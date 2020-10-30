Памятка избирателя в Грузии:как проголосовать без вреда для здоровья- пошаговая инструкция

Парламентский выборы в Грузии пройдут в условиях пандемии коронавируса и поэтому важно соблюдать все правила безопасности, разработанные эпидемиологами

Sputnik Грузия представляет вам полную инструкцию, как проголосовать без вреда для здоровья.

На избирательный участок избиратель может попасть только в маске. Исключения составят люди, которым нельзя носить маску по медицинским показателям, после представления справки от врача.

Далее он проходит следующие процедуры:

Проходит проверку маркирования

Опускает маску при представлении удостоверения личности члену комиссии, стоящему в дверях участка

Одевает маску

Дезинфицирует руки

Подает регистратору паспорт или удостоверение личности и опускает маску

Одевает маску и проходит процедуру маркирования – нанесение на ноготь специальной жидкости, видной под ультрафиолетом

Получает ручку и расписывается в регистрационном журнале

Получает бюллетени

Голосует в кабине

Кладет бюллетени в конверт и забрасывает их в урну

Кладет ручку в специальный контейнер

Дезинфицирует руки

Выходит из участка.

Меры безопасности на участке