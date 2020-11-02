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Пандемия коронавируса COVID 19 и последствия землетрясения в Турции. Люди на месте бедствия в масках и респираторах

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 2 ноября

© REUTERS / KEMAL ASLAN
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1419)
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Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 473 тысяч новых случаев заражения, скончались 6 578 человек

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 2 ноября составило 45 942 902, скончались 1 192 644 человека, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 20 477 535, на втором месте Европа – 11 062 515, на третьем Азия – 8 251 788.

Эпидемия коронавируса - мужчина в маске собирается подняться в автобус
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За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 473 311, скончались 6 578 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 46 437 615 выявленных случаях инфицирования и 1 199 693 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, более 81 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались 862 человека.

Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
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По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 81 227 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 99,3 тысячи новых зараженных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.

Всего в США зарегистрировали 9 127 108 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 230 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,6 миллиона.

Только 3% пациентов в реанимационных палатах США сейчас поступили туда в связи с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, властям США удалось снизить уровень смертности от коронавируса на 85%.

Коронавирус в Бразилии и Индии

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 10 100, сообщает министерство здравоохранения страны.

Тест на кронавирус. Архивное фото
© AFP / PHILIPPE LOPEZ
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По данным минздрава, за минувшие сутки в Бразилии скончались 190 пациентов с COVID-19.

Таким образом, за все время в Бразилии заразились коронавирусом 5 545 705 человек, в общей сложности с начала эпидемии умерли 160 074 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего вылечились почти 5 миллионов человек.

В Индии зафиксировано 8 208 774 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 17,64% от общего количества зараженных. На сегодня в Индии погибло уже 122 424 человека, летальность составляет 1,49%. Полностью вылечили от вируса 7 511 472 человека, восстановление составляет 91,51%.

Ситуация в мире

Китай за минувшие сутки выявил 24 случая коронавируса, в том числе 21 – ввозной, три – локальные, а также 30 бессимптомных носителей, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 86 021 случай коронавирусной инфекции, 81 024 человека выздоровели, 363 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 3 401, выздоровели 3 100 человек.

Ситуация в Лондоне в связи с коронавирусом
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Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения. В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре – 7,88, далее следуют Бельгия – 6,81, Армения – 6,19 и Черногория – 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1 174 человека.

За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359, скончались 3 251. Проведено 2,28 миллиона тестов.

Медики во Франции выявили 46 290 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

Президент России Владимир Путин (в жёлтом комбинезоне) во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (24 марта 2020). Поселок Коммунарка
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Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции достигло 1 413 915, скончались более 37 тысяч человек. За минувшие 24 часа из-за коронавируса в стране умер 231 человек.

В Испании зафиксировано 1 264 517 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,72% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Испании погибло уже 35 878 человек, летальность составляет 2,84%. Полностью вылечили от вируса 150 376 человек, восстановление составляет 11,89%.

В Италии зафиксировано 679 430 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,46% от общего количества зараженных. На сегодня в Италии погибло уже 38 618 человек, летальность составляет 5,68%. Полностью вылечили от вируса 289 426 человек, восстановление составляет 42,60%.

Медик в лаборатории
© REUTERS / LISI NIESNER
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В Германии зафиксировано 536 444 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,15% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Германии погибло уже 10 595 человек, летальность составляет 1,98%. Полностью вылечили от вируса 345 700 человек, восстановление составляет 64,44%.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 2 106, скончались 74 больных, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 2 106 новых случаев COVID-19, всего заразившихся – 377 473. Умерли 74 больных, всего умерших – 10 326. Вылечились сегодня 1 515 пациентов, всего – 325 486", – говорится в сводке минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 27 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 40 727 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 25 104 пациента выздоровели, 335 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 007 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 4 118, в ковид-гостиницах – 2 204.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Какие ограничения действуют в Грузии с начала второй волны коронавируса

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.

По материалам мировых СМИ

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1419)
Теги:
Турция, Чехия, Германия, Италия, Испания, Франция, Китай, Индия, Бразилия, США, Грузия, Университет Джонса Хопкинса, Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019


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