О чем пишут грузинские газеты: ожидаются ли в Грузии беспорядки после выборов?

Ожидаются ли беспорядки после проведения в Грузии парламентских выборов, встанет ли вопрос о проведении внеочередных выборов и зависит ли положительная динамика в экономике от результатов выборов – главные темы в грузинской прессе

Кто не смирится с результатами выборов?

Общество, отпустившее "Национальное движение" из власти в 2012 году, стоит перед переломным выбором. На политической арене, по сегодняшним данным, две основные силы - "Грузинская мечта" и "Национальное движение". Какое решение примет избиратель, как будут развиваться события в случае победы одной из этих двух политических сил, с каким сценарием не смирятся избиратели и ожидается ли противостояние на акции 31 октября, анонсированной "Национальным движением", пишет газета "Резонанси".

"Победа "Национального движения" очень сомнительна, но, если произойдет чудо и подтвердится ее победа, и в этом случае я не жду от "Грузинской мечты" необдуманного шага. Соответственно, не жду серии противостояний и акций. Но если победит "Грузинская мечта", и шансы этого высоки, мы уже видим, что "Национальное движение" заранее готовится к протесту и анонсирует акцию после выборов", - сказал политолог Рамаз Сакварелидзе газете "Резонанси".

Политолог думает, что общество не смирится с победой "националов", так как это те люди, которые выразили свою волю в 2012 году, и ни на одних выборах не дали возможности кандидатам этой партии победить.

"Поэтому для большинства людей будет неубедительным, если произойдет чудо и они победят, поскольку у их победы нет реального основания, потому что они давно утратили расположение населения", - сказал Сакварелидзе.

Политолог думает, что на митинге "националов", объявленном 31-го вечером, ожидается противостояние, так как они постараются создать такую среду, поэтому главная задача - провести выборы в полном соответствии с самыми высокими стандартами, в мирной обстановке.

"Весь мир наблюдает за выборами, поэтому для "Грузинской мечты" проигрышны любые лишние силовые действия, которые выходят за рамки закона. "Националы", конечно, будут пытаться спровоцировать различные напряженные действия, а "Мечта" постарается не поддаваться на их провокации и не повторить ночь 20 июня 2019 года", - сказал Сакварелидзе.

Политолог Ника Читадзе считает, что, если "Грузинская мечта" сфальсифицирует выборы, за этим последуют акции протеста, а если "Национальное движение" победит, "Мечте" придется так передать власть оппозиции, как это сделало "Национальное движение" в 2012 году.

"Если "Мечта" не нарушит нормы в рамках избирательной кампании и не изменит результаты выборов, тогда "Национальное движение" пойдет другим путем. Возможно, войдет в парламент и в будущем будет оппонентом "Грузинской мечты". Если победят "националы", то в этом случае, думаю, "Грузинской мечте" будет сложно признать результаты выборов и уступить власть. Поэтому ожидается осложнение ситуации", - сказал Читадзе газете "Резонанси".

Позитивным был бы сценарий, по словам политолога, если "Грузинская мечта" признает поражение, как это признало "Национальное движение" в 2012 году.

По его словам, социологические исследования показывают, что общество хочет сменить власть, но для радикальной части будет неприемлемо возвращение к власти "Национального движения", поэтому они могут выйти на улицы и протестовать.

"Я думаю, что митинг, объявленный "Национальным движением" 31-го числа, будет мирным, хотя со стороны власти можно ожидать всего. Мы видели, что произошло 20 июня 2019 года. Так что не исключено, что митинг будет разогнан, но в целом думаю, что акция продет без противостояний и нарушений закона не будет", - сказал Читадзе.

Ожидается ли проведение внеочередных выборов?

По прогнозу конституционалиста Автандила Деметрашвили, ни одна политическая сила не сможет набрать на предстоящих выборах необходимого количества голосов, чтобы независимо сформировать правительство, поэтому может встать вопрос о проведении внеочередных выборов, пишет газета "Резонанси".

"Кто из участвующих в выборах партий преодолеет барьер и кто останется вне парламента, решение примет грузинский избиратель 31 октября, несмотря на то, что "Мечта" уверена, что победит во всех городах и регионах. Оппозиция также уверена в победе и советует власти подготовиться к переходу в оппозицию. Эксперты полагают, что реальный шанс пройти в парламент десятого созыва имеют только 7-8 партий, и это будут основные партии", - сказал Деметрашвили.

По словам конституционалиста, все партии, участвующие в выборах, имеют амбиции на победу, и это естественно, но на этих выборах ни одна политическая сила не сможет набрать более 40% голосов по пропорциональной системе.

"Национальное движение" получит около 25-30%. Остальное будет перераспределено на другие оппозиционные партии. Например, "Лело" получит 4%, Нателашвили 3%, "Альянс патриотов" 3% и так далее. Второй тур пройдет примерно в 15-16 округах. Но главное - кто сформирует правительство в следующем парламенте, какая политическая сила. Если "Грузинской мечте" не удастся получить абсолютное большинство со своими партиями-сателлитами и оппозиция не сможет сформировать правительство, тогда Саломе Зурабишвили будет вынуждена распустить парламент. Поэтому я не исключаю, что может встать вопрос проведения новых выборов", - сказал Деметрашвили.

Как повлияют выборы на экономику?

Установление положительной тенденции в экономике в значительной степени зависит от результатов выборов, от того, в каких условиях они будут проходить и насколько справедливо, чтобы не стать причиной напряженности, которая может вызвать большие проблемы в будущем, сказал президент "Новой экономической школы – Грузия" Паата Шешелидзе газете "Резонанси".

"Главное, чтобы не произошло конфликта, напряженности и прочего. Ясно, что, если будет спокойствие и напряженность спадет, появится перспектива нормального развития, что увидят и местные, и иностранцы, это должно быть обеспечено результатами выборов. Иначе инвесторы еще больше воздержатся от вложения капитала, и тогда нам будет сложно выбраться из этого болота", - сказал Шешелидзе.

Экономист считает, что одна из основных проблем, которая может создать опасность экономике, – это рост безработицы, поэтому в период после выборов именно на этом нужно заострить внимание и новая правительственная команда должна создать перспективы трудоустройства.

По его словам, аналогичная ситуация во многих странах мира, поэтому работающие в этой сфере должны позаботиться об альтернативной занятости.

"Даже если открыть сегодня все рынки, невозможно вернуться к положению, существовавшему до пандемии, поэтому необходимо искать новые возможности, у кого какие ресурсы есть", - сказал Шешелидзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"