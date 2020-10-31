Рекорды выборов 2020 в Грузии: почему они уникальны

В Грузии проходят 11-е по счету выборы в парламент, которые при любом раскладе войдут в историю страны как самые уникальные

Sputnik Грузия предлагает вашему вниманию пять аргументов, подтверждающих уникальность парламентских выборов 2020 в Грузии.

Уникальность процедуры избрания

Выборы 2020 будут единственными выборами в законодательный орган страны, которые пройдут по смешанной системе в условиях сокращения мажоритарных округов. На этих выборах 120 депутатов будут выбирать по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной.

На прошлых парламентских выборах 2016 года из тех же 150 депутатов, 77 выбирали по пропорциональной и 73 – по мажоритарной, на следующих выборах в 2024 году всех депутатов изберут по пропорциональной системе.

Кроме того, это первые в истории Грузии выборы с самым низким проходным барьером для партий – 1%. На всех предыдущих и последующих выборах депутатов законодательного органа проходной барьер для партий составит 5%.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рекорды парламентских выборов 2020 в Грузии

Рекордное число участников выборов

В этих парламентских выборах принимает участие рекордное число партий – 55, из которых семь составляют два блока.

На 120 мест в парламенте по пропорциональной квоте претендуют 6 880 кандидатов, из которых 2 532 – беспартийные.

Что касается 30 мажоритарных мест, то общее число претендентов на них – 485, при этом только за восемь мест в Тбилиси борются 149 человек.

В среднем, конкурс на одно парламентское кресло по пропорциональным выборам составляет 57 человек на место, а на одно мажоритарное – 16 человек на место.

Рекорд по тратам на выборы

В этом году Центральная избирательная комиссия потратит на проведение выборов 42,8 миллиона лари (более $13 млн), из которых большая часть уйдет на избирательные комиссии.

Сами партии также побили рекорд по тратам в период предвыборной кампании, которая стартовала 1 сентября.

По последним данным на 12 октября, расходы партий составили около 23 миллионов лари, из которых более 20 приходится на восемь из 50 участников выборов.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Расходы партий на предвыборную кампанию: 1 сентября - 12 октября

Уникальность результата выборов

Главная интрига этих выборов – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" удержать власть или оппозиция во главе с "Единым национальным движением" возьмет верх?

Но итоги голосования будут историческими при любом раскладе: в случае победы "Мечты" – впервые в истории Грузии партия удержит власть третий срок подряд. Если к власти придет оппозиция – впервые в истории Грузии бывшая правящая партия вернет бразды правления.

Даже если другие партии, прошедшие в парламент, смогут договориться о формировании большинства без "Грузинской мечты" и "Нацдвижения", то это станет первым случаем, когда в оппозиции окажутся две самые популярные партии страны.

Выборы в условиях коронавируса

Парламентские выборы 31 октября войдут в историю как первые выборы в Грузии в условиях коронавируса.

Впервые избиратели придут на участки в масках, а для находящихся в зонах карантина, в клиниках и в самоизоляции, откроют спецучастки.

Кроме того, впервые в истории Грузии членам избирательных комиссий, наблюдателям и представителям СМИ для освещения процесса выборов в тюрьмах пришлось проходить карантин.

Из-за коронавируса также впервые в истории число членов комиссии не будет иметь значения, так как в случае выявления опасного вируса у нескольких членов, их заменят спецгруппы.

Рекорд не удался

Несмотря на все рекорды, из-за мировой пандемии коронавируса число международных наблюдателей на выборах будет скромным. Не приедут даже представители ЦИК ряда стран.

Всего на выборы зарегистрировалось 48 организаций международных наблюдателях, однако большинство из них ограничится скромным составом.

Миссии наблюдателей сократили даже такие организации, как БДИПЧ/ОБСЕ, Национал-демократический институт США и Международный республиканский институт, а вот Евросоюз из-за пандемии и вовсе решил не наблюдать за выборами в Грузии.