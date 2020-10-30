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Парламентские выборы в Грузии - второй тур

Памятка избирателя в Грузии:как проголосовать без вреда для здоровья- пошаговая инструкция

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20201030/249857239/Pamyatka-izbiratelya-v-Gruziikak-progolosovat-bez-vreda-dlya-zdorovya--poshagovaya-instruktsiya.html

Парламентский выборы в Грузии пройдут в условиях пандемии коронавируса и поэтому важно соблюдать все правила безопасности, разработанные эпидемиологами

Sputnik Грузия представляет вам полную инструкцию, как проголосовать без вреда для здоровья.

На избирательный участок избиратель может попасть только в маске. Исключения составят люди, которым нельзя носить маску по медицинским показателям, после представления справки от врача.

Далее он проходит следующие процедуры:

  • Проходит проверку маркирования
  • Опускает маску при представлении удостоверения личности члену комиссии, стоящему в дверях участка
  • Одевает маску
  • Дезинфицирует руки
  • Подает регистратору паспорт или удостоверение личности и опускает маску
  • Одевает маску и проходит процедуру маркирования – нанесение на ноготь специальной жидкости, видной под ультрафиолетом
  • Получает ручку и расписывается в регистрационном журнале
  • Получает бюллетени
  • Голосует в кабине
  • Кладет бюллетени в конверт и забрасывает их в урну 
  • Кладет ручку в специальный контейнер
  • Дезинфицирует руки
  • Выходит из участка.

Меры безопасности на участке

  • За сутки до выборов все здания, где будут проходить выборы, будут продезинфицированы.
  • Перед входом будут установлены дезобарьеры
  • Все члены комиссии, представители партий, наблюдатели и представители СМИ 31 октября, до того как попасть в здание, должны будут пройти термоскриниг
  • При температуре 37 и выше при повторной проверке в здание человека не пустят
  • Члены комиссии будут находится в масках, щитах и одноразовых перчатках.
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)


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