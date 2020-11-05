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Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала

Минфин Грузии: колебания курса лари вызваны политической напряженностью

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Если в ближайшие 2-3 недели не будет урегулирован политический вопрос, курс лари может дойти до отметки 3,6 GEL/$1, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Невозможно, чтобы политический процесс, характеризующийся крайним радикализмом, не отразился на обменном курсе лари, заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

Очередное обесценивание лари началось сразу после выборов. Среди основных причин эксперты называют "сезонный фактор" и нестабильную политическую ситуацию как в самой Грузии, так и в регионе целом, из-за которой крупные инвесторы не заходят в страну. Специалисты опасаются, что если ситуация не стабилизируется, то обменный курс лари, который на сегодня составляет 3,34 GEL/$1, в ближайшее время может достигнуть отметки 3,6 GEL/$1.

© AFP / PHILIP FONG
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Вместе с тем, Мачавариани подчеркнул, что это напряженность способствует и распространению вируса. По его словам, никто не говорит об ограничении права выражения или своего протеста, но важно делать это с соблюдением правил безопасности - ношением масок и соблюдением дистанции.

"Я убежден, что отказ от радикализма, неконституционных призывов, насилия и, с другой стороны, соблюдение этих минимальных правил сыграют очень позитивную роль и будут способствовать как уменьшению колебаний обменного курса лари, так и приостановят распространение вируса", - отметил Мачавариани.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 21 аукцион, на которых продал 709,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

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Что касается политических процессов, сразу после выборов в Грузии начались уличные протесты и пикеты зданий окружных избирательных комиссий. Оппозиция не признает результатов выборов и требует проведения повторного голосования.

Факторы, влияющие на колебания курса лари

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что наряду с другими причинами на курс национальной валюты влияет и неправильная финансовая политика.

"Есть политический фактор, который действует на курс лари. Когда политически нестабильная ситуация, во-первых, инвесторы не хотят заходить в Грузию. В принципе, они и так в последнее время мало заходили", - заявил Шенгелия Sputnik Грузия.

По его словам, еще действует фактор Нагорно-Карабахского конфликта, так что вообще в регионе сейчас такая ситуация, что ни один инвестор не зайдет в Грузию.

Эксперт отмечает, что на курс лари действует и "сезонный фактор".
Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Импортеры принимают решение, чтобы заранее покупать доллары, чтобы к новому году завести в Грузию продовольственные товары. Все это оказывает сильное влияние и давление на курс лари по отношению к доллару", - сообщил вице-президент Центра.

По его мнению, если в ближайшие 2-3 недели не будет урегулирован политический вопрос, что сейчас происходит в стране после выборов, тогда смело можем сказать, что курс лари может дойти до отметки 3,60 GEL/$1.

"Это означает, что цены на товары и услуги еще вырастут, произойдут инфляционные процессы, и для экономики это очень плохо. И будет уже трудно прогнозировать, что будет в 2021 году", - прогнозирует Шенгелия.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo: National Bank of Georgia / FB
Почему колеблется курс лари: ликбез от главы Нацбанка Грузии

Эксперт считает действия Нацбанка нерезультативными.

"У него очень большие полномочия. Он регулирует банковские отношения, контролирует страховые и брокерские компании, регулирует комиссию ценных бумаг, пенсионные фонды. Все эти функции для одного института очень много и неправильно. Поэтому надо от него надо все отделить и оставить лишь отношения с коммерческими банками, а остальные сделать отдельными институтами. Вот тогда можно говорить о развитии грузинской экономики", - отметил Шенгелия.

По его словам, ранее после выборов в Грузии бывало "подвешивание" лари , но сейчас он подешевел большим прыжком, потому что до этого курс национальной валюты держали на "искусственном дыхании".

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