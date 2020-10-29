О чем пишут грузинские газеты: грядет новый антирекорд лари?

Какие партии войдут в пятерку лидеров на парламентских выборах, захлестнет ли Грузию после выборов волна протеста и ожидается ли очередное падение грузинской национальной валюты после выборов - главные темы в грузинской прессе

Какие партии войдут в пятерку лидеров на выборах?

В различных опросах перед выборами пятерка партий-лидеров выглядит по-разному, но везде в опросах "Грузинская мечта" и "Национальное движение" занимают первое и второе место. Газета "Резонанси" пишет, по прогнозам аналитиков, кто войдет в пятерку лучших партий, которые пройдут в парламент.

Аналитик Арчил Гамзардия считает, что есть несколько основных институционально состоявшихся партий с финансовыми ресурсами, такие как "Грузинская мечта", "Национальное движение", "Европейская Грузия", а затем с равными ресурсами - "Новая Грузия", "Альянс патриотов" и "Лело".

"Возможно, за ними последует партия Нино Бурджанадзе, "Гирчи", "Лейбористы", которые, по имеющимся данным, пользуются равной поддержкой. Условно, могут быть очень небольшие различия в процентном соотношении между четвертым, пятым, шестым и седьмым местами - так что парламентские показатели будут плюс-минус один депутат", - сказал Гамзардия газете "Резонанси".

При этом аналитик отметил, что самое главное, что в этих опросах большая доля тех людей, которые не отвечают или не определились, за кого голосовать, и очень важным фактором является то, пойдут ли они на выборы или нет.

"Молчаливые избиратели подобны "мине", готовой к взрыву, и их голос может быть решающим... Если эти люди выразят свою волю, тогда мы сможем получить перевернутые данные, и так называемые лидеры могут оказаться в меньшинстве, хотя будет ли это сделано или нет, никто не знает", - сказал Гамзардия.

По прогнозу политолога Рамаза Сакварелидзе в пятерку лучших партий войдут "Грузинская мечта", "Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Европейская Грузия", аналогично опросу британской исследовательской компании Survation, который проводился по заказу телекомпании Rustavi 2.

"Они будут в пятерке, но с точки зрения принятия решений, если этот прогноз сбудется, я думаю, что решение снова будет принимать "Мечта", а остальные будут подвергнуты критике", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

По его словам, молчаливые избиратели, как правило, составляют большой процент и могут изменять рейтинги, но смотря по какой причине они молчат.

"Мы видели, как молчаливых, так и избирателей-обманщиков, которые в 2012 году говорили социологам, что выбирают Мишу, а затем отдали голос Иванишвили", - отметил Сакварелидзе.

Аналитик Корнелий Какачия считает, что в парламент не попадут партии, которые мало известны обществу.

"Избирательная среда сравнительно мирная, что было мало ожидаемо. Наверное, из-за эпидситуации, поэтому активность может быть низкой. Кто попадет или нет в будущий парламент – сложный вопрос, это решит грузинский избиратель, заказ которого – многопартийный парламент. Хотя малоизвестным обществу партиям будет сложно попасть в этот парламент. Надеюсь, выборы пройдут спокойно, если не будет серьезных фальсификаций со стороны власти и в легитимности выборов не будут сомневаться", - сказал Какачия газете "Резонанси".

Захлестнет ли Грузию реальная волна протеста?

Через два дня пройдут парламентские выборы и будет ясно, кого выберут люди. По сегодняшним данным, "Грузинская мечта" и "Национальное движение" - две основные силы на политической арене. Что станет так называемой "красной линией" на выборах и в каком случае оппозиция начнет акции протеста, пишет газета "Резонанси".

Политолог Паата Закареишвили считает, что оппозиция в любом случае выйдет на улицы, вопрос в том, последует ли за ней народ. При этом отметил, что главной "красной линией" на выборах станет "циничная и наглая фальсификация".

"Фальсификация должна быть циничной и наглой, должны бросить большое количество бюллетеней в урну и это должно быть документально подтверждено, чтобы люди возмутились. Если фальсификации не будут циничными и наглыми, я сомневаюсь, что население выйдет на улицы", - сказал Закареишвили газете "Резонанси".

По словам политолога, основанием так считать служит самое постыдное событие, которое произошло в истории Грузии – 14 ноября 2019 года депутаты из парламентского большинства не поддержали законопроект о поправках в Конституцию, обеспечивающих переход со смешанной на пропорциональную избирательную систему.

