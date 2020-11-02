Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 2 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 473 тысяч новых случаев заражения, скончались 6 578 человек

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 2 ноября составило 45 942 902, скончались 1 192 644 человека, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 20 477 535, на втором месте Европа – 11 062 515, на третьем Азия – 8 251 788.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 473 311, скончались 6 578 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 46 437 615 выявленных случаях инфицирования и 1 199 693 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, более 81 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались 862 человека.

По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 81 227 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 99,3 тысячи новых зараженных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.

Всего в США зарегистрировали 9 127 108 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 230 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,6 миллиона.

Только 3% пациентов в реанимационных палатах США сейчас поступили туда в связи с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, властям США удалось снизить уровень смертности от коронавируса на 85%.

Коронавирус в Бразилии и Индии

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 10 100, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки в Бразилии скончались 190 пациентов с COVID-19.

Таким образом, за все время в Бразилии заразились коронавирусом 5 545 705 человек, в общей сложности с начала эпидемии умерли 160 074 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего вылечились почти 5 миллионов человек.

В Индии зафиксировано 8 208 774 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 17,64% от общего количества зараженных. На сегодня в Индии погибло уже 122 424 человека, летальность составляет 1,49%. Полностью вылечили от вируса 7 511 472 человека, восстановление составляет 91,51%.

Ситуация в мире

Китай за минувшие сутки выявил 24 случая коронавируса, в том числе 21 – ввозной, три – локальные, а также 30 бессимптомных носителей, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 86 021 случай коронавирусной инфекции, 81 024 человека выздоровели, 363 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 3 401, выздоровели 3 100 человек.

Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения. В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре – 7,88, далее следуют Бельгия – 6,81, Армения – 6,19 и Черногория – 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1 174 человека.

За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359, скончались 3 251. Проведено 2,28 миллиона тестов.

Медики во Франции выявили 46 290 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции достигло 1 413 915, скончались более 37 тысяч человек. За минувшие 24 часа из-за коронавируса в стране умер 231 человек.

В Испании зафиксировано 1 264 517 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,72% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Испании погибло уже 35 878 человек, летальность составляет 2,84%. Полностью вылечили от вируса 150 376 человек, восстановление составляет 11,89%.

В Италии зафиксировано 679 430 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,46% от общего количества зараженных. На сегодня в Италии погибло уже 38 618 человек, летальность составляет 5,68%. Полностью вылечили от вируса 289 426 человек, восстановление составляет 42,60%.

В Германии зафиксировано 536 444 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,15% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Германии погибло уже 10 595 человек, летальность составляет 1,98%. Полностью вылечили от вируса 345 700 человек, восстановление составляет 64,44%.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки выросло на 2 106, скончались 74 больных, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 2 106 новых случаев COVID-19, всего заразившихся – 377 473. Умерли 74 больных, всего умерших – 10 326. Вылечились сегодня 1 515 пациентов, всего – 325 486", – говорится в сводке минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 27 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 40 727 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 25 104 пациента выздоровели, 335 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 007 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 4 118, в ковид-гостиницах – 2 204.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.

По материалам мировых СМИ