О чем пишут грузинские газеты: кому на руку досрочные выборы?

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября, есть ли шанс у оппозиции, недовольной итогами выборов, что-либо изменить, ожидается ли раскол в оппозиции и в пользу кого изменится картина, в случае досрочных выборов – главные темы в грузинской прессе

Досрочные выборы неизбежны

Аналитик Гия Хухашвили считает, что эти выборы и зафиксированные на них результаты показывают, что в Грузии ничего не меняется, и все последующие руководства хорошо осваивают ту порочность, с которой как будто борются на этапе прихода к власти, пишет газета "Резонанси".

"Если оппозиция будет принципиальной и не войдет в парламент, соответственно конституционный орган не сможет начать работу. По конституции, для начала работы в парламенте должно войти не менее 100 человек, а у Иванишвили нет столько мандатов. Поэтому досрочные выборы неизбежны", - заявил Хухашвили.

Аналитик советует оппозиции просто сесть за стол и решить, идти ей в парламент или нет.

"Если оппозиция не сможет этого сделать и войдет в парламент, то и в этом случае положительным моментом будет то, что у оппозиции будет количественное преимущество. Будет много таких лидеров, которые смогут механически парализовать большинство. В конечном итоге, этот парламент будет нестабильным. Тем более на фоне того, что у нас очень серьезные проблемы как с точки зрения пандемии, так и в социально-экономическом направлении. По очень большой вероятности, сейчас или нет, по крайней мере, через год у нас снова будут досрочные выборы", - сказал Хухашвили.

По его словам, в стране нет революционного заряда и акции протеста не адекватны. Аналитик считает, что улица невыход в условиях пандемии и большая часть населения за оппозицией не последует.

Ожидается ли раскол в оппозиции?

Политолог Ника Читадзе считает, что в оппозиции может произойти раскол в связи с тем, что часть оппозиционных партий, набравших проходной барьер откажутся войти в парламент, считая итоги выборов недействительными, а часть - наоборот войдет, пишет газета Резонанси.

Несколько оппозиционных партий, в том числе "Национальное движение", Лейбористы, "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело", которые по предварительным данным ЦИК прошли в парламент, уже заявили, что отказываются признать результаты выборов и требуют провести досрочные.

"Для признания выборов, важно, какое заключение представит такая международная наблюдательная миссия, как ОБСЕ, а также наблюдательные миссии Совета Европы и Европейского Союза. Свою оценку даст и дипломатический корпус. Что касается заявления оппозиции о вхождении или не вхождении в парламент, то не исключено, что может произойти раскол. Возможно, часть оппозиции решит войти, а часть - нет, что вполне ожидаемо", - сказал Читадзе.

Политолог считает, что если оппозиция не собирается проходить в парламент, то она не продолжит борьбу во втором туре, который будет очень напряженным.

"Будет хорошо, если оппозиция войдет в парламент и будет выступать против "Грузинской мечты". Несмотря на ошибки, допущенные "Мечтой", она по-прежнему побеждает оппозицию в информационной войне. Люди до сих пор помнят тюремные кадры и не могут забыть. Просто удары кулаком и заявления, что Иванишвили закончился и он должен уйти, недостаточно. Должны быть аргументы, почему Иванишвили должен уйти, а другой - прийти", - сказал Читадзе.

По словам политолога, с этой точки зрения оппозиция не смогла должным образом поработать с населением

Кому выгодны досрочные выборы?

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что в случае досрочных выборов картина изменится в пользу "Грузинской мечты", пишет газета "Ахали таоба".

"Я очень сомневаюсь, что в случае досрочных выборов, оппозиция сможет набрать то количество голосов, которые она набрала сейчас – или будет меньше, или оппозиционные голоса, концентрированные в "Национальном движении" распределяться. Притом, что проведение новых выборов не так-то просто. Это очень сложно, трудоемко и самое главное связано с большими финансовыми затратами. А есть ли у оппозиции силы начать заново подготовку к выборам", - сказал Сакварелидзе.

На вопрос будут ли в действительности назначены новые выборы и на сколько реально такое развитие событий, политолог отметил, что все может быть и ничего не исключается.

"Но, если оппозиция задумается, она поймет, что в условиях новых выборов те партии, которые получили по три процента могут и этого лишится. Кроме того, мы не знаем - выборы будут проходить с барьером или без. Если будет задействован 5-процентный барьер, как это определено конституцией, тогда мы получим такую же картину как в Аджарии, где представлены только две партии", - сказал Сакварелидзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба"