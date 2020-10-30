Памятка избирателя в Грузии:как проголосовать без вреда для здоровья- пошаговая инструкция

Sputnik Грузия представляет вам полную инструкцию, как проголосовать без вреда для здоровья.
На избирательный участок избиратель может попасть только в маске. Исключения составят люди, которым нельзя носить маску по медицинским показателям, после представления справки от врача.
Далее он проходит следующие процедуры:
- Проходит проверку маркирования
- Опускает маску при представлении удостоверения личности члену комиссии, стоящему в дверях участка
- Одевает маску
- Дезинфицирует руки
- Подает регистратору паспорт или удостоверение личности и опускает маску
- Одевает маску и проходит процедуру маркирования – нанесение на ноготь специальной жидкости, видной под ультрафиолетом
- Получает ручку и расписывается в регистрационном журнале
- Получает бюллетени
- Голосует в кабине
- Кладет бюллетени в конверт и забрасывает их в урну
- Кладет ручку в специальный контейнер
- Дезинфицирует руки
- Выходит из участка.
Меры безопасности на участке
- За сутки до выборов все здания, где будут проходить выборы, будут продезинфицированы.
- Перед входом будут установлены дезобарьеры
- Все члены комиссии, представители партий, наблюдатели и представители СМИ 31 октября, до того как попасть в здание, должны будут пройти термоскриниг
- При температуре 37 и выше при повторной проверке в здание человека не пустят
- Члены комиссии будут находится в масках, щитах и одноразовых перчатках.