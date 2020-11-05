Что производит Грузия в условиях пандемии и с кем торгует

Экспорт без учета реэкспорта с начала года вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 1,7 миллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Пандемия коронавируса продолжает бить по мировой экономике существенно замедляя темпы роста по всему миру.

От пандемии пострадало большинство сфер в Грузии, в том числе и торговля – внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 14,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил более 8,1 миллиарда долларов.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-сентябрь 2020 года

Sputnik Грузия рассказывает, что производит Грузия в условиях пандемии, какие страны покупают грузинскую продукцию во время кризиса и как содействовать росту экспорта.

Что производит Грузия

В Грузии производят широкий ассортимент товаров – ферросплавы, медные руды и концентраты, натуральные виноградные вина, минеральные воды, руды и концентраты драгоценных металлов, азотные удобрения, золото, муку и гранулы из мяса, рыбы или ракообразных, спиртные напитки, лесные и другие орехи и т. д. Эти же товары возглавляют экспортную продукцию.

Экспорт продукции местного производства из Грузии за январь-сентябрь 2020 года

На фоне пандемии коронавируса и снижения торговых операций между странами, объемы экспорта вина из Грузии продолжают снижаться – по данным "Сакстата", с января по сентябрь текущего года экспорт вина упал на 5,8%.

В рамках "Ртвели 2020" в Грузии собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю независимой страны, заявил министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леван Давиташвили.

Речь идет об урожае, собранном в регионах Кахети и Рача-Лечхуми для сдачи на производства. В эти подсчеты не входит урожай, собранный фермерами в личных целях и в других регионах, таких как Имерети и Шида Картли.

Правительство Грузии из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей выделило в этом году 60 миллионов лари (около 19 миллионов долларов) на субсидирование двух сортов винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Ввиду того, что основная часть экспорта приходится на красное вино, власти решили в это направление не вмешиваться. Редкие сорта винограда, которые более или менее популярны и пользуются спросом, также не субсидировались.

© Sputnik / STRINGER Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети

Соответственно, пандемия коронавируса не смогла помешать процессу Ртвели, однако сильно подкосила сегмент винного туризма.

"Во время Ртвели в сентябре, к счастью, наблюдался рост количества посетителей, но ухудшение эпидемиологической ситуации в последние дни вновь оказало большое влияние на нашу работу, мы вновь видим упадок количества приезжающих к нам гостей", – сказал основатель винной компании "Шуми" Акакий Цопурашвили Sputnik Грузия.

Что экспортирует Грузия

Несмотря на ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса, экспортеры лесного ореха стараются укрепить свои позиции на мировом рынке – с начала 2020 года экспорт фундука и других орехов вырос на 60,3%, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил 48,9 миллиона долларов.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili "Золотой урожай": в Западной Грузии идет триумфальный сбор фундука - видео

В результате активного сотрудничества с ассоциацией производителей фундука и экспортерами ведется организованная поставка грузинского лесного ореха на зарубежные рынки. По данным Минсельхоза, с 1 августа по 25 октября Грузия экспортировала около 7,7 тысячи тонн фундука на сумму 41,6 миллиона долларов США. Объем экспортированного в этом году фундука на 2 252 тонны превышает показатель прошлого года за тот же период.

Грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Евросоюза – Германию, Италию, Чехию, Испанию, Польшу, Литву, Францию, Литву, Грецию, Австрию, Эстонию и Латвию. Также грузинский фундук отправляется на экспорт в Армению, Россию, Великобританию, Украину, Беларусь, Бразилию и Мексику.

Грузия так же производит и экспортирует крупнорогатый скот, овец, овощи и фрукты, в том числе помидоры, картофель, лук, болгарский перец, баклажаны, зелень, мандарины, яблоки, груши и персики.

Из Грузии экспортировано более 2,1 тысячи тонн яблок стоимостью 947 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

Экспорт яблок этого года превзошел в шесть раз показатели прошлого года за аналогичный период, а стоимость экспорта выросла на 713 тысяч долларов.

Яблоки были отправлены в Россию (2 068 тонн), Казахстан (75 тонн), Армению (6 тонн), Сингапур и Гонконг.

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа по помощи в разбивке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, Грузия беспрепятственно осуществила экспорт персиков и нектаринов. Минсельхоз Грузии организовал "зеленый коридор", благодаря чему экспортерам удалось быстро вывезти фрукты за границу даже в условиях ограничений, действующих из-за COVID-19.

Из Грузии с 1 мая по 4 октября экспортировано 25,3 тысячи тонн персиков и нектаринов, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. За сезон 2019 года из Грузии было экспортировано более 13,2 тысячи тонн персиков и нектаринов.

С кем торгует Грузия во время пандемии

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес серьезный удар по грузинской экономике – по данным Сакстата, в январе-сентябре грузинскую продукцию вывезли на сумму более 2,4 миллиарда долларов – это на 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Экспорт без реэкспорта составляет 71,6% от общего объема вывоза продукции – с начала года этот показатель, по сравнению с тем же периодом 2019 года, вырос на 2,8% и составил более 1,7 миллиарда долларов.

Во время кризиса грузинскую продукцию покупали Китай, Россия, Болгария, Турция и Украина.

Экспорт продукции местного производства из Грузии за январь-сентябрь 2020 года

В десятку стран, куда экспортировали товары из Грузии во время пандемии, также входят Швейцария, Армения, Испания, США и Азербайджан. Все эти страны, кроме Швейцарии и Испании, входят также в десятку основных торговых партнеров Грузии.

Как власти преодолевают кризис

Правительство Грузии, пересмотрев приоритеты из-за кризиса, вызванного пандемией, и заявив о планах импортозамещения, разработало программу помощи сельскому хозяйству, направленную на развитие фермерских хозяйств, владеющих зарегистрированной землей.

Благодаря этой программе около 200 тысяч фермеров получили дополнительные льготы.

В стране также осуществляются следующие госпроекты: "Проект льготного агрокредита", софинансирование предприятий; агрострахование; "Внедри будущее"; "Проект по содействию фермерам в проведении весенних работ"; "Грузинский чай". Некоторые из них изменены в связи с кризисом.

Власти считают, что сельское хозяйство в Грузии является той отраслью, которая может по каким-то направлениям не только прокормить страну, но и иметь экспортный потенциал, а для этого должна произойти индустриализация сельского хозяйства.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Грузии начала резко ухудшаться, – число инфицированных коронавирусом в стране растет большими темпами, правительство Грузии делает все возможное, чтобы больше не возникло необходимости в строгих ограничениях, которых экономика страны может больше не выдержать.

Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения привела к росту дефицита бюджета почти до 8%.

Одним из основных источников покрытия образовавшегося дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны. От международных финансовых институтов привлекли денежную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.