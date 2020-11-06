Герои или жертвы профессии? COVID-19 и зарплата медперсонала в Грузии

Медицинский кошмар, адская усталость, срывающиеся голоса и нервы, и тысячи зараженных – рассказываем, с чем в условиях пандемии приходится сталкиваться медикам Грузии и какой ценой

Профессия врача и в целом медперсонала никогда не была легкой. Но особенно тяжелой она стала в последний год, после того, как на мир обрушилась пандемия коронавирусной инфекции.

Врачи, медсестры, санитары работают в круглосуточном режиме, не покладая рук, чтобы справиться с огромным наплывом инфицированных пациентов.

В Грузии с сентября наблюдается новая вспышка коронавируса – как и прогнозировали эпидемиологи – вторая волна пандемии. Резко увеличилось и количество медперсонала, который заражается коронавирусом – в день больше ста медиков.

Так кто же эти борцы с COVID-19, кто эти люди в белых халатах – настоящие герои или жертвы своей профессии?

На войне с вирусом

Медсестра одной из клиник Тбилиси Нина Месхи рассказала Sputnik Грузия, что только за последние сутки в больнице было инфицировано более 35 ее коллег. Кадров, по ее словам, катастрофически не хватает, нагрузка нечеловеческая, зарплата низкая. Оставшимся сотрудникам приходится заменять инфицированных сотрудников.

"Зачем нам свободные места в клиниках, аппараты ИВЛ, больницы, если не будет медперсонала, если некому будет смотреть за пациентами?! С каждой неделей все сложнее, все меньше сотрудников. Добавились дежурства. Наверное придет и моя очередь заболеть. Мы всегда распределяем пациентов, чтобы каждому оказать максимальное внимание, но сейчас все за каждого и каждый за всех. Это настоящая война", – рассказывает Месхи.

Клиники Грузии одна за другой публикуют в соцсети вакансии. К примеру, на днях Республиканская больница Тбилиси объявила вакансию на медсестер и санитаров. Кадров не хватает нигде.

На вопрос, сколько у медсестер и санитаров зарплата, Месхи воздержалась от ответа.

"Получится, что я жалуюсь или что-то в этом роде... Мы понимаем, сейчас тяжело всем. Видела комментарии в соцсети, многие писали, что мы сами выбрали такую профессию и должны быть готовы ко всему. Да, они правы, но быть готовым на все за такую зарплату сложно", – признается Месхи.

По словам женщины, медсестры и санитары вынуждены работать сразу в нескольких местах, чтобы к концу месяца получить зарплату, которая позволит им сделать хоть какой-то запас продуктов и заплатить за коммунальные услуги.

"А в условиях коронавируса все ощущается острее. Конечно, нам и раньше было тяжело, но пандемия сделала наши условия крайне тяжелыми", – говорит Месхи.

Зарплата медперсонала

В начале октября в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.

Ведомство детально пересчитало зарплату врачей-реаниматологов, медсестер, инфекционистов, терапевтов, лечащих пациентов с диагнозом COVID-19. Правда, пока неизвестно точное количество медперсонала, который получит надбавку к зарплате на 50%. Потому что в начале эпидемии коронавируса инфицированных коронавирусом пациентов в Грузии принимали только многопрофильные клиники. Сегодня же к этому процессу привлечены около 40 клиник.

По словам самих представителей медсферы, в каждой клинике разная зарплата. Самая высокая, как выяснилось, в Тбилиси. В регионах зарплата у медперсонала сравнительно ниже.

По словам эксперта по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе, обещание Минздрава так и осталось обещанием и повышенную зарплату медики еще не получали.

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По словам Сургуладзе, зарплата медиков не менялась практически с 2013 года, а средняя зарплата медсестры составляет от 300 до 600 лари в месяц, в зависимости от того, где она работает. В реанимации и операционном блоке оклад больше, а медсестра обычного терапевтического отделения получает от 300 лари.

"У санитаров еще меньше – 180, 280 лари, – говорит эксперт. – Недавно читал объявление. Требовалась медсестра, для семи круглосуточных дежурств в месяц, зарплата 280 лари. А потом мы удивляемся, почему после 24-часового дежурства они идут на другую работу. А после суточного дежурства нельзя, чтобы медсестры работали. Качество медуслуг упадет. Медики могут допустить такую ошибку, что убьют пациента... Но на что им жить?"

Как отмечает Сургуладзе, министерство здравоохранения несколько лет назад запретило работникам реанимационного отделения работать где-то еще, помимо основной работы. Но на практике все происходит совсем иначе.

Студенты на помощь врачам?

Со второй волны пандемии власти Грузии решили подключить к борьбе с COVID-19 студентов медучилищ. Для этого 1 844 студента старших курсов медицинских вузов страны прошли подготовку и, в случае необходимости, должны помочь врачам ковид-клиник. Минобразования специально разработало ускоренный курс обучения "COVID-19" в гибридной форме как онлайн, так и не дистанционно.

Такое решение принял Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом 28 октября. Цель программы – создание резервной базы для медицинских кадров.

Однако довольно скептически к данному вопросу отнесся эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе, который считает, что недельной переподготовки недостаточно для того, чтобы включить студентов в такой сложный процесс.

"Их знания – это максимум теория, в хорошем случае – практических знаний у них нет. Переподготовить их в течение недели, чтобы не было проблем, это очень сложно. Другой вопрос, как их будут переподготавливать и кто. Тренинг имеет свои особенности. Сначала нужно провести претест, чтобы узнать, что они знают. Потом нужно провести тренинг, далее посттест, чтобы проверить, как они всему научились. А если тренинг проходит онлайн, считайте, что эти студенты ничему не научатся и мы получим еще один кластер – инфицированных студентов", – считает Сургуладзе.

