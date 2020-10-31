Застолья, животные, романтика при свечах - самые забавные случаи на выборах в Грузии 2020

Мемы Кикабидзе-Траволта, растерянный Кобахидзе, застолья, взаимоподдержка этнических меньшинств и лучшие коньяки на избирательных участках - рассказываем, как нескучно проходит День выборов в Грузии

Страсти, драки, словесные перепалки - это еще не все. Выборы в Грузии - всегда тема не только ответственная и напряженная, но и довольно забавная и никогда не проходит без курьезов. Парламентские выборы – не исключение. К тому же в этом году они проходят в сверхнеобычном режиме - в условиях пандемии COVID-19.

Sputnik Грузия предлагает узнать о самых забавных происшествиях, случившихся в течение дня.

Буба Кикабидзе или Джон Траволта?

Буба Кикабидзе – первый номер списка ЕНД - как и обещал, пошел на выборы и был настроен весьма решительно.

Хотя прийти на свой избирательный участок с первого раза у артиста не получилось. Так Кикабидзе превратился в мем Джона Траволты из "Криминального чтива", который не знает, в какую сторону пойти, и смотрит по сторонам в недоумении.

Как пишут грузинские СМИ, сначала Вахтанг Константинович пришел в школу №55, где знаменитости сказали, что на этом участке он не зарегистрирован. После этого Буба направился в избирательный участок №71, где попытался пройти без очереди, но и там его не пропустили. Одним словом, выборы - не сцена, разобраться сложнее.

Романтические выборы при свечах

Необычный инцидент произошел и на избирательном участке в селе Зеда Эцери в Зугдидском округе, где отключили электроэнергию, поэтому процесс голосования пришлось продолжить при свечах. С чем были связаны технические проблемы, выяснить не удалось.

"А голову ты не забыл?!"

Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе решил пойти на выборы как можно быстрее, с утра, но произошел небольшой конфуз. Дело в том, что Кобахидзе забыл свое удостоверение личности дома, а без документа - участие в выборах невозможно.

В комментариях в соцсетях люди в основном пишут заезженные фразы типа: "А голову ты не забыл?!" Но есть и те, кто защищает Кобахидзе, отмечая, что секретарь "Грузинской мечты" - обычный человек и подобные казусы свойственны всем смертным.

На выборы – все!

Тем, кто не идут на выборы, должно быть стыдно, ведь "голосовать" 31 октября пришла даже собака. В Сети распространилось фото песика, где он на избирательном участке встает на передние лапы, глядя на стол. С первого взгляда может сложиться впечатление, что собака ждет, что вот-вот она получит свой бюллетень.

Если собаке не удалось получить свой бюллетень, то кошка ее опередила. В сети появилось милое и забавное фото, где кошка вместе со своей хозяйкой забрасывает бюллетень в урну. В этот, раз, видимо, на выборах фиксируется высокая явка, что еще можно сказать, если даже столько домашних животных пришли "отметиться"?

Очереди забирают лучших

На просторах Сети появилось одно забавное видео, где мужчина у стола, где должен получить бюллетень, сидит на корточках. Всем известно, что на выборах в этот раз были большие очереди, видимо, мужчина утомился и решил воспользоваться ситуацией и немного отдохнуть. А почему нет?

Может сто грамм?

Выборы-выборами, а расслабиться-то надо! Вот фото, которое было снято в Чиатура. Члены комиссии пронесли на избирательный участок и распили алкоголь, несмотря на замечания наблюдателей.

По другим версиям, это бутылка с жидкостью для протирания поверхностей - коронавирус как-никак.

ჭიათურის 20.56.10-ე უბანზე კომისიის წევრებმა ალკოჰოლური სასმელები შემოიტანეს. დამკვირვებლის შენიშვნის მიუხედავად კომისიის წევრებმა ალკოჰოლური სასმელები დალიეს. Опубликовано Gmc • მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი Суббота, 31 октября 2020 г.

Три в одном

Как мы уже отметили, парламентские выборы - дело серьезное и нешуточное, поэтому в Марнеули некоторые принимают это важное решение группами, как на этом фото, где три женщины стоят за одной будкой.

📌 ხმის მიცემა მარნეულში ☎ ტვ პირველის ცხელი ხაზი: 0322 38 55 77 ✔ დაგვირეკეთ, მოგვწერეთ ან გამოგვიგზავნეთ ფოტო და ვიდეო მასალა დარღვვეების შესახებ Опубликовано TV Pirveli • ტელეკომპანია პირველი Суббота, 31 октября 2020 г.

А если серьезно, то многие отмечают в комментариях, что, судя по всему, одна женщина просто помогает прочитать и разобрать имена кандидатов, так как многие в этом регионе, населенном в основном азербайджанцами, к сожалению, плохо знают грузинский язык.

Эсебуа - в парламент!

Бадри Эсебуа – некогда грустно прославившийся зугдидский захватчик Банка Грузии, который стал популярным и среди избирателей.

К слову, один из жителей Грузии не растерялся, не увидев имя своего "фаворита" в списке кандидатов, взял и сам приписал его в самом низу. Им оказался Бадри Эсебуа - подозреваемый в нападении на банк и взявший 43 заложника. Забавно, что выдуманная партия захватчика называется "Свободные кредиторы".

"Конь в пальто?!"

Конь не конь, но фото оригинального избирателя из Батуми распространилось в одной из групп Facebook. Пожилой мужчина пришел на выборы в теплой шубе. Нет, сегодня, конечно, прохладно, но погоду для шубы в Грузии трудно найти даже зимой, не то что осенью. Эпатажный образ избиратель завершил не менее заметной ковбойской шляпкой.

"Он шел на Хеллоуин и на выборы забежал", "Выглядит солидно, интересно, за кого он проголосовал?", "И оделся тепло, и маску надел", - забавно подмечают пользователи.

Настоящие грузинские выборы

Любое мероприятие в Грузии, естественно, завершается большим застольем. "Ну как не закатить стол после такого серьезного выбора?" – подумали избиратели города Гори и сделали то, что подумали. Стоит, конечно, отметить, что меню банкета было немного скудным.

"Сейчас они перезаразят друг друга", "Им только гармони не хватает", "Такое только если в Грузии увидишь", - пишут пользователи под фото.

Более разнообразный и "серьезный" стол в плане алкоголя был в Болниси. Здесь избиратели также накрыли "поляну" на радостях, то ли празднуя приближающуюся победу любимой партии, то ли просто повод из серии "как здорово, что все мы здесь собрались".