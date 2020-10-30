Пандемия, выборы, криминал – "адская смесь" и каким будет результат?

Колумнист Sputnik Грузия рассказывает, какие темы в основном освещались местными газетами на этой неделе перед выборами

Последнюю неделю до выборов пресса то и дело предрекала, что, пытаясь склонить чашу весов в свою пользу, политические конкуренты скоро, ну совсем скоро, обрушат друг на друга серию сенсационных компроматов.

И у власти, и у оппозиционных партий недостаточно ресурсов для утверждения своего превосходства, считает политолог Арчил Гамзардия, это мешает им представить избирателю позитивные перспективы ("Резонанси", 27.10). Так будут ли компроматы? – задает эта же газета сакраментальный вопрос.

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Возможно, как заметил Гигла Барамидзе ("Ахали таоба", 28.10), наше общество привыкло к мерзостям, и его уже ничем не удивишь.

Во всяком случае, "сенсационных" разоблачений типа "тюремных кадров" 2012-го обнародовано не было. Потому перед уходом на выходные газета "Резонанси" (30.10) переиначила вопрос – ждать ли нам беспорядков 31-го?

"Мечта" не выиграет – это оппозиция проиграет

"Мечта" не выиграет выборы, это оппозиция их проиграет, лукаво заметил политолог Вахтанг Дзабирадзе (26.10). Выглядит как игра слов, но в них кроется глубокий смысл.

Многие новые партии, отмечает газета, сделали упор как раз на позитивной повестке дня, и это способствовало росту их рейтинга. Впрочем, основная борьба все равно развернется между "Грузинской мечтой" и главной оппозиционной силой "Национальным движением".

Победа правящей партии сомнений почти ни у кого не вызывает. Сбавил тон даже такой апологет националов, как Роман Гоциридзе. Он уже не утверждает, что его партия одержит уверенную победу, а доказывает, что оппозиция победит по сумме набранных голосов ("Ахали таоба", 28.10). При этом республиканец Леван Бердзенишвили продолжает намекать, что Бидзине Иванишвили, возможно, придется бежать из страны (30.10).

Вопреки ему Сосо Цинцадзе дает в том же номере утешительный прогноз. Оппозиция не так глупа, чтобы, устроив вооруженную провокацию, натравить на себя всю мировую общественность. Не надо искусственно придавать процессам экзальтацию, заключает эксперт.

Скорее всего, "Мечта" в третий раз подряд придет во власть, поскольку, как выразился Дзабирадзе, значительная часть людей пока не готова дать ей отставку ("Резонанси", 30.10). Важно другое – с каким результатом она победит. Сохранит ли правящая команда политическую монополию?

Если выборы пройдут демократически, предполагает Ника Читадзе, партия власти наберет лишь 25-35 % голосов. Имеет значение, пойдут ли люди голосовать. Некоторые эксперты полагают, что пандемия отрицательно скажется на активности избирателей, и власть это устраивает. Вдобавок, многие граждане проживают не по месту регистрации, а правящая команда располагает ресурсами, чтобы выборочно доставить свой электорат на участки ("Ахали таоба", 27.10).

Правда, наряду с этим, существует и мнение, что голосовать придет более 70 процентов обладающих правом голоса (28.10) – рекордное число. Сосо Цинцаде приводит не менее внушительную цифру – 60% (26.10).

Что может изменить "молчащий" избиратель

Аналитик Арчил Гамзардия полагает, что картину выборов может радикально поменять неопределившийся, или так называемый "молчащий", избиратель. Рамаз Сакварелидзе не до конца согласен с коллегой. По его мнению, опыт показывает, что голоса "молчащих" обычно распределяются в той же пропорции, что и остальные ("Резонанси", 29.10).

К тому же, по данным пиар-компании "Джепра", процент граждан, принимающих решение непосредственно перед урной для голосования уже снизился с 35% до 15%. А в день выборов он обычно составляет не более 7% и, как правило, не влияет на общее распределение голосов ("Резонанси", 26.10).

Тем не менее, главные политические соперники до последнего не перестали остро критиковать друг друга. И если к такому стилю оппозиции граждане привыкли, то резкая атака партии власти и ее сторонников для многих оказалась непривычна.

"Избиратель, не ошибись 31 октября и навсегда отвернись от злой силы, предавшей Грузию!" - дает крупную шапку на первой полосе "Сакартвелос Республика" (29-30.10). За ней следует другая – "Твердое нет продавшим родную землю".

Агитация, прямо скажем, в духе старых времен. И неудивительно, что ее венчает плакат, стилизованный под времена Гражданской войны, но с обратным намеком. На нем изображен Михаил Саакашвили в красноармейской шапке-шлеме с направленным на читателя указательным пальцем. И подпись: "А ты записался в ряды мятежников?"

"Асавал-Дасавали" (26.10-1.11) дала во всю первую полосу коллаж, добавив к портрету экс-президента его соратников. Только вместо указательного пальца изобразила руки, вытянутые в фашистском приветствии.

Тема мятежа обыгрывается не случайно. По словам Ираклия Кобахидзе, в социсследованиях, проведенных по заказу националов, присутствует вариант ответа, допускающий, в случае недовольства, захват правительственных зданий и вооруженный протест. Кроме того, есть информация, что параллельно с избирательными штабами у них открыты и так называемые революционные штабы ("Резонанси", 29.10).

Представители оппозиции категорически это отрицают. А Рамаз Сакварелидзе допускает, что власть просто защищается (28.10). Многие обозреватели объясняют обвинения как с одной, так и с другой стороны желанием припугнуть и мобилизовать свой электорат.

Но учитывают ли политики возможные последствия? Отец жертвы прежнего режима Буты Робакидзе уже заявил, что в случае протеста он и его сторонники устроят массовую контракцию.

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Впрочем, как заметил Паата Закареишвили, оппозиция выйдет в любом случае, главное, чтобы за ней не пошел народ (29.10).

Прогнозы – дело неблагодарное. Особенно, если из-за громадных расхождений они заставляют усомниться в объективности и теряют смысл. Так, Ника Читадзе предсказывает, что более чем в 20 мажоритарных округах состоится второй тур. А его коллега Гия Абашидзе возражает, мол, только в десяти (28.10).

Какие еще факторы способны повлиять сегодня на мнение избирателей?

Оставим в стороне коронавирус. Общество понимает: новая вспышка пандемии – тенденция общемировая. С криминалом сложнее. Фокусирование СМИ на отдельных фактах создает ощущение, что страна вот-вот разрушится ("Сакартвелос Республика", 29-30.10).

По мнению аналитиков, зугдидский факт захвата заложников отрицательно сказался на рейтинге властей. Официальные представители акцентируют внимание на том, что заложнику дали уйти, лишь бы не пострадали люди. Но кое у кого возникли подозрения иного рода.

Эксперт Мамука Арешидзе, будучи по образованию режиссером драмы, отметил, что в свое время его учили считывать язык тела. Поведение части заложников после захвата, осторожно замечает он, не соответствовало ситуации ("Квирис палитра, 26.10-1.11).

Еще один серьезный фактор – голоса этнических меньшинств. Как оценивают нейтралитет Грузии в карабахской войне компактно проживающие в стране армяне и азербайджанцы? Опытный эксперт по проблемам нацменьшинств Паата Закареишвили уверен: инциденты, имевшие место в этих регионах, связаны исключительно с борьбой местных элит. Подавляющее же большинство жителей одобряют нейтральную позицию властей.

Что ж, ждать предварительных результатов осталось недолго.

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