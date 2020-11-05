Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 5 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 456 тысяч новых случаев заражения, скончались более семи тысяч человек

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 5 ноября составило 47 362 304, скончались 1 211 986 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 20 862 392 заразившихся, в Европе – 11 830 542, в Азии – 9 408 048.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 456 068, скончались 7 084 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 48 008 175 выявленных случаях инфицирования и 1 224 144 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

По данным университета Хопкинса, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 92 660 новых случаев заражения, скончались еще 1 130 человек.

Всего в США зарегистрировали 9,57 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 234 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием.

Коронавирус в Индии и Бразилии

За минувшие сутки в Индии было выявлено 46 252 новых случая заражения коронавирусом, скончались 514 пациентов. Общее число заразившихся достигло 8,3 миллиона, а скончались более 124 тысяч человек. На данный момент в стране более 7,6 миллиона человек вылечились от заболевания.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 23 976, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным минздрава, за последние сутки в Бразилии скончались 610 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, за все время в Бразилии коронавирусом заразились почти 5,6 миллиона человек. В общей сложности с начала эпидемии умерли 161 тысяча пациентов с COVID-19. Всего излечились - пять миллионов человек.

Федеральное правительство Бразилии разрешило постепенное возвращение государственных служащих к работе в офисах, которая была приостановлена с марта в связи с началом пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1,1 миллиона человек, скончались 47 472, сделано более двух миллионов тестов. Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер в Англии с 5 ноября по 2 декабря с целью остановить рост заражений коронавирусом. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Исключение делается для детских садов, школ, университетов, строительных и промышленных предприятий – всем им рекомендовано продолжить работу.

Более 40 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, общее число заразившихся с момента начала эпидемии превысило 1,54 миллиона, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. Скончались 38 674 человек, 385 больных умерли за последние сутки. На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря.

В Греции общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 46 892, всего жертвами COVID-19 в стране стали 673 человека. В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника введен частичный локдаун по всей стране, в городах Салоники и Серры – карантин на две недели.

Число случаев заражения коронавирусом в Польше за последние сутки увеличилось на 24 692 и достигло 440 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. За сутки скончались 373 человека, в общей сложности из-за коронавируса умерли 6 475 заболевших.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 3 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 46 817 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 31 170 пациентов выздоровели, 381 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 004 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 4 355, в ковид-гостиницах – 2 428.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Жертвами вируса стали уже все больше политиков и государственных чиновников. Так, накануне коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария. На самоизоляции глава его администрации Натия Мезвишвили и министр экономики Натия Турнава из-за контактов с инфицированными. Коронавирус в эти дни выявлен у министра здравоохранения Аджарии и одного из кандидатов в мажоритарные депутаты от "Национального движения".

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии пока воздерживается принимать жесткие ограничения и вводить чрезвычайное положение, тем боле в условиях, когда в столице и в других городах страны после парламентских выборов 31 октября проводятся перманентные акции протеста оппозиции.

По материалам мировых СМИ