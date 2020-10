Топ-10 лучших кинофильмов про выборы

Для того, чтобы немного развлечься, а также узнать, с какими курьезами выборы и предвыборная гонка проходили в разные периоды и в разных странах, Sputnik Грузия подготовил топ-10 самых лучших, смешных и остроумных фильмов про выборы.

"Кандидат" (The Candidate), 1972

Комедийная драма американского режиссера Майкла Ритчи об избирательной кампании на пост сенатора с неподражаемым Робертом Редфордом в главной роли. Фильм рассказывает о том, насколько грязные игры разворачиваются вокруг выборных кампаний на всех уровнях власти.

Герой картины – честный юрист-идеалист, который, согласившись участвовать в гонке за кресло сенатора штата Калифорния, натыкается на рифы, разрушающие его представления о чистоте и непорочности политики. Примечательно, что сценарий киноленты "Кандидат" получил "Оскар". А это, в свою очередь, говорит о том, что система выборов в фильме показана весьма достоверно.

"День выборов", 2007

Это, по определению авторов, "фарс-мажорная" комедия и экранизация одноименного спектакля "Квартета И".

По сюжету, четверо сотрудников отправляются в одну из областей Среднего Поволжья для проведения избирательной кампании кандидата Игоря Владимировича Цаплина. Герои попадают под прессинг действующего губернатора, сталкиваются с местными бандитами, милицией, казаками и военными, лояльными действующей власти. Но несмотря на высокий профессионализм и откровенную слабость противника, Игорю Цаплину и его "команде" все же удается победить на выборах, однако не в той области.

"Плутовство" (Wag the Dog), 1997

Сюжет этой черной комедии от режиссера Барри Левинсона разворачивается на фоне нашумевшего сексуального скандала в Белом доме. Чтобы отвлечь внимание общественности от адюльтера президента, решено устроить маленькую победоносную войну на Балканах. Правда, без кровопролития.

Прессе подкидывают информацию о зарождающемся конфликте, она, как всегда, раздувает скандал, которому весь мир безоговорочно поверил. И все это на экранах телевизора, параллельно с предвыборными роликами. Главные роли в комедии блестяще сыграли Джастин Хоффман и Роберт де Ниро. Но самое смешное то, что картина была снята до того, как разгорелся громкий скандал с обнародованием факта сексуальных отношений между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 25-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

"Вся президентская рать" (All the President's Men), 1976

Фильм снят по реальной истории – расследовании журналистов газеты "Вашингтон Пост" Боба Вудворда и Карла Бернстейна, которых в фильме сыграли Роберт Редфорд и Дастин Хоффман.

Репортерам удается раскрыть грязный заговор президента Никсона против его конкурента на предстоящих выборах. И все это накануне выборов. В конце концов эта история привела к отставке Никсона, а само громкое дело получило название "Уотергейтский скандал". Фильм режиссера Алана Пакулы получил четыре премии "Оскар".

"Опасная игра Слоун" (Miss Sloane), 2016

Элизабет Слоун – самый востребованный, рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

"Опасная игра Слоун" – захватывающий американский политический триллер режиссера Джона Мэддена. Фильм получил в основном позитивные отклики прессы, в частности, была высоко оценена актерская игра Джессики Честейн, которая была отмечена номинацией на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль – драма.

"Железная Леди" (Iron Lady), 2011

Хотя о политиках-женщинах большое кино рассказывает редко, но с уверенностью можно сказать, что лишь немногие из мужчин-политиков могут сравниться с авторитетом Маргарет Тэтчер. Тем более в исполнении блистательной актрисы Мерил Стрип, которая получила за эту роль "Оскар" и "Золотой глобус".

Фильм повествует, как знаменитая премьер-министр Великобритании отнюдь не с легкостью преодолевала сопротивление консервативной Англии. В картине вы увидите довольно тернистый путь от дочери бакалейщика до лидера мировой политики.

"На линии огня" (In the Line of Fire), 1993

В основе криминального триллера Вольфганга Петерсона лежит история бывшего телохранителя президента Кеннеди, которого спустя много лет начинает преследовать маньяк, собирающийся убить другого президента США.

В картине очень интересно показано противостояние героев Клинта Иствуда и Джона Малковича, которое разворачивается на фоне борьбы за президентский пост. Причем многие эпизоды сценаристами были взяты из реальной жизни, а массовку "сыграли" подлинные встречи с избирателями Билла Клинтона во время его кампании.

"Мама не горюй 2", 2005

Это сиквел российского художественного фильма "Мама, не горюй". На это раз в центре сюжета не криминальные разборки, а политические интриги.

В приморском городе N начинаются выборы мэра. Кандидаты – местный криминальный авторитет Турист и городской Прокурор. Жизнь города резко меняется. Борьба за власть набирает обороты. В город приезжают московские политтехнологи, изо всех сил работает местное телевидение, задействованы все криминальные группировки, поддержать кандидатов приехали даже звезды шоу-бизнеса. И все идет неплохо, пока на побывку не прибывает Морячок, и жизнь тихого города становится окончательно непредсказуемой. В фильме играют Гоша Куценко и Андрей Панин.

"Цветок зла", (La fleur du mal), 2003

В центре фильма французского режиссера Клода Шаброля – загадочная история двух семей Шарпен и Вассер в небольшом городке в районе Бордо. Во время предвыборной борьбы за кресло мэра все тайное становится явным.

Фильм затрагивает события из жизни трех поколений французской провинциальной буржуазной семьи, в которой под фасадом благополучия скрыты страшные факты супружеской неверности, предательства и убийств.

"Человек года" (Man of the Year), 2006

Пожалуй, одна из лучших киноролей великолепного Робина Уильямса. Это история о Томе Доббсе, популярном ведущем сатирических телешоу на политические темы, который по предложению одной из зрительниц баллотируется на пост Президента США и превращает все это мероприятие в немыслимый фарс. И самое удивительное, что избирателям это только нравится.

Наступает день выборов, американцы голосуют с помощью электронной системы Делакрой. И, о Боже, Доббс побеждает! Народ ликует, комик в шоке. Но победа оказывается такой же случайной, как и вся его затея с выборами. Ведь система Делакрой дала сбой и человеком года должен был стать совсем другой кандидат.