Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 30 октября

Цифра ковид-зараженных в мире с начала пандемии приблизилась к 45 миллионам, эпидемия унесла жизни более миллиона человек

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 30 октября составило 44 351 506, скончались 1 171 255 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 998 930, на втором месте Европа – 9 885 328, на третьем Азия – 9 080 126.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 479 427, скончались 7 126 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 44 942 003 выявленных случаях инфицирования и 1 180 277 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 78 тысяч, еще почти тысяча человек скончалась, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По информации университета, за минувшие 24 часа медики в США зафиксировали еще 78 981 случай заражения, скончались 994 человека с подтвержденным коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 73 240 новых случаях и 985 летальных исходах.

Рекордный рост случаев заражения был зафиксирован 24 октября, тогда в США сообщили о 83 757 случаях заражения за сутки.

Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, скончались 227 774 пациента с COVID-19. Излечились более 3,5 миллиона заболевших.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Коронавирус выявлен в Индии у 8 миллионов человек, за последние сутки медики выявили более 49,8 тысячи новых случаев. Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом.

Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1 миллиона тестов медики выявили более 56,4 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 7,3 миллиона.

Число лечащихся от коронавируса продолжает уменьшаться, за сутки оно сократилось на 7,1 тысячи. Всего лечение в больницах проходят более 603 тысяч человек. Число умерших превысило 120 тысяч, за сутки от болезни скончались 517 человек.

"Среднесуточная смертность от COVID-19 в Индии постоянно снижается на протяжении последних 6 недель. Стабильно снижающаяся смертность (в настоящее время 1,5%) показывает Индию в мировом масштабе как страну с одним из самых низких показателей летальности", - отметило министерство здравоохранения.

Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.

На третьем месте – Бразилия. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось на 26 106, сообщает министерство здравоохранения страны. За минувшие 24 часа в Бразилии скончались 513 пациентов с диагностированным коронавирусом.

С начала эпидемии в Бразилии COVID-19 заболели 5 494 376 человек, в общей сложности умерли 158 969 пациентов с подтвержденным COVID-19. Излечились более 4,9 миллиона инфицированных.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 23 065, скончались 280 человек, следует из данных минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 24 701 человека, скончались 310 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 965 340 человек, скончались 45 955.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831. Накануне был зарегистрирован 24 991 новый случай. В общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 616 595 подтвержденных случаев COVID-19. Жертв инфекции по стране стало больше на 217, общее число скончавшихся превысило 38 тысяч и достигло 38 122. Накануне погибших было 205.

Власти Австрии зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса – 4 453. Из них 821 – в столице Вене. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 93 949 заболевших COVID-19, из них 63 366 выздоровели, то есть в данный момент в республике 30 583 больных в активной фазе. Из-за коронавируса скончались 1 056 человек.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Португалии за сутки увеличилось на 4224, это новый рекордный суточный показатель в стране за время пандемии, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

В Греции за минувшие сутки выявили 1211 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 35 человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 35 510. Уточняется, что за минувшие сутки 12 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 615 человек.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 679, до 313 114, скончались 26 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 508, сообщает министерство здравоохранения.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 30 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 35 567 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 16 904 пациента выздоровели, 273 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 324 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 4 209, в ковид-гостиницах – 2 346.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.

По материалам мировых СМИ