Скорая помощь уже не скорая

Службе скорой медицинской помощи в стране тоже приходится нелегко, ведь именно на ее плечи ложится транспортировка пациентов из дома в клинику, из клиник в ковид-гостиницы и обратно.

В день медикам скорой приходится перевозить несколько сотен инфицированных. Дефицит коек и врачей на фоне ежедневного роста инфицированных COVID-19 создает дополнительные проблемы для и без того осложненной работы сотрудников скорой помощи.

К тому же теперь в обязанности врачей входит многочасовой поиск свободного места в клинике. На себе испытывают они и все недовольства пациентов по этому поводу.

Карета скорой помощи из-за огромного числа вызовов смогла добраться до ковид-инфицированной Эки Микеладзе, состояние которой резко ухудшилось, только спустя два часа.

"Врачи скорой не поднялись ко мне домой, около полутора часов стояли у моего подъезда и искали место в клиниках, пишет Эка в Facebook. – Потом позвонили мне и сказали, что все клиники отказались, но оставлять меня дома было нельзя. И предложили объездить все клиники, пока не удастся поместить меня куда-нибудь. Меня не приняли в Михайловской больнице, перешли в травматологическую. К счастью в тот момент выписывали пациента и члены экипажа скорой ворвались, словно черепахи-ниндзя и положили меня в клинику".

По словам пациентки, в самой клинике ее встретило ужасное положение. Было очевидно, что врачи не могли принять даже тяжелых пациентов – не было мест.

"На улице творился ужас. Родственник одного пациента все рушил, врачи клиники бегали, как сумасшедшие. Выносили кислород и в машине скорой давали дышать больным. Было сложно слышать мольбу отчаявшихся людей, которые просили принять их родных хотя бы в коридор и спасти их. Я думала, что нахожусь во сне… Медперсонал находится в ужасном положении. Мне их очень жаль! От меня в десяти шагах, в машине скорой помощи кто-то боролся за жизнь, кто-то безостановочно кричал. Это был полный кошмар. Мне было стыдно и страшно", – вспоминает Микеладзе.

Негодуют, в свою очередь, и врачи скорой помощи. По их словам, с такими темпами – инфицирование медперсонала и ежедневное увеличение случаев коронавируса – коллапс системы будет неизбежен и врачей не будет хватать даже на такие случаи, как авария, инсульты-инфаркты и так далее.

"Так мы вернемся не на десятилетия назад, а на века, в то время, когда люди лечились дома. Но и тогда домой приходил врач, а сейчас вам будет плохо и никто, слышите, никто не придет к вам. Без ковид-теста вас не примет ни одна больница. Я не хочу рисовать апокалиптическую картину, но все, что сейчас происходит, – это безответственность людей. Многие до сих пор не верят в существование вируса. Люди, о чем мы вообще говорим?.." - недоумевает одна из врачей скорой помощи Екатерина Мдинарадзе.

Ковид-гостиница – альтернативная клиника?

В отличие от других врачей, у медиков так называемых ковид-гостиниц зарплата намного выше. Ковид-отели появились в Грузии с увеличением случаев коронавируса, когда мест в клиниках не хватало, а пациенты с легкой формой коронавируса или бессимптомные нуждались в уходе специалистов.

Врачи и медсестры ковид-гостиниц работают без выходных, в круглосуточном режиме. Зато зарплата такого врача в день 130 лари, а медсестры получают по 80 лари, рассказывает медсестра одной из ковид-гостиницы Мака Дурглишвили. Поэтому, несмотря на тяжелый рабочий график, сотрудники ковид-гостиниц довольны оплатой. К слову, всех медиков ковид-отелей обеспечивают и трехразовым питанием.

"Работа сложная, но оплата хорошая. Вот на прошлой неделе я не спала 48 часов подряд. В клиниках не было мест, привозили и привозили пациентов, – говорит Дурглишвили. – При этом мы не только следим за состоянием пациентов, но и выступаем в качестве их психологов. Ведь у многих наблюдается сложное психоэмоциональное состояние. Особенно, когда они слышат, что в клиниках нет мест, а в ковид-гостинице им могут оказать только первичную медпомощь.

У них возникает страх, что с ними что-нибудь вдруг произойдет, а скорая не сможет во время приехать. Мы успокаиваем их, чтобы на почве страха у них что-то не развилось. Бывает, звонит телефон посреди ночи и у кого-то из пациентов случается паническая атака. Плохо влияет и то, что все пациенты в закрытом пространстве."

В ковид-гостиницах все всегда стоят на ушах, признается Мака. Ежедневно, в семь утра в службу Минздрава направляется список выздоровевших пациентов. Потом излечившиеся должны обязательно получить от ведомства разрешение на выписку.

Лично Дурглишвили дважды в день вместе с врачом обходит всех пациентов: проверяют пульс, давление, сатурацию, температуру. "В ковид-гостинице есть только врач, который следит за состоянием, здесь нет лечащего врача, – объясняет Мака. – Сейчас ждем, когда получим кислородные аппараты, потому что иногда не удается быстро перевезти пациентов из ковид-гостиницы в клинику, а состояние больных может резко ухудшиться".

По словам Маки Дурглишвили, в ковид-отелях можно встретить врачей любого профиля, но чаще это кардиологи, потому что среди пациентов зачастую встречаются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. А среди медсестер есть стоматологи, дерматологи, все, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине и может помочь стране в борьбе с коронавирусом.