.

Иммунолог Бидзина Кулумбегов назвал это огромной безответственностью и потребовал гражданского осуждения ("Квирис палитра"). В свою очередь, некоторые представители общественности требуют разъяснений по поводу отказа властей от строгих ограничительных мер. Весной они были введены в условиях несопоставимо более благоприятных, чем сейчас.

Оппозиция истолковывает это нежеланием переносить выборы, считая, что шансы партии власти с каждым днем уменьшаются. Ее устроит, если из-за опасений заразиться активность избирателей упадет на 10-15%. Это позволит эффективней использовать административный ресурс, полагает политолог Ника Читадзе. Однако его коллега Вахтанг Дзабирадзе не столь категоричен, так как еще не известно, за кого бы отдали голос те, кто не придут ("Резонанси", 21.10)…

Более того, Дзабирадзе уверен, что 1%-ый барьер позволили сильно разрядить политическую остановку. И если отбросить СМИ и политическую рекламу, в принципе, по его мнению, в обществе не ощущается особой напряженности ("Квирис палитра"). Будет ли все-таки объявлен "локдаун"? Не следует ли действительно отложить выборы – спрашивает газета.

Избирательные участки будут оборудованы таким образом, что на них будет намного безопасней, чем во многих торговых центрах, обещает премьер. Вдобавок, в "Мечте" утверждают, что безо всяких соцопросов чувствуют поддержку населения ("Резонанси", 20.10). Весь мир твердо усвоил – маска и социальная дистанция хорошо защищают от коронавируса. Этого достаточно и другие ограничения необязательны, успокаивает людей иммунолог Паата Имнадзе ("Квирис палитра").

Будет ли власть придерживаться этого принципа, покажет время после выборов. Особенно если оппозиция, как она утверждает, не смирится с их результатами ("Резонанси", 23.10).

Грузия в транзите оружия не участвует

Естественно, в поле зрения грузинской прессы остается резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Правительство категорически отвергает обвинения Еревана и Баку в том, что наша территория используется с целью транзита вооружений как для одной, так и для другой стороны. "С точки зрения поставок вооружений, Грузия представляет собой страну сотого уровня", - пишет в "Резонанси" (19.10) эксперт по проблемам Кавказа Мамука Арешидзе.

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Возможно, в силу реальной боевой ситуации, в местных газетах, тем не менее, несколько превалируют публикации о военных успехах азербайджанской стороны. "Квирис палитра" на целый разворот публикует интервью с послом Турции Фатьмой Джерен Язган. А сбалансировать его пытается беседой с оппозиционным азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы.

Перемирие в Карабахе срывалось уже дважды. Эксперты, хоть и не очень уверенно, возлагают теперь надежды на визит в Вашингтон министров иностранных дел противоборствующих сторон (22.10). Но, похоже, и американцам вряд ли удастся их уговорить…

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