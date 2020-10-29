Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 29 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 400 тысяч новых случаев заражения, скончались 5 780 человека

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 29 октября составило 43 766 712, скончались 1 163 459 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 855 519, на втором месте Европа – 9 855 328, на третьем Азия – 8 969 707.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 404 159, скончались 5 780 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 44 481 667 выявленных случаях инфицирования и 1 163 459 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

С начала эпидемии в США COVID-19 заболели более 8,85 миллиона человек, скончались 227 685 пациентов. Выздоровели более 3,5 миллиона инфицированных.

Власти США сообщили о рекордных более 500 тысячах новых случаев заражения коронавирусом за неделю, в то время как штаты вводят новые ограничительные меры, пишет газета New York Times. Власти различных штатов, как пишет газета, сообщали в течение этой недели о новых мерах, введенных из-за роста случаев заражения коронавирусом, которые варьируются от введения комендантского часа в некоторых городах до запрета на принятие пищи в помещениях кафе, ресторанов и баров.

Коронавирус в Индии и Бразилии

За минувшие сутки в Индии выявлено 43 тысячи случаев заболевания, общее число заболевших достигает 8 миллионов. Число умерших превысило 120 тысяч, за сутки от болезни скончались 508 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране, по последним данным, превысило 7,2 миллиона. Всего лечение в больницах проходят более 625 тысяч человек. Власти Индии продлили до конца ноября введенные в сентябре в связи с пандемией коронавируса правила работы общественных мест.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом.

На третьем месте - Бразилия. За все время в Бразилии заразился коронавирусом 5,4 миллиона человек, в общей сложности с начала эпидемии умерли 158 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Вылечились суммарно более 4,9 миллиона заразившихся.

Ситуация в мире

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) назвал Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе: более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек населения за последние две недели. На втором месте стоит Чехия (примерно 1 380 случаев), на третьем – Люксембург (760), далее следуют Словения и Нидерланды. При этом Чехия считается страной с самым высоким уровнем смертности от COVID – 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия по этому показателю стоит на втором месте – 5,8 случая.

Общее число случаев заражения новым типом коронавируса в Италии превысило 565 тысяч, более 272 тысячи больных выздоровели, жертвами стали 37 700 человек. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что при несоблюдении нынешних мер борьбы с коронавирусом страна рискует столкнуться с необходимостью ввести всеобщий карантин. В понедельник в Италии вступили в силу новые меры по борьбе со второй волной эпидемии. Они включают запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов. Правительственный декрет также прекратил до 24 ноября работу тренажерных залов, бассейнов, оздоровительных и спа-центров, а также азартных заведений: казино, игровых залов и ставочных контор.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Испании с начала эпидемии достигло 1,2 миллиона. За последние 14 дней в стране выявлено 205 тысяч случаев заболевания, 436 на сто тысяч населения. Правительство Испании 25 октября ввело режим повышенной готовности. Он предусматривает действие комендантского часа на всей территории страны.

Общее число заразившихся с момента начала эпидемии COVID-19 во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались свыше 35,5 тысячи. Французские власти рассматривают идею повторного введения режима самоизоляции в стране на месяц на фоне ухудшения санитарной обстановки, сообщают местные СМИ. Карантин может быть введен уже 29 октября и иметь более гибкие рамки, чем при введенном в марте режиме самоизоляции.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 27 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 33 858 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 14 829 пациента выздоровели, 253 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 707 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 4 022, в ковид-гостиницах – 2 344.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.

По материалам мировых СМИ