"Тогда общественность пропустила и даже не почувствовала, что произошло, и когда общественность пропускает такие вещи, я сомневаюсь, чтобы они вышли на улицы из-за очередного призыва оппозиции", - сказал Закареишвили.

Политолог полагает, что по окончании второго тура правительство объявит чрезвычайное положение и запретит из-за коронавируса места сбора.

"Это может усугубить ситуацию, но в любом случае я думаю, что оппозиция не получит поддержки населения, что действительно печально", - сказал он.

Аналитик Ника Читадзе считает, что так называемой "красной линией" станет несовпадение результатов Центризбиркома и экзитполов и определенные нарушения в избирательном процессе, которые могут быть связаны с нецелевым использованием административного ресурса.

"То есть концентрация активистов "Мечты", а также, если камеры где-то зафиксировали, что бросили пачкой бюллетени для голосования, или другие подобные действия. Плюс, если заключение международных организаций будет отрицательным, естественно, в этом случае начнутся акции протеста", - сказал Читадзе газете "Резонанси".

Политолог напомнил, что именно по вышеперечисленным причинам произошла "резолюция роз", и выразил надежду, что на этот раз этого не случится и выборы пройдут мирно.

"У оппозиции стабильный электорат, и я думаю, что люди выйдут на улицы. Надеюсь, не дойдет до того, чтобы создать основу для этого. Однако, согласно различным опросам общественного мнения, более 50% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении. Существует предположение, что много людей выйдет на улицы для протеста", - сказал Читадзе.

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что сегодня в населении нет такого большого протестного настроя, чтобы оппозиция смогла поднять реальную волну протеста, которая сможет создать опасность власти.

"Хотя бы такой волны, как сегодня в Беларуси. Если оппозиция сможет поднять такую волну протеста и народ в действительности выйдет на улицу с собственным протестом, а не позову других, тогда этому не поможет ни локдаун и ничего другого", - сказал Дзабирадзе газете "Ахали таоба".

В связи с заявлениями правящей партии о том, что готовится революционный сценарий и вооруженный бунт, аналитик считает, что, если есть по этому поводу оперативная информация, власть должна действовать, а не делать заявлений.

"Что касается того, что параллельно с избирательными штабами существуют вооруженные штабы, которыми руководит Мерабишвили, никто не думает, что он ангел, но, если власть знает о существовании таких штабов и тем более имеет оперативную информацию об оружии, тогда нужно действовать, а не делать заявления… Хотя я думаю, что дело в другом… "Грузинская мечта" думает, что крики "Миша идет" не сработали и нужно еще больше усилить отрицательный заряд", - сказал Дзабирадзе.

Ожидается ли падение лари после выборов?

После осеннего падения национальной валюты интересно посмотреть, какой будет ее отметка после выборов. Из-за ряда негативных факторов ожидается, что с ноября лари резко обесценится. Эксперты заявляют, что, если Национальный банк не вмешается в укрепление курса лари, события будут развиваться по плачевному сценарию, пишет газета "Резонанси".

Специалист в банковской сфере Лия Элиава заявляет, что лари обесценится после выборов, но для того, чтобы падение было небольшим, Национальному банку необходимо продолжить интервенции, иначе темпы девальвации будут высокими, а результаты - тяжелыми.

"Обесценивание, которое начнется после выборов, вероятно, продлится как минимум 1-2 месяца, а возможно, и дольше – зависит от скорости обесценивания. Главное не опускаться до отметки 4,0. Я предполагаю, что после выборов произойдет быстрое обесценивание, потому что неопределенность, которая все еще царит в политике, повлияет прямо на обменный курс лари и экономику в целом", - сказала Элиава газете "Резонанси".

По ее словам, когда политическая ситуация более-менее наладится, будет сформирован парламент, и бизнесменам станет ясен порядок принятия решений и перераспределение сил, тогда уже можно будет остановить отток капитала из страны и начать укрепление лари.

"В целом, курс лари предсказать невозможно, потому что действия Нацбанка неясны. Если Нацбанк продолжит валютные интервенции, то обесценивание лари будет очень небольшим, но если он откажется от лари, как это было в предыдущие периоды, то, конечно, девальвация будет интенсивной", - сказала Элиава.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба"