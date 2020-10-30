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Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 30 октября

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1410)
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Цифра ковид-зараженных в мире с начала пандемии приблизилась к 45 миллионам, эпидемия унесла жизни более миллиона человек

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 30 октября составило 44 351 506, скончались 1 171 255 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Медик в лаборатории наблюдает под микроскопом на зараженную коронавирусом клетку
© photo: AFP 2020 / NICOLAS ASFOURI
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Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 998 930, на втором месте Европа – 9 885 328, на третьем Азия – 9 080 126.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 479 427, скончались 7 126 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 44 942 003 выявленных случаях инфицирования и 1 180 277 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 78 тысяч, еще почти тысяча человек скончалась, сообщает университет Джонса Хопкинса.

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По информации университета, за минувшие 24 часа медики в США зафиксировали еще 78 981 случай заражения, скончались 994 человека с подтвержденным коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 73 240 новых случаях и 985 летальных исходах.

Рекордный рост случаев заражения был зафиксирован 24 октября, тогда в США сообщили о 83 757 случаях заражения за сутки.

Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, скончались 227 774 пациента с COVID-19. Излечились более 3,5 миллиона заболевших.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Коронавирус выявлен в Индии у 8 миллионов человек, за последние сутки медики выявили более 49,8 тысячи новых случаев. Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. 

Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1 миллиона тестов медики выявили более 56,4 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 7,3 миллиона.

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Число лечащихся от коронавируса продолжает уменьшаться, за сутки оно сократилось на 7,1 тысячи. Всего лечение в больницах проходят более 603 тысяч человек. Число умерших превысило 120 тысяч, за сутки от болезни скончались 517 человек.

"Среднесуточная смертность от COVID-19 в Индии постоянно снижается на протяжении последних 6 недель. Стабильно снижающаяся смертность (в настоящее время 1,5%) показывает Индию в мировом масштабе как страну с одним из самых низких показателей летальности", - отметило министерство здравоохранения.

Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.

На третьем месте – Бразилия. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось на 26 106, сообщает министерство здравоохранения страны. За минувшие 24 часа в Бразилии скончались 513 пациентов с диагностированным коронавирусом.

С начала эпидемии в Бразилии COVID-19 заболели 5 494 376 человек, в общей сложности умерли 158 969 пациентов с подтвержденным COVID-19. Излечились более 4,9 миллиона инфицированных.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 23 065, скончались 280 человек, следует из данных минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 24 701 человека, скончались 310 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 965 340 человек, скончались 45 955.

Президент России Владимир Путин (в жёлтом комбинезоне) во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (24 марта 2020). Поселок Коммунарка
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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831. Накануне был зарегистрирован 24 991 новый случай. В общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 616 595 подтвержденных случаев COVID-19. Жертв инфекции по стране стало больше на 217, общее число скончавшихся превысило 38 тысяч и достигло 38 122. Накануне погибших было 205.

Власти Австрии зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса – 4 453. Из них 821 – в столице Вене. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 93 949 заболевших COVID-19, из них 63 366 выздоровели, то есть в данный момент в республике 30 583 больных в активной фазе. Из-за коронавируса скончались 1 056 человек.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Португалии за сутки увеличилось на 4224, это новый рекордный суточный показатель в стране за время пандемии, сообщается на сайте министерства здравоохранения. 

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В Греции за минувшие сутки выявили 1211 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 35 человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 35 510. Уточняется, что за минувшие сутки 12 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 615 человек.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 679, до 313 114, скончались 26 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 508, сообщает министерство здравоохранения.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 30 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 35 567 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 16 904 пациента выздоровели, 273 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 324 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 4 209, в ковид-гостиницах – 2 346.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.

По материалам мировых СМИ

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1410)
Теги:
Коронавирус COVID-2019


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