Родители в бешенстве, или Почему учеба онлайн в Грузии хромает

Вторая волна коронавируса и выборы - нашла коса на камень. Как итог - новые ограничения в стране. И если рестораны до 10 вечера как-то можно пережить, то возвращение учебы в онлайн-режим задело немало родителей грузинских школьников

Пришла беда откуда ждали. Грузинских школьников и так кидает из стороны в сторону с весны: онлайн-оффлайн, онлайн-оффлайн и так до нового решения эпидемиологов cтраны.

Школы Грузии возвращают на дистанционку - чрезвычайное решение правительства >>>

Очередное ограничение властей решило вновь вернуть их не в классы, а к экранам компьютеров, пока до конца ноября. А там и до новогодних каникул всего-то ничего. Sputnik Грузия выяснил, что об этом думают школьники и их родители, а также собрал самые яркие комментарии недовольных.

Учеба онлайн по-грузински

Анастасия Канчели - мать двух школьников из Тбилиси. Тяготы дистанционного режима пали на плечи молодой мамы в двойном объеме - у Насти дочка-первоклашка и сын-четвероклассник.

© Sputnik / Olga Kiknavelidze Дистанционное обучение

Однако, по словам женщины, новость о переходе учебы в Тбилиси на онлайн она восприняла в некотором роде с облегчением. Хотя качеством учебы в виртуальном формате Канчели тоже не совсем довольна.

"С одной стороны, спокойна за детей, что они не подхватят COVID-19 от одноклассников, учителей и других сотрудников школы, не перезаразят родителей, бабушек-дедушек, - говорит мама. - А с другой - осознаю, качество учебы онлайн сильно страдает.

Учителя спешат за полчаса быстро объяснить новый урок, прошедший материл на спрашивают, интернет-связь часто нарушается, бывают технические сбои в самих обучающих онлайн-программах".

При этом, Минобразования сильно расслабилось и должно взять ситуацию в свои руки, считает Канчели.

"Надо вне зависимости от ухудшения-улучшения эпидкартины объявить онлайн до конца семестра и направить все силы на усовершенствование качества преподавания в дистанционном режиме. Дети сильно разгулялись, к учебе относятся несерьезно. Педагоги проводят уроки для галочки. Всем очевидно, что обучение онлайн по-грузински - пока хромает. Минобразования должно усилить контроль, а то в итоге мы получим здоровых, но необразованных детей", - подчеркнула Канчели.

С играми – прекрасно, а с уроками напряг

Бесспорно, дети разгулялись, единодушны многие грузинские родители. А что они любят делать больше всего? Конечно, играть в компьютерные и мобильные игры. И теперь во время пандемии у них для этого еще больше свободного времени. Ведь в школу они не ходят, онлайн пара-тройка уроков в день (а еще и задания, бывает, не строго проверяют!), от частых прогулок многие семьи воздерживаются. Что тогда?

"Как началось это онлайн-обучение, дети не отходят от компьютера. Они уже двенадцать игр закрыли. Пройти две игры им помог я", - пишет пользователь-папа Ника Лашарели.

Другие родители не скрывают своего возмущения по поводу решения властей, ведь учеба прекратилась в крупных городах Грузии, а в деревнях она спокойно продолжается. "А смысл?!" - задумываются люди.

"Ладно, пусть будет дистанционное обучение. Но меня бесит: если в деревнях должны учиться и ходить в школы, то почему в городах не так? Жители деревень не ездят в город? Сколько учителей из городов ездят в деревни? Где они видят безопасность?! Это самое бессмысленное решение! Верните детей в школы!" - пишет Тамар Джанашвили.

"Не давайте надежду!"

Давать пустую надежду людям - тоже не дело, считают некоторые пользователи, отказываясь верить в то, что ученики смогут вернуться в школы 25 ноября.

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev Дистанционное обучение

"Зачем вы зря даете надежду родителям и детям?! Скажите прямо, что в первом семестре учебный процесс в школах не начнется", - пишет София Берадзе. Другие просто разводят руками: "Для полного счастья еще карантин объявите", - говорит Хатия Шенгелия.

Так что пока в Грузии разгораются нешуточные политические войны и идет яростная ковид-борьба, школьники отошли на второй план правительства. Между тем, если ответственность за качество учебы на себя не возьмет индивидуально каждая школа, каждый педагог, родитель и ученик - нам всем скоро придется очень несладко.